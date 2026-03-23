Galderma reúne profissionais injetores para apresentar as últimas tendências em estética injetável

Companhia reforça seu compromisso com a educação dos profissionais do setor e o avanço da categoria de injetáveis para promover melhores experiências para os pacientes de estética

SÃO PAULO, 23 de março de 2026 /PRNewswire/ -- O mercado global de estética injetável está em um ritmo de expansão acelerada, projetado para dobrar de valor, passando de US$ 19,54 bilhões em 2025 para US$ 40,70 bilhões até 2031 — um crescimento anual de 13%1. Este avanço notável é impulsionado por uma busca cada vez maior dos pacientes por saúde, vitalidade e tratamentos personalizados.

Divulgação: Galderma (PRNewsfoto/Galderma)

Nesse cenário, a Galderma, empresa especializada em produtos para o cuidado com a pele, posiciona-se na vanguarda, investindo em inovação e na educação continuada de alto nível para atender essa demanda. É dentro deste contexto que a companhia realiza esta semana o Exchange Summit by GAIN, evento que reunirá cerca de 90 profissionais injetores do Brasil e dos Estados Unidos para debater e apresentar as mais recentes tendências e novas abordagens do setor. A iniciativa faz parte da plataforma global de educação científica da companhia, GAIN (Galderma Aesthetic Injector Network).

De acordo com Mateus Oliveira, head da Unidade de Negócios de Estética Injetável da Galderma para a América Latina, Miami tem despontado como o novo epicentro comercial, financeiro e criativo dos Estados Unidos, servindo como uma ponte estratégica e cultural, especialmente com a região da América Latina. Alinhada a essa visão, a Galderma inaugurou, em 2025, seu escritório em Miami, cidade que tem se consolidado como destino premium e referência em tendências nas áreas ligadas ao seu negócio, impulsionada por uma crescente comunidade de profissionais de saúde.

"Nossa presença em Miami, desde o ano passado, nos proporcionou uma oportunidade de aprofundar nosso conhecimento sobre o mercado local. A decisão de sediar este evento aqui ganha, assim, um significado especial: agora, estamos em casa e, a partir desta base, conseguimos compartilhar nossos aprendizados com os profissionais de saúde e fortalecer nossa missão de fomentar a dermatologia pautada em ciência e segurança, sempre com foco na saúde, bem-estar e autoestima do paciente estético", afirma Mateus.

Os debates e apresentações terão como foco o portfólio da Galderma, com destaque para o bioestimulador de colágeno Sculptra® e o ácido hialurônico injetável Restylane®.

"Acreditamos que o avanço da estética está na conexão entre produtos inovadores, como Sculptra® e Restylane®, e a excelência na aplicação desses tratamentos. A experiência do paciente é transformada quando a alta tecnologia dos nossos produtos encontra um profissional altamente capacitado. Por isso, este encontro será uma ótima oportunidade para aprofundar o conhecimento nas técnicas mais avançadas do nosso portfólio e reforçar essa parceria pelo bem-estar do paciente", explica Vitor Miranda, diretor de Estética Injetável da Galderma no Brasil.

Como a estética pode ser uma aliada para a pele durante a menopausa

Um capítulo importante do evento será dedicado a como os tratamentos estéticos injetáveis, como Sculptra® e Restylane®, podem auxiliar pacientes a gerenciar as transformações que a pele passa durante a menopausa. Entre as principais mudanças está a queda acentuada de estrogênio que acelera a perda de colágeno — cerca de 30% nos primeiros cinco anos pós-menopausa2-4 —, resultando em perda de firmeza, elasticidade e no aprofundamento de rugas. Além disso, a diminuição do ácido hialurônico natural leva ao ressecamento e à perda de viço da pele2.

A boa notícia é que a medicina estética oferece soluções eficazes, como Sculptra® e Restylane® para amenizar as alterações cutâneas observadas na menopausa.

Regeneração completa da pele com Sculptra®

Dentro desse contexto, um tema que será discutido é o papel dos bioestimuladores de colágeno no campo da estética regenerativa, trazendo como destaque as últimas atualizações sobre as propriedades regenerativas de Sculptra®.

Com tecnologia exclusiva, o produto é o únicoA do mercado com ação regenerativa completa5,6B. Além de aumentar a espessura dérmica7,8, Sculptra® age regenerando a matriz extracelular9 – estrutura vital que sustenta as células e regula suas funções. Ele ainda estimula a produção de colágeno e elastina da própria pele, deixando-a mais firme, com resultados que podem durar mais de dois anos6,8-12.

A companhia também vai explorar como Sculptra® pode ser associado com os produtos de Alastin®, marca de skincare regenerativo. Alguns produtos da linha têm a exclusiva e patenteada tecnologia TriHex®, uma combinação de peptídeos que ajuda a remover fragmentos de colágeno e elastina danificados, estimulando a regeneração da pele.

Estudos já mostram como a associação de Sculptra® e Alastin® Restorative Skin Complex, por exemplo, favorece resultados estéticos superiores, com melhora em radiância, textura e do dano causado à pele pela exposição cumulativa ao sol, além de conferir maior densidade e firmeza13.

As indicações insubstituíveis de Restylane®

A companhia também abordará a versatilidade do ácido hialurônico injetável, que mostrará como ele é um recurso insubstituível na medicina estética para gerenciar o envelhecimento e realçar pontos de beleza dos pacientes.

Celebrando 30 anos de mercado em 2026, com mais de 55 milhões de tratamentos realizados no mundoC, a linha Restylane® é reconhecida por redefinir contornos14-16 e melhorar a qualidade da pele17-19, com resultados naturaisD e personalizadosE17,20-23.

