Garimpo fashion: Maria Klaumann compartilha dicas para montar looks de brechó

INDIO, Calif., 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A modelo brasileira chamou atenção no Coachella 2026, com produção 100% garimpada, e ensina como escolher peças com estilo

Após o fim do Coachella 2026, os looks vistos no badalado festival da Califórnia seguem repercutindo e viram tendências de moda para o calendário de festivais no Brasil e no exterior. Entre os destaques, a modelo Maria Klaumann chamou atenção ao apostar em uma produção 100% garimpada em brechó, sob a consultoria da stylist Bruna Prado.

Ao equilibrar referências vintage com o contemporâneo, a escolha reforça um movimento criativo cada vez mais presente no festival, baseado em produções autorais e combinações inesperadas.

A partir da experiência, Klaumann compartilha algumas dicas práticas para quem deseja explorar o garimpo na hora de montar um look:

1 Tenha paciência

Garimpar exige tempo. As melhores peças nem sempre estão à vista e, muitas vezes, estão misturadas entre itens menos óbvios. Circular com calma pelas araras aumenta as chances de encontrar opções interessantes e diferentes. Reserve um espaço na agenda para esse programa. Não desanime se na primeira impressão não aparecer nem uma peça legal. Insista na busca. É divertido, acredite.

2 Esqueça os padrões

Não se prenda a tamanhos, gêneros ou categorias. Seções como a masculina podem esconder camisas, blazers e jaquetas com ótimo caimento. O mesmo vale para infantil. "Já achei uma minissaia perfeita tamanho 16. O importante é experimentar e enxergar possibilidades além do padrão", disse Klaumann.

3 Aposte no inusitado

Peças que parecem difíceis à primeira vista podem se transformar no destaque do look. É hora de comprar aquele vestido vintage que tem uma estampa curiosa, mas que jamais teria cogitado usar. Experimente tecidos diferentes, uma modelagem inesperada, além de texturas e estampas para garantir autenticidade. É hora de fazer descobertas. Vale seguir a sugestão da modelo: seja ousada.

4 Abuse dos acessórios

Sobre os acessórios, Klaumann revela: "tenho vários garimpados que amo e uso com frequência. Até misturo com os meus preferidos de grife". Cintos, colares, pulseiras e outros fazem sucesso e surpreendem quando a modelo conta que comprou em brechó durante uma das suas viagens a trabalho. Além de da possibilidade de encontrar relíquias no brechó, o custo super compensa.

5 Se gostou, arrisque

As peças de brechó são únicas. "Se gostou, leve logo, não deixe para depois", ensina a modelo. Garimpar roupas é também um ótimo exercício para testar e descobrir mais sobre o próprio estilo e fortalecer uma identidade na moda. "Crie a sua própria produção autoral", recomenda.

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FONTE Maria Klaumann