LG lança novo Ar-Condicionado DUAL Inverter AI Air com inteligência que se adapta a você

Novo modelo conta com a tecnologia Inteligência Artificial 3.5, que aprende hábitos do usuário para proporcionar experiência de climatização única e personalizada

SÃO PAULO, 3 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A LG Electronics do Brasil anuncia hoje o lançamento do seu mais novo ar-condicionado residencial, o LG Dual Inverter AI Air. O produto representa um novo marco em climatização inteligente, combinando a já consagrada tecnologia DUAL Inverter com um avançado sistema de AI embarcada que aprende e se adapta às preferências e rotina do usuário, garantindo uma experiência de climatização verdadeiramente personalizada, inteligente e focada no bem-estar.

O segredo por trás dessa inovação é a tecnologia Inteligência Artificial 3.5, que permite ao ar-condicionado aprender as preferências do usuário e ajustar automaticamente a temperatura, a direção e a velocidade do vento. Aliada à função Soft Air, a inteligência do aparelho proporciona resfriamento e aquecimento sem jatos de ar diretos, envolvendo o usuário em uma brisa suave e agradável, para uma experiência de conforto única e personalizada.

"Com o LG DUAL Inverter AI Air, estamos redefinindo o que significa conforto em casa. Não se trata mais de apenas ajustar a temperatura, mas de ter um aparelho que verdadeiramente entende e antecipa suas necessidades", afirma Lucas Nogueira, Gerente de Produto de Ar-Condicionado Residencial da LG Electronics do Brasil. "A inteligência artificial aprende seus hábitos diários e até mesmo seus padrões de sono para criar um ambiente perfeitamente climatizado, de forma autônoma. É uma tecnologia que trabalha silenciosamente para garantir seu bem-estar, proporcionando uma experiência que se molda a você e sua família, ao mesmo tempo que oferece controle total sobre o consumo de energia através do app ThinQ®."

Sono profundo e um ar mais puro para toda a família

O produto opera com um nível de ruído a partir de 19 decibéis, tão baixo quanto um sussurro, permitindo ler, assistir filmes e séries ou simplesmente descansar, em um ambiente sem qualquer perturbação. Além dos hábitos diurnos, o DUAL Inverter AI Air aprende a rotina de sono do usuário.

Com a função Sleep Timer+, o aparelho se programa automaticamente com base no comportamento do usuário durante a noite. Se o usuário costuma acordar para ajustar a temperatura, por exemplo, o sistema registra esse padrão e passa a antecipar as mudanças necessárias. Assim, ao longo do tempo, a climatização ao longo do período noturno se torna cada vez mais precisa, reduzindo desconfortos e favorecendo um descanso realmente profundo, sereno e contínuo.

A qualidade do ar é outra prioridade. O aparelho conta com um sistema de filtragem em 4 etapas para um ambiente mais puro e saudável:

1º Pré-Filtro: Retém partículas maiores de poeira;

Retém partículas maiores de poeira; 2º Filtro Antialérgico: Reduz agentes que causam alergias, como ácaros (certificado pela British Allergy Foundation - BAF);

Reduz agentes que causam alergias, como ácaros (certificado pela British Allergy Foundation - BAF); 3º Auto Clean+: Evita umidade no interior do ar-condicionado, prevenindo contra o mofo, o acúmulo de bactérias e o mau cheiro no interior do aparelho;

Evita umidade no interior do ar-condicionado, prevenindo contra o mofo, o acúmulo de bactérias e o mau cheiro no interior do aparelho; 4º Freeze Cleaning: Uma limpeza profunda que congela o interior da unidade para neutralizar bactérias e odores. Ao derreter, o gelo elimina até 99% das partículas indesejadas.

Eficiência, controle total e design sofisticado

Comprometida com a sustentabilidade e a economia para o consumidor, a LG oferece o ar-condicionado que combina performance com economia. A função Economia de Energia Pró-Ativa permite gerenciar o consumo elétrico com um controle de KW planejado através do aplicativo LG ThinQ®, enquanto o Sensor de Janela Aberta identifica se há perda de temperatura devido a uma janela aberta, reduzindo automaticamente o consumo de energia.

Projetado tendo em vista a durabilidade e longevidade, a unidade externa com a proteção da serpentina de cobre com tecnologia GoldFin™, que oferece maior resistência à corrosão decorrente da maresia e poluição, além de uma proteção elétrica para suportar picos de energia de até 450V, evitando danos elétricos em dias de tempestades.

Com um design contemporâneo e minimalista, em um visual clean e sofisticado, o LG DUAL Inverter AI Air reforça um dos pontos fortes da categoria e se diferencia das demais linhas da marca, além de se integrar perfeitamente a qualquer ambiente. O modelo conta com uma dupla saída de ar, uma inovação no mercado que combina a saída frontal, responsável pelo Soft Air, com a Dupla Aleta inferior, que amplia e acelera a distribuição do fluxo, garantindo conforto em qualquer estação. Além disso, o Wi-Fi integrado permite o controle total do aparelho a qualquer hora e de qualquer lugar, por meio do aplicativo LG ThinQ®, compatível com Amazon Alexa e Google Assistente para comandos de voz.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

Life's Good

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2837724/image__21.jpg

