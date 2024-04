GUANGZHOU, China, 29 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A GAC apresentou suas mais recentes ofertas inovadoras e planos estratégicos na Auto China 2024, reforçando seu compromisso em impulsionar o futuro da mobilidade. Além de revelar os mais recentes avanços em transporte inteligente por meio do plano de ação "Mobilidade Inteligente 2027", a GAC apresentou vários novos modelos, atendendo a diversas preferências e necessidades dos consumidores.

GAC: Últimos modelos inovadores e estreia do plano estratégico na Auto China 2024 (PRNewsfoto/GAC)

O salão do automóvel presenciou a estreia mundial da segunda geração do AION V, o modelo principal da GAC AION. O modelo está equipado com 23 tecnologias revolucionárias, como cabine de IA com evolução própria e alcance de 750 km. O carro chegará ao mercado internacional em julho de 2024.

Hyper, uma submarca premium da GAC, exibiu o tão aguardado SUV HT 2024. Equipado com capacidades avançadas de condução inteligente e uma impressionante autonomia extremamente longa de 825 km, o modelo estabeleceu uma nova referência para veículos elétricos de luxo no setor automóvel.

A GAC está preparada para integrar recursos NDA urbanos sem mapas em modelos Hyper utilizando o sistema ADiGO PILOT até 2024. Estão em andamento testes contínuos de direção autônoma L3, com planos de produção em massa dentro de um ano. Olhando para o futuro, a GAC pretende introduzir a direção autônoma L4 centrada no usuário até 2027.

Enquanto isto, a GAC MOTOR apresentou a versão 2024 de seus modelos E9, disponível em duas novas edições: a Prestige e a State Custom. Acompanhando o E9 está a revelação do GAC M6 MAX, um MPV versátil projetado para atender às demandas de famílias e pessoas modernas.

Em uma demonstração de liderança com visão de futuro, a GAC MOTOR anunciou planos para colaborar com a Huawei em chassis inteligentes e tecnologias de interação homem-máquina, com o objetivo de integrar as inovações da gigante tecnológica em seus próximos veículos.

A GAC também lançou uma iniciativa estratégica intitulada "Mobilidade Inteligente 2027". Estendendo-se ao longo de três anos, o plano prioriza o fortalecimento da Plataforma de Grandes Modelos de IA da GAC, da Arquitetura Eletrônica e Elétrica X-SOUL e da Plataforma de Big Data Conectada e Inteligente da GAC. Esta iniciativa visa avançar no desenvolvimento de tecnologias inteligentes de condução e cockpit.

Com pontos fortes em marca, capital, localização e cenários, o GAC Group está preparado para concretizar o projeto "Trilhões de GAC". Orientada pelo plano "Mobilidade Inteligente 2027", a empresa pretende criar uma solução de viagens abrangente, inteligente e tridimensional para todos os cenários. Este esforço visa estabelecer a liderança mundial em viagens inteligentes, ao aproveitar a inovação tecnológica para aumentar a produtividade e contribuir com as aspirações da China de domínio da indústria automotiva.

