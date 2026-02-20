Gartner prevê que 35% dos países estarão presos a plataformas de IA específicas para a região até 2027

Notícias fornecidas por

Gartner

20 fev, 2026, 11:19 GMT

Pressões geopolíticas, regulatórias e de segurança levam governos a ampliar investimentos em infraestrutura independente de IA

SÃO PAULO, 20 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Até 2027, 35% dos países estarão presos a plataformas de Inteligência Artificial (IA) específicas para a região, utilizando dados contextuais proprietários, segundo o Gartner, Inc., empresa de insights de tecnologia e negócios. O Gartner também prevê que a dependência de plataformas aumentará de 5% para 35% até 2027.

"Países com metas de soberania digital estão ampliando investimentos em stacks nacionais de IA à medida que buscam alternativas ao modelo fechado dos Estados Unidos, incluindo poder computacional, data centers, infraestrutura e modelos alinhados às leis locais, à cultura e à região", afirma Gaurav Gupta, Vice-Presidente Analista do Gartner. "Confiança e adequação cultural estão emergindo como critérios-chave. Tomadores de decisão estão priorizando plataformas de IA que se alinhem a valores, estruturas regulatórias e expectativas dos usuários locais, em vez daquelas com os maiores conjuntos de dados de treinamento."

Modelos localizados entregam maior valor contextual; Grandes Modelos de Linguagem (LLMs) regionais superam modelos globais em aplicações como educação, conformidade legal e serviços públicos, especialmente em idiomas que não o inglês.

Países precisarão investir 1% do Produto Interno Bruto (PIB) em soberania de IA até 2029

Com clientes não ocidentais alterando seus alinhamentos devido a preocupações com a influência excessiva do Ocidente, a soberania de IA levará à redução da colaboração e à duplicação de esforços. Por esse motivo, o Gartner prevê que países que estabelecerem um stack soberano de IA precisarão gastar pelo menos 1% do seu PIB em infraestrutura de IA até 2029.

Soberania de IA refere-se à capacidade de uma nação ou organização de controlar de forma independente como a Inteligência Artificial é desenvolvida, implementada e utilizada em relação às suas fronteiras geográficas.

Pressões regulatórias, geopolítica, localização de Nuvem, missões nacionais de IA, riscos corporativos e preocupações com segurança nacional estão levando governos e empresas a acelerar investimentos em IA soberana. O receio de ficar para trás na corrida tecnológica da IA também impulsionará países e companhias a inovar rapidamente e investir, na tentativa de alcançar autossuficiência em todos os aspectos do stack de IA.

"Os data centers e infraestrutura das fábricas de IA formam a espinha dorsal crítica do stack de IA que viabiliza a soberania de IA", afirma Gupta. "Como resultado, data centers e infraestrutura das fábricas de IA verão uma expansão e um volume de investimentos explosivos, impulsionando algumas empresas que controlam o stack de IA a atingir avaliações de dois dígitos, em trilhões de dólares."

Por isso, os Chief Information Officers (CIOs) devem:

  • Projetar fluxos de trabalho agnósticos a modelos, utilizando camadas de orquestração que permitam alternar entre LLMs em diferentes regiões e fornecedores.
  • Garantir que as práticas de governança de IA, residência de dados e ajuste de modelos atendam a requisitos legais, culturais e linguísticos específicos de cada país.
  • Estabelecer relacionamentos com provedores nacionais de nuvem, fornecedores regionais de LLMs e líderes de stacks soberanos de IA em mercados prioritários, criando uma lista validada de parceiros.
  • Monitorar legislações de IA, regras de soberania de dados e padrões emergentes que possam afetar onde e como podem implementar modelos de IA e processar os dados dos usuários.

Tópicos como esse e outros relacionados a dados e Inteligência Artificial, incluindo agentes de IA, governança, liderança, ciência de dados e arquitetura de dados, serão destaque durante a Conferência Gartner Data & Analytics, que será realizada nos dia 28 e 29 de abril em São Paulo (SP).

Clientes da Gartner podem saber mais em  "Predicts 2026: AI Sovereignty."

Gartner é a autoridade mundial em IA  

O Gartner é o parceiro indispensável para executivos C-Level e fornecedores de tecnologia à medida que implementam estratégias de IA para alcançar suas prioridades de missão crítica. A independência e a objetividade dos insights do Gartner proporcionam aos clientes a confiança necessária para tomar decisões bem fundamentadas e desbloquear todo o potencial da IA. Clientes C-Level estão usando a ferramenta de IA do Gartner AskGartner para definir como aproveitar a IA em seus negócios. Com mais de 2.500 especialistas em negócios e tecnologia, 6.000 insights escritos, além de mais de 1.000 casos de uso e estudos de caso de IA, o Gartner é a autoridade mundial em IA. Mais informações podem ser encontradas aqui

Sobre a Conferência Gartner Data & Analytics    

Os analistas do Gartner fornecerão análises adicionais sobre tendências de Data e Analytics nas Conferências Gartner Data & Analytics, que acontecerão em 09 a 11 de março em Orlando (Estados Unidos), 28 e 29 de abril em São Paulo (Brasil), 11 a 13 de maio em Londres (Reino Unido), 19 a 21 de maio em Tóquio (Japão), 16 e 17 de junho em Sydney (Austrália) e 21 e 22 de setembro em Mumbai (Índia). Acompanhe  as notícias e atualizações da conferência no X e LinkedIn usando #GartnerDA.   

Sobre o Gartner for High Tech Leaders and Providers       

O Gartner for High Tech Leaders and Providers equipa líderes de tecnologia e suas equipes com melhores práticas baseadas em funções, insights da indústria e visões estratégicas sobre tendências emergentes e mudanças de mercado para que alcancem suas prioridades de missão crítica e construam as empresas de sucesso do amanhã. Para informações adicionais, acesse: www.gartner.com/en/industries/high-tech. Acompanhe as notícias e atualizações do Gartner for High Tech no X e no LinkedIn usando #GartnerHT. Visite a Sala de Imprensa do Gartner para obter mais informações e insights.   

Sobre o Gartner   

O Gartner, Inc. fornece insights objetivos e acionáveis que impulsionam decisões mais inteligentes e um melhor desempenho para as prioridades de missão crítica das empresas. Para saber mais, visite www.gartner.com.   

FONTE Gartner

Da mesma fonte

Gartner prevê que, até 2028, 50% das organizações adotarão governança de dados zero-trust, à medida que cresce o volume de dados não verificados gerados por Inteligência Artificial

Até 2028, 50% das organizações implementarão uma postura de zero-trust para a governança de dados devido à proliferação de dados não verificados...

Gartner aponta que gastos mundiais com Inteligência Artificial totalizarão US$ 2,5 trilhões em 2026

Os gastos mundiais com Inteligência Artificial (IA) devem totalizar US$ 2,52 trilhões em 2026, um aumento de 44% em relação ao ano anterior, de...
More Releases From This Source

Explorar

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

The Latest Artificial Intelligence News

The Latest Artificial Intelligence News

Surveys, Polls and Research

Surveys, Polls and Research

News Releases in Similar Topics