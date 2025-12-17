FV Bank selecciona al Instituto para la Integridad Financiera para mejorar la educación acerca del cumplimiento de los delitos financieros en todas las operaciones mundiales

WASHINGTON, 17 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Instituto para la Integridad Financiera (IFI, por sus siglas en inglés) anunciaó hoy que FV Bank lanzó una iniciativa de formación para toda la empresa mediante la plataforma DOLFIN de IFI. FV Bank, un banco digital mundial y custodio de activos digitales, trabaja con IFI para aumentar aún más su cultura de cumplimiento y sus prácticas de gestión de riesgos a nivel mundial.

"Como banco digital regulado que une las finanzas tradicionales y los activos digitales, FV Bank coloca el cumplimiento y la transparencia en el centro de todo lo que hacemos", afirmó Luis González, director de Cumplimiento de FV Bank. "La asociación con IFI refuerza nuestros esfuerzos continuos para fomentar una cultura de cumplimiento en toda nuestra organización y para garantizar que nuestro equipo permanezca a la vanguardia de los estándares mundiales en evolución".

Esta iniciativa de capacitación destaca el compromiso de FV Bank de mantener los más altos estándares de cumplimiento e integridad regulatoria a medida que expande sus servicios de banca digital y custodia.

Mediante la plataforma DOLFIN de IFI, FV Bank ha lanzado un programa de capacitación en cumplimiento personalizado para sus empleados en todo el mundo, que incluye:

Formación anual obligatoria que incluye cursos de aprendizaje electrónico sobre temas fundamentales como la lucha contra el lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés), la lucha contra la financiación del terrorismo (CFT, por sus siglas en inglés), las sanciones a nivel mundial, la lucha contra el soborno y la corrupción, el fraude y los activos digitales y la tecnología blockchain

que incluye cursos de aprendizaje electrónico sobre temas fundamentales como la lucha contra el lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés), la lucha contra la financiación del terrorismo (CFT, por sus siglas en inglés), las sanciones a nivel mundial, la lucha contra el soborno y la corrupción, el fraude y los activos digitales y la tecnología blockchain Repositorio centralizado y cuidadosamente seleccionado que ofrece herramientas interactivas de gestión de riesgos, análisis, seminarios web, un asistente de cumplimiento normativo basado en IA y mucho más

que ofrece herramientas interactivas de gestión de riesgos, análisis, seminarios web, un asistente de cumplimiento normativo basado en IA y mucho más Formación continua a través de una biblioteca de planes de aprendizaje, cursos y videos basados en roles

"En el IFI, nuestra misión es promover las prácticas de cumplimiento normativo y gestión de riesgos en todo el ecosistema financiero mundial", afirmó Danny McGlynn, presidente del Instituto para la Integridad Financiera. "Estamos orgullosos de apoyar a FV Bank en el fortalecimiento de su marco de cumplimiento normativo en toda la empresa mediante la educación y la capacitación que permiten a los empleados responder de manera eficaz a los riesgos emergentes de delitos financieros".

Acerca del Instituto para la Integridad Financiera

El Instituto para la Integridad Financiera se dedica a empoderar a los profesionales de la integridad financiera de todo el mundo para proteger el sistema financiero mundial del uso ilícito. Ofrece servicios de capacitación, educación en línea y certificaciones a través de DOLFIN®, su plataforma de aprendizaje patentada, la Red Dedicada a la Integridad Financiera en Línea.

Acerca de FV Bank

FV Bank es un banco digital mundial y custodio de activos digitales regulado por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF, por sus siglas en inglés) de Puerto Rico. Ofrece servicios bancarios integrados para activos tradicionales y digitales, y proporciona soluciones seguras y reguladas tanto para activos fiduciarios como digitales, dando soporte a clientes de todo el ecosistema financiero mundial.

Más información en: https://fvbank.us/