O portfólio de Restylane® ainda conta com um tipo de ácido hialurônico injetável para cada parte da face. Para sustentação e efeito lifting, há Restylane® Lyft™24-27; para contorno e projeção do rosto, Restylane® Defyne25-27; para suavizar linhas, olheiras e rugas, Restylane® Lidocaine™28; para volumizar os lábios, Restylane® Kysse™29,30, o mais recomendado pelos profissionais de saúde31. A linha ainda conta com os Skinboosters™, que promovem hidratação e um aprimoramento de tom, textura, maciez, linhas finas, rugas, cicatrizes de acne e poros17,19,32,33. E a última adição à família foi Restylane® Shaype™, desenvolvido para contorno e projeção do queixo30,34,35.

Perda de peso por uso de medicamentos

Atenta às novas tendências de mercado, a Galderma também aprofundará a discussão sobre a relação entre a perda de peso, especialmente a induzida por análogos de GLP-1, e seus impactos na aparência do rosto.

Um estudo36 recente da companhia, conduzido com mais de 1.000 usuários desses medicamentos (homens e mulheres entre 25 e 65 anos) no Brasil, Estados Unidos, Europa e Oriente Médio, revelou que 62% dos entrevistados procuram orientação médica para procedimentos estéticos que devolvam o aspecto natural da pele36, com Sculptra® sendo buscado por 48% dos respondentes e Restylane® por 41%36. Essa procura se justifica porque a flacidez facial é frequentemente observada após a perda de peso, com as mudanças aparecendo entre três e seis meses após o início do emagrecimento (45%), e às vezes até antes, entre um e dois meses (28%)36.

Vale destacar que a aplicação de Sculptra® e Restylane® deve ser feita por um profissional de saúde habilitado à prática de estética injetável.

Referências

A. Único bioestimulador do mercado com ação comprovada sobre genes que modulam adipócitos (jovens (brancos) - dados apurados até dezembro/24

B. Sculptra® estimula a produção de colágeno e elastina e ativa genes associados à modulação de adipócitos e reparação tecidual.

C. Data on file, MA-39680.

D. Alta manutenção das expressões faciais naturais com a linha OBT (95%, n=63); Tecnologia NASHA que resulta em géis mais próximos da composição do AH natural.

E. Géis com flexibilidade e firmeza variadas que permitem a personalização do tratamento. portfólio - todas as SKUS.

1. Markets and Markets. Medical Aesthetics Market – Global Forecast to 20307. Acessado em 09 de fevereiro de 2026. Disponível em: https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/medical-aesthetics-market-885.html

2. Viscomi B, Muniz M, Sattler S. Managing Menopausal Skin Changes: A Narrative Review of Skin Quality Changes, Their Aesthetic Impact, and the Actual Role of Hormone Replacement Therapy in Improvement. J Cosmet Dermatol. 2025;24(Suppl 4):e70393. doi: 10.1111/jocd.70393.

3. Lephart ED and Naftolin F. Menopause and the Skin: Old Favorites and New Innovations in Cosmeceuticals for Estrogen-Deficient Skin. Dermatol Ther (Heidelb). 2020;11(1):53-69. doi: 10.1007/s13555-020-00468-7.

4. Thornton MJ. Estrogens and aging skin. Dermatoendocrinol. 2023;5(2):264-270. doi:10.4161/derm.23872/

5. Waibel J, et al. Dermatol Surg. 2024 Nov 1;50(11S):S166-S171.

6. Galderma. Date on File (MA-60875).

7. Bonhert K, et al. Dermatol Surg. Jan 2019. 45; 718-24

8. Machado Filho CDS et al. Surg Cosmet Dermatol 2013;5(4):345-50.

9. Waibel J, et al. Poster presented at the IMCAS World Congress. 1-3 February 2024, Paris, France

10. Goldberg D, et al. Dermatol Surg. 2013;39(6):915-922.

11. Morgan P, et al. Poster presented at IMCAS World Congress, 26-28 January 2023, Paris, France.

12. Narins RS, et al. J Am Acad Dermatol. 2010 Mar;62(3):448-62.

13. Data on File.

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16. Belmontesi M et al. J Drugs Dermatol. 2018 Jan 1;17(1):83-88.

17. Kerscher M et al. Presented at IMCAS World Congress Paris, France. January 26-29, 2017

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29. Bertucci V et al. J Cosmet Dermatol. 2021 May;20(5):1499-1504.

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31. Pesquisa global da InCrowd com profissionais de saúde sobre a percepção de Restylane e das SKUs Hero em 2024.

32. Dierickx C et al. Dermatol Surg. 2018 Nov;44 Suppl 1:S10-S18.

33. Kim J, et al. Arch Aesthetic Plast Surg. 2014;20(2):97-103

34. Nikolis A et al. J Drugs Dermatol. 2024 Apr 1 ;23(4):255-261.

35. Restylane Shaype IFU.

36. Galderma MAC Research. 2024

Sobre a Galderma

A Galderma é uma das empresas líderes em dermatologia, presente em aproximadamente 90 países. Oferecemos um portfólio inovador, embasado em ciência, com marcas e serviços premium que abrangem todo o universo do mercado dermatológico em rápido crescimento, por meio dos negócios de Estética Injetável e Skincare Dermatológico & Dermatologia Terapêutica. Desde a nossa fundação, em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano - a pele - atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores, em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, por entender que a pele em que estamos molda nossas vidas. Para mais informações, acesse: www.galderma.com/br-pt/brasil

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2940308/Imagem_Enchange_Summit_by_GAIN.jpg

FONTE Galderma