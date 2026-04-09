Gartner aponta que, até 2028, maioria das empresas abandonará a Inteligência Artificial Assistiva em favor de fluxos de trabalho focados em resultados

Primeira disrupção atingirá fluxos de trabalho com alto volume de aprovações e sensíveis ao tempo, nos quais a IA reduz a latência de decisão e realoca a autoridade a agentes orientados por políticas

SÃO PAULO, 9 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Até 2028, mais da metade das empresas deixará de pagar por inteligência assistiva (como copilotos e consultores inteligentes) e, em vez disso, dará preferência a plataformas que se comprometam com resultados no fluxo de trabalho, de acordo com o Gartner, Inc., empresa de insights de negócios e tecnologia.

Fonte: Gartner (Abril 2026)

Nesse modelo emergente, os seres humanos passam de realizar tarefas com softwares procedurais para supervisionar sistemas inteligentes que executam essas tarefas em seu nome. A distinção não reside no fato de a Inteligência Artificial (IA) ser ou não um recurso, mas sim em saber se ela possui autoridade delegada para acionar ações em sistemas corporativos, dentro das restrições de políticas e identidade.

"Nesse ambiente, a autoridade de execução não é um recurso do produto. É uma posição arquitetônica que abrange o controle sobre identidade, permissões, aplicação de políticas, acesso ao sistema de registro e auditabilidade", diz Alastair Woolcock, Vice-Presidente Analista do Gartner. "Os fornecedores que incorporarem a IA nesse plano de controle moldarão a execução do fluxo de trabalho. Os fornecedores que tratarem a IA como uma camada de aprimoramento correm o risco de se tornarem irrelevantes."

A primeira disrupção atingirá fluxos de trabalho com alto volume de aprovações e sensíveis ao tempo, nos quais a IA reduz a latência de decisão e realoca a autoridade a agentes orientados por políticas.

A execução sairá gradualmente das interfaces tradicionais e migrará para plataformas que controlam o contexto corporativo e delegam o trabalho com segurança. As funções humanas mudarão, não desaparecerão, à medida que se tornam um "Agente Administrador" que supervisiona resultados em vez de executar tarefas.

Essas mudanças no mercado forçarão as empresas e os fornecedores independentes de software a fazer uma escolha estrutural: redesenhar sistemas em torno de execução delegada e planos de controle ou permanecer como uma camada de interface pela qual os agentes transitam. Na era da execução, controle do contexto corporativo é sinônimo de poder econômico.

Por isso, o Gartner prevê que, até 2030, as empresas de software que adicionarem IA como um complemento a aplicações legadas, em vez de redesenhar sistemas para a execução agêntica, enfrentarão uma redução de margem de até 80%.

Tópicos como esse e outros relacionados a Data & Analytics (D&A), incluindo a evolução do uso de Inteligência Artificial e seus impactos na automação e na tomada de decisão, serão destaque durante a Conferência Gartner Data & Analytics, que será realizada nos dias 28 e 29 de abril em São Paulo (SP).

Contexto corporativo está se tornando o plano de controle para a execução de IA

Os fornecedores vencedores não irão simplesmente adicionar IA aos seus produtos. Em vez disso, irão incorporar a orquestração de agentes em sistemas de registro, expor APIs de execução sensíveis a políticas e aplicar identidade, permissões e auditoria no plano de controle para obter vantagem competitiva. Os fornecedores estabelecidos manterão vantagens estruturais, mas somente se converterem a propriedade do contexto em autoridade de execução delegada. Os provedores de SaaS legados podem tentar fechar os sistemas de registro para preservar o controle, mas a vantagem duradoura virá da abertura controlada. Aqueles que dependem de restrições correm o risco de serem contornados por camadas de orquestração nas quais as empresas confiam mais.

Mercados vencedores e perdedores em termos de disrupção no curto prazo

"No entanto, essas dimensões não existem isoladamente. Cada mercado apresenta uma exposição estrutural baseada em sua capacidade de evoluir da IA Assistiva para a execução delegada", afirma Woolcock.

Os clientes do Gartner podem ler mais sobre o assunto no relatório "Tech FutureSight: Structural Winners and Markets at Risk in the AI Execution Shift".

Gartner é a autoridade mundial em IA

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Sobre a Conferência Gartner Data & Analytics

Os analistas do Gartner fornecerão análises adicionais sobre tendências de Data e Analytics nas Conferências Gartner Data & Analytics, que acontecerão em 28 e 29 de abril em São Paulo (Brasil), 11 a 13 de maio em Londres (Reino Unido), 19 a 21 de maio em Tóquio (Japão), 16 e 17 de junho em Sydney (Austrália) e 21 e 22 de setembro em Mumbai (Índia). Acompanhe as notícias e atualizações da conferência no X e LinkedIn usando #GartnerDA.

Sobre o Gartner for High Tech Leaders and Providers

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FONTE Gartner