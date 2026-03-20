Skincare para festivais de música: como manter a pele cuidada por longas horas

Dermatologista dá dicas para manter o glow e a maquiagem durante maratonas de shows, mesmo com calor e suor

SÃO PAULO, 20 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A temporada de festivais de música é quase uma prova de resistência: horas em pé, muita dança, maquiagem intacta, pouca pausa e, claro, calor e suor. No meio de toda essa diversão, a pele costuma ser uma das primeiras a sentir os efeitos — com aumento de oleosidade, irritações, poros obstruídos e até crises de acne.

Divulgação: Cetaphil Healthy Radiance Perfecting Sérum Antimanchas

Isso não é só impressão: um estudo publicado no Journal of Cosmetic Dermatology1 mostrou que a exposição prolongada ao calor e suor pode aumentar a oleosidade da pele e alterar a barreira cutânea, favorecendo desconfortos e desequilíbrios ao longo do dia.

Mas, de acordo com a dermatologista Daniela Ribeiro (CRM-SC 10925 / RQE 7856), dá para curtir sem medo — desde que os cuidados sejam simples e eficientes. "Em festivais, a pele enfrenta uma combinação intensa de suor, atrito, maquiagem e exposição prolongada ao ambiente. O ideal é simplificar a rotina e focar em proteção, limpeza e reparação", orienta.

Antes do festival: menos é mais

A preparação começa em casa, com uma rotina prática e sem exageros. O ideal é fazer uma limpeza suave, evitar esfoliações no dia e apostar em séruns e hidratantes matificantes, de preferência em gel ou loção, que ficam mais confortáveis no calor. Para completar, vale usar um protetor solar resistente ao suor — mesmo em dias nublados.

"Na véspera, muita gente faz esfoliação pesada ou usa ácidos para dar um glow, mas isso pode aumentar o risco de irritação e sensibilidade", alerta a dermatologista.

Durante o festival: proteção e reaplicação inteligente

Durante o evento, manter a rotina é difícil — mas alguns itens salvam. O protetor solar precisa ser reaplicado, enquanto lenços ou água micelar ajudam a remover o excesso de suor e oleosidade.

"Suor não é o vilão — o problema é quando ele fica acumulado com maquiagem e sujeira, aumentando a chance de inflamações e espinhas", explica.

Maquiagem em festival: como evitar a acne e irritação

Maquiagem faz parte do look, mas a escolha dos produtos pode mudar totalmente o pós-evento. Para evitar acne e irritações, o ideal é priorizar itens oil-free e não comedogênicos.

Para quem gosta de um acabamento iluminado e viçoso, a influenciadora de beleza Mirella Qualha (@iamirella) conta com alguns produtos coringas antes dos festivais. "Eu amo usar o Perfecting Sérum Antimanchas da linha Cetaphil Healthy Radiance para dar aquele glow na pele antes da maquiagem. Em seguida, aplico a Loção Facial Hidratante da marca, desenvolvida em parceria com a apresentadora Sabrina Sato, que conta com o exclusivo Ácido Hialurônico Hyacare® 50, feito para hidratar profundamente e deixar a pele preparada para receber a make", comenta.

Depois do festival: limpeza caprichada e recuperação

Chegar em casa cansada é normal — mas dormir com a pele suja é muito perigoso. Depois do festival, o ideal é remover maquiagem e protetor solar com uma água micelar, lavar o rosto com um sabonete suave e finalizar com hidratação, de preferência com ativos calmantes como pantenol e niacinamida.

"Depois de um dia intenso, a pele precisa se recuperar. O foco é fortalecer a barreira cutânea, acalmar a inflamação e evitar ácidos", orienta a médica. Se após o festival surgirem vermelhidão intensa, ardência persistente ou piora importante da acne, o ideal é procurar orientação dermatológica.

Com uma rotina simples e os produtos certos, dá para curtir os shows com a pele mais confortável. Confira as sugestões a seguir:

Cetaphil® Healthy Radiance Sabonete de Limpeza Facial Cremoso Antimanchas 100g limpa profundamente, removendo partículas de poluição2. Em estudos realizados com pacientes, 76% notaram que a textura cremosa do produto se transforma com água em uma espuma reconfortante e envolvente3A.

