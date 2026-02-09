Gartner aponta que gastos mundiais com Inteligência Artificial totalizarão US$ 2,5 trilhões em 2026

Infraestrutura de Inteligência Artificial impulsiona os gastos com IA; acrescenta US$ 401 bilhões em gastos à medida que os fornecedores de tecnologia continuam a construir bases de Inteligência Artificial

SAO PAULO, 9 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Os gastos mundiais com Inteligência Artificial (IA) devem totalizar US$ 2,52 trilhões em 2026, um aumento de 44% em relação ao ano anterior, de acordo com o Gartner, Inc., empresa de insights de negócios e tecnologia.

"A adoção da IA é fundamentalmente moldada pela prontidão do capital humano e dos processos organizacionais, não apenas pelo investimento financeiro", diz John-David Lovelock, Vice-Presidente Analista Emérito do Gartner. Organizações com maior maturidade experiencial e autoconhecimento estão cada vez mais priorizando resultados comprovados em vez de potencial especulativo.

"Como a Inteligência Artificial está no Vale da Desilusão ao longo de 2026, ela será mais frequentemente vendida às empresas por seus fornecedores de software atuais, em vez de comprada como parte de um novo projeto ambicioso", diz Lovelock. "A melhoria da previsibilidade do ROI deve ocorrer antes que a IA possa realmente escalada nos negócios."

A construção das bases de Inteligência Artificial por si só levará a um aumento de 49% nos gastos com servidores otimizados para IA, representando 17% do total dos gastos com Inteligência Artificial em 2026. A infraestrutura de IA também adicionará US$ 401 bilhões em gastos em 2026, como resultado da construção das bases de Inteligência Artificial pelos fornecedores de tecnologia.

Gastos mundiais com IA por mercado, 2025-2027 (em milhões de dólares americanos)

Mercado 2025 2026 2027 Serviços de IA 439.438 588.645 761.042 Cibersegurança de IA 25.920 51.347 85.997 Software de IA 283.136 452.458 636.146 Modelos de IA 14.416 26.380 43.449 Plataformas de IA para Ciência de Dados e Machine Learning 21.868 31.120 44.482 Plataformas de Desenvolvimento de Aplicações de IA 6.587 8.416 10.922 Dados para IA 827 3.119 6.440 Infraestrutura de IA 964.960 1.366.360 1.748.212 Gasto Total com IA 1.757.152 2.527.845 3.336.690 Fonte: Gartner (Janeiro 2026)

Clientes do Gartner podem ler mais em "Forecast: AI Spending, Worldwide, 2024-2029, 4Q25"

Gartner é a autoridade mundial em IA

O Gartner é o parceiro indispensável para executivos C-Level e fornecedores de tecnologia à medida que implementam estratégias de IA para alcançar suas prioridades de missão crítica. A independência e a objetividade dos insights do Gartner proporcionam aos clientes a confiança necessária para tomar decisões bem fundamentadas e desbloquear todo o potencial da IA. Clientes C-Level estão usando a ferramenta de IA do Gartner AskGartner para definir como aproveitar a IA em seus negócios. Com mais de 2.500 especialistas em negócios e tecnologia, 6.000 insights escritos, além de mais de 1.000 casos de uso e estudos de caso de IA, o Gartner é a autoridade mundial em IA. Mais informações podem ser encontradas aqui.

Sobre a Conferência Gartner Data & Analytics

Os analistas do Gartner fornecerão análises adicionais sobre tendências de Data e Analytics nas Conferências Gartner Data & Analytics, que acontecerão em 09 a 11 de março em Orlando (Estados Unidos), 28 e 29 de abril em São Paulo (Brasil), 11 a 13 de maio em Londres (Reino Unido), 19 a 21 de maio em Tóquio (Japão), 16 e 17 de junho em Sydney (Austrália) e 21 e 22 de setembro em Mumbai (Índia). Acompanhe as notícias e atualizações da conferência no X e LinkedIn usando #GartnerDA.

Sobre o Gartner for High Tech Leaders and Providers

O Gartner for High Tech Leaders and Providers equipa líderes de tecnologia e suas equipes com melhores práticas baseadas em funções, insights da indústria e visões estratégicas sobre tendências emergentes e mudanças de mercado para que alcancem suas prioridades de missão crítica e construam as organizações de sucesso do amanhã. Para informações adicionais, acesse: www.gartner.com/en/industries/high-tech. Acompanhe as notícias e atualizações do Gartner for High Tech no X e no LinkedIn usando #GartnerHT.

Sobre o Gartner

O Gartner, Inc. fornece insights objetivos e acionáveis que impulsionam decisões mais inteligentes e um melhor desempenho para as prioridades de missão crítica das empresas. Para saber mais, visite www.gartner.com.

FONTE Gartner