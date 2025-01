Galderma reforça compromisso com a educação continuada em estética injetável durante CIOSP

Companhia traz experiência exclusiva para Restylane®, com participação de cientista global, além de 25 aulas inéditas sobre técnicas, abordagens e produtos para aprimorar a evolução de profissionais de saúde injetores

SÃO PAULO, 21 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Galderma marca presença no Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP), entre os dias 22 e 25 deste mês, com uma agenda robusta de atividades científicas. No estande da companhia, os congressistas terão acesso a 25 aulas em uma sala com capacidade para 70 pessoas, sendo 20 sessões exclusivas no espaço "Meeting the Expert", com grupos de até 12 participantes, permitindo uma interação mais próxima com os especialistas. As aulas terão como base a apresentação do portfólio de estética injetável da Galderma, contribuindo com a evolução da jornada de aprendizagem dos profissionais injetores.

Além de aulas com profissionais renomados do setor, a companhia promoverá a Restylane® Experience, uma ativação exclusiva que contará com a presença de Maria Ejehorn, cientista da equipe global de Pesquisa & Desenvolvimento da Galderma, que mergulhará na ciência por trás de Restylane®, ácido hialurônico injetável mais próximo do ácido hialurônico da própria pele1,4,a. A profissional fará demonstrações dos diferentes géis de ácido hialurônico injetável que compõem o portfólio da Galderma, evidenciando os fatores que garantem sua segurança e eficácia.

A companhia apresentará também atualizações das técnicas de aplicação de Sculptra® e Restylane®, de acordo com cada história de pele. Um dos protocolos abordados será o Firm&LyftTM5, que associa os dois produtos com o objetivo de promover um tratamento combinado para potencializar os resultados. A técnica consiste em duas etapas, em sessão única: a primeira, com Sculptra®, estimula a produção de colágeno com resultados mais duradouros. A segunda, com aplicação de Restylane® em áreas específicas do rosto, reforça o efeito lifting e resultados imediatos.

Com mais de 65 milhões de tratamentos realizados em todo o mundo, Restylane® é o ácido hialurônico injetável número 1 no Brasil6, e tem conquistado pacientes ao proporcionar resultados personalizados1,3,7-9,b e mais naturais na opinião dos especialistas10. Já o bioestimulador de colágeno Sculptra® apresenta o melhor perfil de segurança do mercado11,c e é o único com ação regenerativa integral12,13d. Ele estimula a produção de colágeno na pele em 66,5%14 e aumenta a qualidade da elastina em 34%15,e, além de ter duração comprovada de mais de 2 anos16.

"A experiência positiva do paciente com procedimentos estéticos injetáveis está diretamente ligada à eficácia, segurança e qualidade dos produtos utilizados e à expertise do profissional que os aplica. Dessa forma, além de disponibilizar produtos embasados por diversos estudos científicos, buscamos contribuir para a formação de especialistas atualizados nas técnicas mais modernas, a fim de proporcionar os melhores resultados para nossos pacientes", comenta Vitor Miranda, diretor de Estética Injetável da Galderma no Brasil.

Educação e troca de experiências levam à excelência profissional

Entre os palestrantes renomados que conduzirão as aulas ministradas pela Galderma, está a cirurgiã-dentista Andrea Tedesco (CRO-RJ 21126). "A constante busca por conhecimento e a troca de experiências são essenciais para a excelência. Compartilhar conhecimento, aprender novas técnicas e trocar experiências com colegas são pilares para oferecermos o melhor aos nossos pacientes. Estou muito feliz em contribuir com a programação da Galderma e compartilhar minha expertise com todos", afirma a profissional de saúde, que também é Mestre e Doutora em clínica odontológica e especialista em harmonização orofacial.

O cirurgião-dentista Willian Ortega (CRO-PR 23627) é outro exemplo de profissional em busca de aprimorar seus conhecimentos no encontro. "Eventos como este foram muito importantes na construção da minha carreira. Por isso, acredito que os profissionais injetores, especialmente aqueles que estão começando a carreira agora, poderão usufruir dos insights que o evento proporciona. Com os treinamentos, podemos entender melhor os tratamentos que podemos oferecer aos nossos pacientes, além de aprimorar o nosso conhecimento sobre as técnicas mais recentes", afirma o especialista.

Para o cirurgião-dentista Marcelo Germani (CRO-SP 88442), especialista, mestre e doutor em estética e harmonização orofacial, a participação em congressos impacta diretamente a saúde e o bem-estar dos pacientes, sendo de extrema importância para formar profissionais cada vez mais habilitados à prática. "Essa busca constante por aprimoramento se traduz em atendimentos mais eficazes e demonstra o compromisso com a excelência e a evolução na estética, além de priorizar o uso de produtos seguros, que permitem ao profissional personalizar técnicas e protocolos de acordo com cada necessidade", explica.

Os tratamentos com Sculptra® e Restylane® devem ser aplicados por profissionais de saúde habilitados. Consulte seu profissional de saúde para entender quais são os cuidados adequados às suas necessidades.

Informações sobre o evento

Data: 22 a 25 de janeiro de 2025

Horário: 10h às 20h

Local: Expo Center Norte, Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme - São Paulo

a. Referente a linha NASHA.

b. Géis com flexibilidade e firmeza variadas que permitem a personalização do tratamento.

c. Dados clínicos de 55 pacientes com complicações por bioestimuladores de colágeno.

d. Único bioestimulador do mercado com ação comprovada sobre genes que modulam adipócitos (jovens (brancos)). Dados apurados até dezembro/24.

e. Sculptra® estimula a produção de colágeno e elastina e ativa genes associados à modulação de adipócitos e reparação tecidual.

