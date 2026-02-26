Gartner anuncia novidades da conferência de Data & Analytics 2026

Evento irá explorar as tendências e os principais desafios em áreas como gestão, estratégia, governança e arquitetura de dados, Inteligência Artificial, machine learning e ciência de dados

SÃO PAULO, 26 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- O Gartner, Inc., empresa de insights de negócios e tecnologia, anuncia novidades para a Conferência Gartner Data & Analytics 2026, que será realizada nos dias 28 e 29 de abril, no Sheraton São Paulo WTC Hotel, em São Paulo (SP). O evento irá explorar novidades, tendências e desafios em diversas áreas relacionadas a dados, como gestão, estratégia, governança e arquitetura de dados, Inteligência Artificial (IA), machine learning e ciência de dados, mostrando aos líderes de dados, analytics e IA como podem aproveitar da melhor forma os dados para gerar resultados de impacto nos negócios.

Insights de dezenas de analistas do Gartner e profissionais renomados do setor apoiarão líderes na identificação de caminhos para impulsionar a geração de valor a partir dos dados e preparar suas organizações para os desafios do futuro. Ao longo da conferência, esses líderes terão acesso a direcionamentos práticos para construir e validar suas estratégias, por meio de abordagens que conectam negócios e tecnologia e fortalecem decisões mais ágeis e assertivas.

Com o tema "Valor na Velocidade da IA: Navegando no Agora e no Futuro", o evento reflete um cenário em que a Inteligência Artificial está acelerando transformações em todos os setores e reforçando o desafio de gerar impacto imediato, ao mesmo tempo em que os executivos e suas organizações também precisam se preparar para as evoluções futuras.

"O ritmo da inovação em IA está pressionando cada vez mais líderes de dados, analytics e Inteligência Artificial a gerar valor para os negócios que seja mensurável e possível de ser atingido o quanto antes", afirma Edgar Macari, Diretor Analista do Gartner e chairman da conferência. "Para isso, eles precisam superar desafios como escalar o uso da IA, gerenciar disrupções, garantir a segurança com uma governança eficiente e liberar todo o potencial dos seus dados para conquistar resultados que se perpetuem no longo prazo. A Conferência Gartner Data & Analytics 2026 irá mostrar justamente como conseguir isso".

O keynote de abertura, "Navegue pela IA em sua jornada de Dados & Analytics rumo ao valor", será conduzido por Gareth Herschel, Vice-Presidente Analista do Gartner, e Sarah James, Diretora Analista Sênior do Gartner. A apresentação trará reflexões sobre como o sucesso nem sempre está em ser o mais rápido, mas em encontrar o próprio caminho para gerar valor, enquanto também gerencia riscos e custos. Ainda, mostrará como uma abordagem cuidadosa em relação à velocidade e direção pode ajudar a se preparar para o que vem a seguir.

Outro destaque da agenda é o painel keynote "Desmistificando a IA – Do hype à realidade prática nas estratégias de dados e negócios no Brasil", apresentado por Edgar Macari. O debate reunirá empresas brasileiras para discutir desafios e oportunidades na adoção de IA, abordando temas que vão do chamado agent washing à crescente pressão por resultados concretos e imediatos.

Vertentes estrategicamente estruturadas na programação irão apoiar profissionais a se preparar para o futuro. A vertente de Inteligência Artificial trará temas como estratégia e governança, IA responsável, IA Agêntica, IA Generativa, Large Language Models (LLMs), engenharia de prompts, arquitetura de IA, ciência de dados, machine learning e escalabilidade. Já em Gestão de Dados, serão abordados desde prontidão para IA e data fabric até observabilidade, produtos de dados, otimização de custos ao longo da cadeia de valor, além do design da estrutura de dados para escalabilidade, resiliência e confiabilidade de arquiteturas de gestão de dados.

Na vertente de Analytics, os participantes encontrarão conteúdos essenciais para impulsionar o sucesso em analytics e business intelligence, com discussões sobre self-service analytics, adoção e impacto da IA Generativa, Analytics Agêntico, ecossistemas, composability, métricas, dashboards, storytelling de dados e inteligência de decisão, entre outros tópicos.

Governança explorará temas como governança adaptativa, engajamento de stakeholders em programas de governança, modelos operacionais, impactos da IA na área e a evolução dos papéis e das plataformas de governança em Dados & Analytics. Por sua vez, a vertente de Liderança será voltada a CDAOs (Chief Data and Analytics Officers) e executivos responsáveis por gerar valor de negócios por meio de dados, analytics e IA, e trará tópicos com foco em estratégia e modelos operacionais, geração de valor, desenvolvimento de talentos, cultura orientada por dados e evolução das capacidades tecnológicas.

A conferência também incluirá vertentes especiais como Heads e Líderes de IA, com foco em casos de uso de Inteligência Artificial, desenvolvimento de sistemas robustos de IA e modelos de entrega, incluindo IA Agêntica. Em O Que Vem a Seguir?, será possível conhecer conceitos emergentes que as organizações precisarão incorporar em seus planos estratégicos e as melhores práticas para resolver problemas antigos e novos. Já em Como Criar Valor de D&A, será abordado como demonstrar e obter valor dos investimentos em Dados & Analytics ao desenvolver competências que façam parte de cada decisão e iniciativa da empresa.

A programação contempla sessões interativas, mesas-redondas, workshops e keynotes, além de reuniões individuais com especialistas do Gartner e oportunidades de networking. A conferência também trará pesquisas inéditas com análises de mercado. A agenda da Conferência Gartner Data & Analytics 2026 já está disponível e mais informações também podem ser acessadas em: https://www.gartner.com/pt-br/conferences/la/data-analytics-brazil

Sobre o Gartner

O Gartner, Inc. fornece insights objetivos e práticos que impulsionam decisões mais inteligentes e um melhor desempenho para as prioridades de missão crítica das empresas. Para saber mais, visite www.gartner.com .

FONTE Gartner