Gartner prevê que 60% das organizações adotarão equipes menores de engenharia de software até 2029

- Equipes bastante pequenas (tiny teams) ganham espaço e não representam uma tática de redução de custos

- Organizações que dependem de IA para reduzir cargos de nível júnior enfraquecerão seu pipeline de talentos em engenharia de software

SÃO PAULO , 13 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Até 2029, 60% das organizações adotarão equipes menores de engenharia de software em escala, em comparação com 15% em 2026, de acordo com o Gartner, Inc., empresa de insights de negócios e tecnologia.

"A Inteligência Artificial (IA) está remodelando a engenharia de software. Ela está redefinindo funções, reinventando equipes e impulsionando a demanda por mais engenheiros de software, e não por menos", afirma Aliyah Camacho, Analista Principal do Gartner. "Os recursos necessários para atender à crescente demanda por software e aplicações complexas habilitadas por IA superarão os ganhos de eficiência proporcionados pela própria Inteligência Artificial."

Temas como esse e outros relacionados à adoção de Inteligência Artificial, futuro da força de trabalho, liderança em TI, transformação das organizações e inovação tecnológica serão abordados durante a Conferência Gartner CIO & IT Executive, que será realizada nos dias 21 a 23 de setembro em São Paulo.

Tiny teams não são uma tática de redução de custos

À medida que a IA assume mais tarefas técnicas rotineiras, ela permite que os engenheiros concentrem seus esforços na resolução de problemas mais complexos e na inovação, viabilizando o surgimento dessas equipes bastante pequenas (tiny teams). "Essas equipes não são uma tática de otimização de custos", afirma Camacho. "Trata-se de uma reestruturação das equipes para aproveitar da melhor forma possível as capacidades e os pontos fortes tanto das pessoas quanto da Inteligência Artificial."

O tamanho exato dessas equipes varia de acordo com a organização e com as necessidades do conjunto de funcionalidades ou do produto em desenvolvimento. "Atualmente, tiny teams costumam ter entre quatro e cinco integrantes, mas algumas necessitam de apenas dois ou três profissionais — algo que se tornará mais comum à medida que as competências dos colaboradores e as capacidades da IA evoluírem", afirma Camacho. "O mais importante é que essas equipes sejam pequenas o suficiente para permanecerem ágeis e eficazes, mas grandes o bastante para promover diversidade de ideias e diferentes pontos de vista."

Com o suporte de equipes robustas de engenharia de plataforma, tiny teams conseguem concentrar seus esforços em atividades de maior valor agregado, utilizando fluxos de trabalho padronizados e automatizados, além de ferramentas e recursos de IA em modelo de autoatendimento (self-service).

Tiny teams ainda devem incluir talentos juniores

Tiny teams exigem engenheiros versáteis e altamente qualificados, como um gerente de produto, um designer de experiência do usuário (UX) / de experiência de agentes (AX), além de pelo menos um engenheiro de software nativo em IA. No entanto, os líderes de engenharia de software não devem interromper a contratação e o desenvolvimento de profissionais juniores.

Em um tiny team, as fronteiras tradicionais das funções da engenharia de software deixam de existir, já que cada integrante passa a gerenciar diferentes responsabilidades, desde compreender os objetivos de negócio até participar do design do produto e supervisionar agentes de IA.

"Reduzir a contratação de profissionais juniores pode trazer consequências significativas, como dificultar a transferência de conhecimento, comprometer o desenvolvimento do pipeline interno de talentos e limitar o recrutamento a cargos seniores, que são mais caros e altamente disputados", afirma Camacho.

O Gartner prevê que, até 2028, as organizações que dependerem da IA para reduzir cargos de nível júnior comprometerão seu próprio pipeline de talentos em engenharia de software.

Informações adicionais

Os clientes do Gartner podem obter mais informações nos estudos "How To Structure AI-Native, Software Engineering Tiny Teams" e "Future of Software Engineering 2030: AI-Native Tiny Teams". Também podem comparar suas equipes de desenvolvimento de software com outras organizações por meio do Gartner Software Engineering Score.

Gartner é a autoridade mundial em IA

O Gartner é o parceiro indispensável para executivos C-Level e fornecedores de tecnologia à medida que implementam estratégias de IA para alcançar suas prioridades de missão crítica. A independência e a objetividade dos insights do Gartner proporcionam aos clientes a confiança necessária para tomar decisões bem fundamentadas e desbloquear todo o potencial da IA. Clientes C-Level estão usando a ferramenta de IA do Gartner AskGartner para definir como aproveitar a IA em seus negócios. Com mais de 2.500 especialistas em negócios e tecnologia, 6.000 insights escritos, além de mais de 1.000 casos de uso e estudos de caso de IA, o Gartner é a autoridade mundial em IA. Mais informações podem ser encontradas aqui.

Sobre a Conferência Gartner CIO & IT Executive

Os analistas do Gartner fornecerão insights adicionais sobre tendências que moldam o futuro da TI e dos negócios, incluindo a aceleração da transformação empresarial, modernização de aplicações, infraestrutura e operações, durante a Conferência Gartner CIO & IT Executive, que será realizada de 21 a 23 de setembro em São Paulo (Brasil) e de 5 a 7 de outubro em Dubai (Emirados Árabes). Acompanhe as notícias e atualizações da conferência no X e no LinkedIn usando #GartnerCIO.

Sobre o Gartner for Software Engineering Leaders

O Gartner for Software Engineering Leaders ajuda líderes a se alinharem com stakeholders, reterem e otimizarem equipes e desenvolverem produtos inovadores que apoiem e atendam toda a organização, seus parceiros e clientes. Informações adicionais estão disponíveis em: https://www.gartner.com/en/software-engineering.

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Sobre o Gartner

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FONTE Gartner