「Games of the Future 2026（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー2026）」、アスタナ大会のグローバルな出場選手ラインナップを確定

バリス・アリーナをはじめ、ビーライン・アリーナ、陸上競技複合施設「カザフスタン」、ウシュケンピロフ・マーシャル・アーツ・パレスなど、アスタナを代表するスポーツ施設を会場として開催されるGames of the Future 2026（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー2026）は、この街をphygital sportの世界的な拠点へと変貌させ、12日間にわたるトップレベルの競技会に、選手、ファン、そして国際メディアを迎え入れます。

このラインナップには、世界中の名門スポーツクラブ、世界チャンピオン、そしてトップクラスのeスポーツ組織が名を連ねており、あらゆる競技種目で忘れられない熱戦が繰り広げられることが期待されます。

eスポーツのラインナップの目玉となるのは、MOBA PCです。MOBA PCは、世界で最も視聴されており、高い人気を誇るeスポーツタイトルの一つであるDota 2を採用しています。世界的な強豪チームであるLGD Gaming、Xtreme Gaming、Execration、VICI GAMINGが、「Games of the Future（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー）」のチャンピオンの座と賞金総額100万米ドルを懸けて激戦を繰り広げます。

Battle Royaleでは、PUBG: Battlegroundsに別の豪華な国際的出場陣が集結します。Team Vitality、Team Falcons、Virtus.pro、Twisted Minds、Geekay Esports、T1といった世界的に有名な組織が参加し、賞金総額100万米ドルを懸けて、GOTF 2026で最も競争の激しいトーナメントの一つが繰り広げられます。

Games of the Future（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー）では、世界有数のeスポーツタイトルがいくつか取り上げられていますが、この大会の真髄は、その特徴であるphygital disciplinesにあります。デジタルゲームプレイと実際のスポーツ競技を融合させることで、国際スポーツ界において他に類を見ない独自のスペクタクルが生み出され、両方の舞台で技術、チームワーク、そして状況に応じた対応力が求められます。

Phygital Footballでは、各チームがまずUFLで対戦した後、ピッチに立って激しい5人制の試合を繰り広げます。この大会には、豪華な国際的出場陣として、南米で最も歴史あるサッカークラブの一つであるPeñarolをはじめ、 Kings League所属のLOS TRONCOS FC、アフリカを代表する名門サッカークラブの一つであるORLANDO PIRATES FIVES、地元の才能が結集したACF x Allurなどが参加し、これまでで最も強力なPhygital Footballのラインナップの一つが結成され、62万5,000米ドルを懸けて戦います。

Phygital Basketballは、3on3 FreeStyleと、コート上で繰り広げられるテンポの速い2対2のバスケットボール対戦を融合させた競技です。出場チームには、Boca Juniors、Valencia Basket、PBC Astanaといった国際的なクラブが名を連ね、世界的に高い知名度を誇る3つのスポーツ機関が一堂に会し、総額40万米ドルの賞金を懸けて戦いを繰り広げます。

Phygital Dancingでは、アスリートたちがJust Danceで競い合います。ステージに登場する注目選手には、「Just Dance World Cup」で3度の優勝を誇るUmutcan Tütüncü、トップクラスの競技パフォーマーであるAriana Katana、Angelo Mokonenyaneなどが名を連ねています。

世界で最も知名度の高いeスポーツタイトルの一つであるCounter-Strike 2をベースにしたPhygital Shooterは、トップレベルのeスポーツ競技と、チームワーク、戦術的判断力、遂行力を試すライブ形式のレーザータグステージを融合させたものです。この大会には、トルコを代表するeスポーツ組織の一つであるEternal Fire、スペインの実績ある競技ゲーミングチームであるClan Pedrajas、そして昨年3位に入賞し、今大会に復帰したMinsk Houseといったトップチームが参加し、賞金総額15万米ドルを懸けて競い合います。