Dermotivin® Original Espuma de Limpeza Facial 130ml é um sabonete facial prescrito para peles mistas e oleosas. Contém ação higienizadora equilibrada, que corrige o brilho e a oleosidade da pele sem ressecá-la4B.

Cetaphil® Healthy Renew Solução Micelar Tripla Ação 160ml é uma loção com ação antipoluição5C, que melhora significativamente a luminosidade, firmeza e suavidade do rosto, após o primeiro mês de uso6D. Além disso, 98% dos usuários sentiram que o produto revitaliza a pele, suaviza a aparência de imperfeições e faz com que ela pareça e fique visivelmente mais macia7E.

Cetaphil® Healthy Radiance Perfecting Sérum Antimanchas 30g oferece sete benefícios em um único produto: reduz manchas escuras causadas pelo sol e envelhecimento, uniformiza o tom da pele, melhora linhas finas, aumenta a luminosidade, deixa a pele fresca e descansada, melhora a hidratação e ilumina8F.

Cetaphil® Loção Facial Hidratante com Ácido Hialurônico 50ml foi desenvolvida em parceria com a apresentadora Sabrina Sato. Graças à presença do exclusivo Ácido Hialurônico Hyacare® 50, que combina pequenas partículas que penetram profundamente na pele9G, a loção melhora a viscoelasticidade e promove efeito rejuvenescedor10, sendo ótima para usar antes da maquiagem11.

Dermotivin® Benzac Oil Control Hidratante Matificante 50ml promove hidratação por 24 horas12H, enquanto reduz a oleosidade por 12 horas13I. Além disso, 89,7% dos usuários concordaram que o produto ajudou a reduzir o tamanho dos poros, tornando-os menos visíveis14J.

Vale ressaltar que, antes de utilizar qualquer produto, é essencial seguir as orientações de um médico dermatologista.

Referências:

A. Estudo de autopercepção, n=41, após 28 dias

B. Estudo de percepção realizado com 30 participantes

C. Remove resíduos de poluição, mas não a previne

D. Avaliado por dermatologistas em 40 participantes, aplicação 2 vezes ao dia

E. Após 28 dias, n=42

F. Estudo de autopercepção, n=43

G. Em comparação a outros produtos à base de ácido hialurônico de alto peso molecular

H. N=27

I. Avaliação feita imediatamente (30 minutos), 2, 4, 6, 8, 10 e 12 horas após a aplicação do produto, N=29

J. Avaliação feita 5 e 28 ± 2 dias após uso do produto, N=29

1. Kim et al. Influence of hot outdoor environment on facial skin physiological parameters in summer. Journal of Cosmetic Dermatology, 2019. PMID: 31199529

2. RD.03.SPR.115425

3. CETAPHIL_BHR-2.0_ClinicalDataIndex

4. Data on file: Per-E-EP-29574-09-09-11 Líquido

5. RD.27.SPR.202980/P2330 - (FIL.1709)

6. All-E-ES-077297-03-08-19 (FIL 1770) skin ocular tolerability_efficacy_self-assessment_Dry,Sensitive

7-8. CETAPHIL_BHR-2.0_ClinicalDataIndex

9. Human skin penetration of hyaluronic acid of different molecular weights as probed by Raman spectroscopy

10. RD.03.SRE.117308

11. RD.03.SRE.117308

12. Estudo clínico aberto, aleatorizado e controlado do efeito hidratante (corneometria) do produto de U; N=27

13–14. Estudo clínico do potencial acnegênico e comedogênico. Knackstedt R et al. Experimental Dermatology. 2020 Jan; 29(1):15–21.

Sobre a Galderma

A Galderma é uma das empresas líderes em dermatologia, presente em aproximadamente 90 países. Oferecemos um portfólio inovador, embasado em ciência, com marcas e serviços premium que abrangem todo o universo do mercado dermatológico em rápido crescimento, por meio dos negócios de Estética Injetável e Skincare Dermatológico & Dermatologia Terapêutica. Desde a nossa fundação, em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano - a pele - atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores, em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, por entender que a pele em que estamos molda nossas vidas. Para mais informações: www.galderma.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2938898/Foto_s_rum_1___Copia.jpg

FONTE Galderma