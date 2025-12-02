Por dentro da GAC: a mídia africana testemunha inteligência, precisão e qualidade

Notícias fornecidas por

GAC

02 dez, 2025, 20:03 GMT

GUANGZHOU, China, 2 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- De 19 a 21 de novembro, uma delegação de representantes da mídia automotiva africana de países como Egito e Tunísia visitou Guangzhou para participar de uma visita aprofundada de três dias à GAC, denominada "Africa Media GAC Visit." Durante a visita, a Delegação de Mídia Africana visitou a sede da GAC, visitou fábricas de manufatura inteligente avançadas, participou de test drives imersivos, participou de uma sessão de entrevistas em grupo na Exposição Internacional de Automóveis de Guangzhou e participou de um evento de cocriação da cidade na Canton Tower. Ao longo dessa jornada, eles adquiriram uma compreensão abrangente dos pontos fortes e da visão da GAC em termos de globalização, inteligência e eletrificação.

Continue Reading
1
1

No primeiro dia, a Delegação de Mídia Africana visitou a sede da GAC, obtendo uma visão geral sistemática do layout de negócios global da empresa, do sistema de P&D voltada para o futuro e da estratégia de desenvolvimento internacional.

A delegação visitou então as bases de produção da GAC e da AION, percorrendo as principais oficinas, incluindo soldagem, montagem final e inspeção de qualidade. As instalações de produção inteligente da GAC causaram uma forte impressão na Delegação de Mídia Africana em termos de eficiência e estabilidade.

Durante a sessão de test drive, a Delegação de Mídia Africana conheceu o desempenho abrangente dos novos modelos GAC EVs e Hybrid-Reev em vários cenários de condução. O programa incluiu manobras em oito, trechos de estradas irregulares, aceleração em linha reta e percursos de slalom, simulando condições urbanas, ambientes rodoviários complexos e condução em rodovias.

Em 21 de novembro, os membros da delegação visitou a área de exposição da GAC na 23ª Exposição Internacional de Automóveis de Guangzhou, onde observaram o layout voltado para o futuro da empresa em novas energias, tecnologias inteligentes e mobilidade futura a partir de uma perspectiva global.

Após o salão do automóvel, a delegação admirou pontos turísticos como a Canton Tower e o Pearl River Night Cruise, que mostraram a vitalidade e o charme únicos de Guangzhou. Eles observaram que a experiência aprofundou a percepção de Guangzhou como uma cidade onde "tecnologia e cultura coexistem" e reforçou ainda mais sua impressão de que a GAC é uma marca aberta, jovem e com orientação global.

Esta visita aprofundada da Delegação de Mídia Africana proporcionou uma perspectiva inestimável em primeira mão para a mídia internacional compreender e reportar sobre a GAC, ao mesmo tempo em que apoiou o desenvolvimento do intercâmbio e da cooperação da indústria automotiva entre a China e a África. No futuro, a GAC continuará a defender uma abordagem aberta e pragmática, fornecendo mais soluções de mobilidade de alta qualidade para os usuários locais e contribuindo para o avanço da cooperação industrial automotiva entre a China e a África.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2835108/1.jpg

FONTE GAC

Da mesma fonte

GAC Revela "Quatro Motores de Crescimento", Reforçando um Novo GAC no Salão do Automóvel de Guangzhou de 2025

GAC Revela "Quatro Motores de Crescimento", Reforçando um Novo GAC no Salão do Automóvel de Guangzhou de 2025

Em 21 de novembro, a 23ª Exposição Internacional de Automóveis de Guangzhou foi inaugurada no Canton Fair Complex. Na feira deste ano, a GAC...
GAC acelera o plano de mercado europeu, em parceria com a Magna para aprofundar a cooperação localizada

GAC acelera o plano de mercado europeu, em parceria com a Magna para aprofundar a cooperação localizada

Hoje, a GAC e a Magna anunciaram um amplo programa de cooperação para acelerar a mobilidade elétrica e expandir a colaboração de veículos elétricos...
More Releases From This Source

Explorar

Automotive

Automotive

Electronic Design Automation

Electronic Design Automation

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Transportation, Trucking & Railroad

Transportation, Trucking & Railroad

News Releases in Similar Topics