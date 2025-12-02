Por dentro da GAC: a mídia africana testemunha inteligência, precisão e qualidade

GUANGZHOU, China, 2 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- De 19 a 21 de novembro, uma delegação de representantes da mídia automotiva africana de países como Egito e Tunísia visitou Guangzhou para participar de uma visita aprofundada de três dias à GAC, denominada "Africa Media GAC Visit." Durante a visita, a Delegação de Mídia Africana visitou a sede da GAC, visitou fábricas de manufatura inteligente avançadas, participou de test drives imersivos, participou de uma sessão de entrevistas em grupo na Exposição Internacional de Automóveis de Guangzhou e participou de um evento de cocriação da cidade na Canton Tower. Ao longo dessa jornada, eles adquiriram uma compreensão abrangente dos pontos fortes e da visão da GAC em termos de globalização, inteligência e eletrificação.

No primeiro dia, a Delegação de Mídia Africana visitou a sede da GAC, obtendo uma visão geral sistemática do layout de negócios global da empresa, do sistema de P&D voltada para o futuro e da estratégia de desenvolvimento internacional.

A delegação visitou então as bases de produção da GAC e da AION, percorrendo as principais oficinas, incluindo soldagem, montagem final e inspeção de qualidade. As instalações de produção inteligente da GAC causaram uma forte impressão na Delegação de Mídia Africana em termos de eficiência e estabilidade.

Durante a sessão de test drive, a Delegação de Mídia Africana conheceu o desempenho abrangente dos novos modelos GAC EVs e Hybrid-Reev em vários cenários de condução. O programa incluiu manobras em oito, trechos de estradas irregulares, aceleração em linha reta e percursos de slalom, simulando condições urbanas, ambientes rodoviários complexos e condução em rodovias.

Em 21 de novembro, os membros da delegação visitou a área de exposição da GAC na 23ª Exposição Internacional de Automóveis de Guangzhou, onde observaram o layout voltado para o futuro da empresa em novas energias, tecnologias inteligentes e mobilidade futura a partir de uma perspectiva global.

Após o salão do automóvel, a delegação admirou pontos turísticos como a Canton Tower e o Pearl River Night Cruise, que mostraram a vitalidade e o charme únicos de Guangzhou. Eles observaram que a experiência aprofundou a percepção de Guangzhou como uma cidade onde "tecnologia e cultura coexistem" e reforçou ainda mais sua impressão de que a GAC é uma marca aberta, jovem e com orientação global.

Esta visita aprofundada da Delegação de Mídia Africana proporcionou uma perspectiva inestimável em primeira mão para a mídia internacional compreender e reportar sobre a GAC, ao mesmo tempo em que apoiou o desenvolvimento do intercâmbio e da cooperação da indústria automotiva entre a China e a África. No futuro, a GAC continuará a defender uma abordagem aberta e pragmática, fornecendo mais soluções de mobilidade de alta qualidade para os usuários locais e contribuindo para o avanço da cooperação industrial automotiva entre a China e a África.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2835108/1.jpg

FONTE GAC