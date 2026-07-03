Games of the Future 2026 confirma programação global para Astana

Apresentando títulos reconhecidos mundialmente, incluindo Dota 2, Counter-Strike 2, PUBG: Battlegrounds, UFL, FATAL FURY: City of the Wolves, Just Dance e 3on3 FreeStyle, o Games of the Future 2026 entregará 12 dias de competição de elite esportiva e de esports, demonstrando a inovação e a emoção no coração do movimento phygital.

Sediado nas principais arenas esportivas de Astana, incluindo a Barys Arena, Beeline Arena, o Complexo Esportivo de Atletismo "Qazaqstan" e o Palácio de Artes Marciais Ushkempirov, o Games of the Future 2026 transformará a cidade na sede global do esporte phygital, acolhendo atletas, fãs e a mídia internacional para 12 dias de competições de alto nível.

A lista de participantes apresenta clubes esportivos icônicos, campeões mundiais e organizações líderes de esports de todo o mundo, prometendo uma competição inesquecível em cada modalidade.

O grande destaque da programação de esports é a categoria MOBA PC, que traz o Dota 2, um dos títulos de esports mais assistidos e celebrados do mundo. As potências internacionais LGD Gaming, Xtreme Gaming, Execration e VICI GAMING vão lutar pelo campeonato do Games of the Future e por uma premiação de US$ 1 milhão.

A categoria Battle Royale reúne outro grupo internacional excepcional no PUBG: Battlegrounds, contando com organizações reconhecidas globalmente, incluindo Team Vitality, Team Falcons, Virtus.pro, Twisted Minds, Geekay Esports e T1, criando um dos torneios mais competitivos do GOTF 2026 com uma premiação total de US$ 1 milhão em jogo.

Embora o Games of the Future apresente alguns dos maiores títulos de esports do mundo, o coração da competição está em suas modalidades phygital exclusivas. Ao combinar a jogabilidade digital com a ação esportiva ao vivo, elas criam um espetáculo único e diferente de tudo no esporte internacional, exigindo habilidade, trabalho em equipe e adaptabilidade em ambas as arenas.

No Phygital Football, as equipes competirão primeiro no UFL antes de entrarem em campo para uma intensa partida de futebol de 5. A competição conta com um elenco internacional marcante, incluindo o Peñarol, um dos clubes de futebol mais históricos da América do Sul, o clube da Kings League LOS TRONCOS FC, o ORLANDO PIRATES FIVES, um dos clubes de futebol mais icônicos da África, e o talento local ACF x Allur, criando uma das mais fortes escalações de Phygital Football reunidas até hoje, com US$ 625.000 em jogo.

O Phygital Basketball combina o 3on3 FreeStyle com uma disputa ágil de basquete 2v2 em quadra. A lista de participantes apresenta clubes internacionais como Boca Juniors, Valencia Basket e PBC Astana, reunindo três das instituições esportivas mais reconhecidas do mundo, todas disputando um total de US$ 400.000 em prêmios em dinheiro.

No Phygital Dancing, os atletas competirão no Just Dance, com o tricampeão da Just Dance World Cup [Copa do Mundo de Just Dance], Umutcan Tütüncü, a renomada competidora Ariana Katana e Angelo Mokonenyane entre os nomes de destaque que subirão ao palco.

Desenvolvido em torno do Counter-Strike 2, um dos títulos de esports mais conhecidos do mundo, o Phygital Shooter combina a competição de esports de elite com uma etapa de laser tag ao vivo que testa o trabalho em equipe, a percepção tática e a execução. A competição conta com equipes importantes, incluindo a Eternal Fire, uma das principais organizações de esports da Turquia, o Clan Pedrajas, uma equipe espanhola consolidada de jogos competitivos, e a Minsk House, que retorna após conquistar o terceiro lugar no ano passado, todos competindo por uma parte da premiação de US$ 150.000.

O Phygital Fighting combina o FATAL FURY: City of the Wolves, desenvolvido e publicado pela SNK, com combate físico de alta intensidade. A lista de participantes traz Kuznya, SOLDIERS OF FORCHUNE e SWORD, que testarão suas táticas de jogo, habilidades de luta e adaptabilidade em ambas as etapas por uma premiação de US$ 500.000.

O título e a lista de participantes do MOBA Mobile serão anunciados nos próximos dias, completando a relação final de competidores do Games of the Future 2026.

John Hewitt, Diretor Internacional de Marketing e Comunicação da Phygital International, declarou: "Os Jogos deste ano demonstrarão a incrível amplitude de talentos em todo o movimento phygital, reunindo clubes esportivos icônicos, campeões mundiais e alguns dos maiores nomes dos esports em um único palco global. Seja você um fã de esportes, um entusiasta de esports ou alguém que está descobrindo a competição phygital pela primeira vez, o Games of the Future oferece algo verdadeiramente único. Estamos ansiosos para dar as boas-vindas ao mundo em Astana para o que promete ser uma celebração inesquecível do esporte, dos jogos e da inovação."

Com a lista final confirmada, as atenções agora se voltam para a Cerimônia de Sorteio do Games of the Future 2026, no dia 7 de julho. O sorteio determinará os confrontos de abertura e as chaves do torneio, preparando o cenário para as batalhas, rivalidades e momentos decisivos que moldarão o caminho rumo à glória no Games of the Future.

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Os fãs podem se manter atualizados com as últimas notícias, cronogramas e resultados visitando o site oficial do Games of the Future e acompanhando os canais de mídia social oficiais do evento no Instagram, X, Facebook, TikTok e YouTube. Criadores, narradores e streamers de comunidade também podem se inscrever para participar da Games of the Future Streaming Community [Comunidade de Streaming do Games of the Future] 2026, recebendo acesso oficial gratuito ao sinal de transmissão ao vivo para retransmitir o evento para públicos de todo o mundo.

Todas as partidas do GOTF 2026 serão transmitidas ao vivo mundialmente no Phygital+, onde os fãs também poderão reviver os melhores momentos do Phygital Contenders Astana 2026 e do Games of the Future 2025, além de conteúdos exclusivos do principal evento esportivo phygital do mundo.

Sobre a Phygital International (PI):

A Phygital International é a promotora de esportes phygital globalmente e está focada em inovar e redefinir esportes. Ela é a guardiã e detentora dos direitos do Games of the Future e supervisiona o processo de candidatura de cada cidade-sede.

Para mais informações, visite https://Phygitalinternational.com ou entre em contato conosco pelo e-mail: [email protected]

Sobre o Games of the Future (GOTF):

O Games of the Future é um evento internacional anual que funde os mundos do físico e do digital e é o ápice do esporte phygital. O torneio reúne a próxima geração de heróis esportivos phygital de todo o mundo para competir em uma ampla variedade de modalidades e desafios phygital. O Games of the Future 2025 foi realizado em Abu Dhabi, enquanto o Games of the Future 2026 será realizado em Astana.

Para mais informações, visite: https://gofuture.games/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3003015/Phygital_Football.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3003016/Phygital_Basketball.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/3003014/GOTF_Logo.jpg

FONTE Games of the Future