Gartner aponta que demissões impulsionadas por negócios autônomos e Inteligência Artificial podem liberar orçamento, mas não entregam retorno

Organizações devem investir em competências, funções e estruturas operacionais que permitam aos profissionais orientar, governar, expandir e fazer a transição para capacidades autônomas

SAO PAULO, 13 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Entre as organizações que estão testando ou implementando capacidades de negócios autônomos, aproximadamente 80% relatam reduções na força de trabalho, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Gartner, Inc., empresa de insights de negócios e tecnologia. No entanto, essas reduções não parecem se traduzir em retorno sobre o investimento (ROI).

A pesquisa revelou que as taxas de redução da força de trabalho eram praticamente iguais entre os entrevistados que relataram um maior ROI com tecnologias autônomas e aqueles que obtiveram apenas ganhos modestos ou resultados negativos.

O Gartner entrevistou 350 executivos de negócios globais no terceiro trimestre de 2025 para compreender o estado atual dos negócios autônomos nas empresas. As organizações qualificadas relataram receita anual de pelo menos US$ 1 bilhão ou equivalente, e estavam testando ou já haviam implementado pelo menos um dos seguintes itens: agentes de Inteligência Artificial (IA), automação inteligente ou tecnologias autônomas.

Usando tecnologias como agentes de IA, automação inteligente, RPA, gêmeos digitais e ativos tokenizados, os negócios autônomos levarão as organizações de uma simples ampliação e automação para a verdadeira autonomia, em que tanto as máquinas quanto as pessoas têm mais autonomia. Isso não significa negócios sem humanos; significa, ao contrário, negócios amplificados por humanos.

"Muitos Chief Executive Officers (CEOs) recorrem a demissões para demonstrar retornos rápidos da IA; no entanto, essa abordagem é equivocada", diz Helen Poitevin, Vice-Presidente Analista Emérita do Gartner. "Reduções na força de trabalho podem liberar orçamento, mas não geram retorno. As organizações que melhoram o ROI não são aquelas que eliminam a necessidade de pessoas, mas aquelas que as amplificam, investindo agressivamente em competências, funções e modelos operacionais que permitem aos humanos orientar e escalar sistemas autônomos."

Temas como esses, e outros relacionados a como a IA está redefinindo os negócios e como humanos e máquinas podem, juntos, ampliar o potencial das organizações, serão abordados durante a Conferência Gartner CIO & IT Executive, que será realizada nos dias 21 a 23 de setembro em São Paulo.

A longo prazo: os negócios autônomos criarão mais empregos para os seres humanos

Os negócios autônomos continuarão a crescer com o aumento da adoção de agentes de IA. O Gartner prevê que os gastos com software de agentes de IA atingirão US$ 206,5 bilhões em 2026 e US$ 376,3 bilhões em 2027. Isso representa um aumento em relação aos US$ 86,4 bilhões de 2025.

Como a autonomia aumentará tanto para máquinas quanto para profissionais, e a necessidade de pessoas crescerá, e não diminuirá, o Gartner prevê que os negócios autônomos serão, no saldo final, geradores de empregos entre 2028 e 2029, impulsionados por novas formas de trabalho que a IA não consegue absorver.

"No longo prazo, os negócios autônomos irão criar mais trabalho para os humanos, não menos. Fatores estruturais duradouros, como o declínio demográfico e momentos de consumo de alto impacto e que dependem de confiança, garantirão que o talento humano permaneça central para operar, governar e escalar negócios autônomos", diz Poitevin.

Os clientes do Gartner podem ler mais em "AI Layoffs Aren't Paying Off; People Amplification Is".

Gartner é a autoridade mundial em IA

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Sobre a Conferência Gartner CIO & IT Executive

Os analistas do Gartner fornecerão insights adicionais sobre tendências que moldam o futuro da TI e dos negócios, incluindo a aceleração da transformação empresarial, modernização de aplicações, infraestrutura e operações, durante a Conferência Gartner CIO & IT Executive, que será realizada de 21 a 23 de setembro em São Paulo (Brasil) e de 5 a 7 de outubro em Dubai (Emirados Árabes). Acompanhe as notícias e atualizações da conferência no X e no LinkedIn usando #GartnerCIO.

Sobre o Gartner for Information Technology Executives

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FONTE Gartner