Phygital Fightingは、FATAL FURY: City of the Wolves（SNKが開発・発売）と、激しい実戦形式の格闘競技を融合させた競技です。出場チームは、Kuznya、SOLDIERS OF FORCHUNE、SWORDで、両ステージにわたって戦術的なゲームプレイ、格闘技術、適応力を競い合い、賞金総額50万米ドルを懸けて戦います。

MOBA Mobileのタイトルと出場者ラインナップは近日中に発表される予定であり、これにより「Games of the Future 2026（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー2026）」の最終出場者リストが完成することになります。

Phygital Internationalの国際マーケティング・コミュニケーション担当ディレクター、John Hewitt氏は次のように述べました。「今年の大会では、phygitalムーブメント全体にわたる驚くべき才能の幅広さを披露し、象徴的なスポーツクラブ、世界チャンピオン、そしてeスポーツ界の著名な顔ぶれが、一つのグローバルな舞台に集結します。スポーツファンでも、eスポーツ愛好家でも、あるいはphygitalコンペティションを初めて体験する方でも、Games of the Future（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー）は、他に類を見ない特別な体験をお届けします。スポーツ、ゲーム、イノベーションが織りなす忘れられない祭典となることが期待されるこの大会のために、世界中の皆さまをアスタナにお迎えできることを楽しみにしています。」

最終ラインナップが確定したことで、注目は7月7日に開催されるGames of the Future 2026（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー2026）の組み合わせ抽選会（Draw Ceremony）へと移っています。この抽選により、初戦の対戦カードとトーナメント表が決定され、Games of the Future（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー）の栄光への道を形作る戦い、ライバル対決、そして決定的な瞬間が繰り広げられる舞台が整います。

「Games of the Future 2026（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー2026）」のチケットを、今すぐ手に入れましょう。

ファンの方は、Games of the Future（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー）の公式ウェブサイトにアクセスしたり、Instagram、X、Facebook、TikTok、YouTubeのイベント公式ソーシャルメディアチャンネルをフォローしたりすることで、最新ニュース、スケジュール、試合結果を確認できます。クリエイター、キャスター、コミュニティストリーマーの方は、「Games of the Future 2026 Streaming Community（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー2026ストリーミング・コミュニティ）」への参加を申し込むこともできます。参加すると、ライブ配信フィードへの無料の公式アクセス権を取得し、世界中の視聴者に向けてイベントの共同配信を行うことが可能になります。

GOTF 2026の全試合は、Phygital+にて世界中でライブ配信されます。ファンは、「Phygital Contenders Astana 2026（Phygitalコンテンダーズ・アスタナ2026）」や「Games of the Future 2025（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー2025）」のハイライトを再び楽しむことができるほか、世界をリードするphygital sportingイベントならではの独占コンテンツも視聴可能です。

Phygital International (PI)について：

Phygital Internationalはphygital sportsを世界的に推進する団体で、スポーツの革新と再定義に取り組んでいます。同団体はGames of the Future（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー）の運営母体および権利保有者であり、各開催都市の招致プロセスを統括しています。

詳細については、https://Phygitalinternational.comをご覧いただくか、以下までお問い合わせください：[email protected]

Games of the Future（GOTF）について：

Games of the Future（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー）は、フィジカルとデジタルの世界を融合させた年に一度の国際大会で、phygital sportの頂点に位置するイベントです。本大会は、世界中から集まる次世代のphygital sportingのスター選手たちが、多様なphygital desciplinesおよびchallengesで競い合う場となっています。Games of the Future 2025（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー2025）はアブダビで開催されました。Games of the Future 2026（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー2026）はアスタナで開催予定です。

詳細については、以下のサイトをご覧ください：https://gofuture.games/

写真：https://mma.prnewswire.com/media/3003015/Phygital_Football.jpg

写真：https://mma.prnewswire.com/media/3003016/Phygital_Basketball.jpg

ロゴ：https://mma.prnewswire.com/media/3003014/GOTF_Logo.jpg





SOURCE Games of the Future