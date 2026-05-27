Gartner prevê que gastos mundiais com Inteligência Artificial crescerão 47% em 2026
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27 mai, 2026, 20:58 GMT
Gastos de US$ 2,59 trilhões em IA serão dominados por fornecedores e hyperscalers, enquanto as empresas ainda não demonstraram totalmente seu potencial de investimento
SÃO PAULO, 27 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Os gastos mundiais com Inteligência Artificial (IA) estão previstos para atingir um total de US$ 2,59 trilhões em 2026, um aumento de 47% ano a ano, de acordo com o Gartner, Inc., empresa de insights de negócios e tecnologia.
"Nos próximos anos, a necessidade de capacidade fará com que a infraestrutura de IA, incluindo IaaS otimizada para Inteligência Artificial, servidores otimizados para IA, malha de rede de Inteligência Artificial, semicondutores e dispositivos de processamento de IA, se torne o maior segmento do mercado, representando mais de 45% dos gastos, impulsionados pelos fornecedores", diz John-David Lovelock, Vice-Presidente Analista Emérito do Gartner. "Dentro desse segmento, os gastos com servidores otimizados para Inteligência Artificial triplicarão nos próximos cinco anos, tornando-se o maior subsegmento, à medida que os fornecedores de serviços em Nuvem expandirem a capacidade em antecipação às cargas de trabalho criadas por modelos Inteligência Artificial Generativa (GenAI) e fluxos de trabalho agênticos."
As empresas ampliarão o uso tanto dos modelos GenAI incorporados em aplicações de software existentes quanto dos novos agentes de IA em múltiplos fluxos de trabalho. O consumo de modelos aumentará por meio de processos em várias etapas e da integração em amplos conjuntos de ferramentas, conforme as empresas reconhecem o valor potencial da automação agêntica. Essa dinâmica significa que a perspectiva de curto prazo para modelos de IA foi aumentada para um crescimento de 110% em 2026, adicionando US$ 6 bilhões em gastos para este ano.
Temas como esse e outros relacionados a como investimentos em IA estão redefinindo o cenário de negócios e como é possível comprovar valor a partir deles, serão abordados durante a Conferência Gartner CIO & IT Executive, que será realizada nos dias 21 a 23 de setembro em São Paulo.
Gastos Mundiais com IA por Mercado, 2025-2027 (Milhões de Dólares Americanos)
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Mercado
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2025
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2026
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2027
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Serviços de IA
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436.351
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585.527
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759.418
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Cibersegurança com e para IA
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25.920
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51.347
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85.997
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Software de IA
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282.897
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453.209
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638.431
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Modelos de IA
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15.494
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32.604
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59.161
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Plataformas de IA para Ciência de Dados e Machine Learning
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21.292
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29.928
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42.639
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Plataformas de Desenvolvimento de Aplicações de IA
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6.587
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8.416
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10.922
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Dados para IA
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826
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3.126
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6.480
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Infraestrutura de IA
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975.581
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1.431.509
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1.890.310
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Total de Gastos com IA
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1.764.947
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2.595.667
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3.493.358
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Fonte: Gartner (Maio 2026)
"Até agora, os gastos com IA têm sido impulsionados principalmente por empresas de tecnologia e hyperscalers", afirma Lovelock. "As organizações corporativas ainda não demonstraram de fato seu potencial de investimento. Isso está por vir, e 2026 será o ano inflexão. Atualmente, as organizações mostram um apetite limitado em usar a Inteligência Artificial para impulsionar mudanças disruptivas na companhia. Em vez disso, elas preferem iniciativas táticas de IA com melhorias incrementais em eficiência e produtividade".
"Por esse motivo, os Chief Information Officers (CIOs) enfrentam desafios para comprovar o valor dos investimentos em IA e demonstrar resultados de negócios tangíveis", diz Lovelock. "Alinhar as iniciativas de Inteligência Artificial com os objetivos estratégicos de negócios é o passo essencial para o sucesso. Essa abordagem incremental persiste apesar do hype em torno da IA e das valuations que refletem as aspirações de transformar a economia de forma mais ampla."
Os clientes do Gartner podem ler mais em "Forecast: AI Spending, Worldwide, 2025-2030, 1Q26".
Gartner é a autoridade mundial em IA
O Gartner é o parceiro indispensável para executivos C-Level e fornecedores de tecnologia à medida que implementam estratégias de IA para alcançar suas prioridades de missão crítica. A independência e a objetividade dos insights do Gartner proporcionam aos clientes a confiança necessária para tomar decisões bem fundamentadas e desbloquear todo o potencial da IA. Clientes C-Level estão usando a ferramenta de IA do Gartner AskGartner para definir como aproveitar a IA em seus negócios. Com mais de 2.500 especialistas em negócios e tecnologia, 6.000 insights escritos, além de mais de 1.000 casos de uso e estudos de caso de IA, o Gartner é a autoridade mundial em IA. Mais informações podem ser encontradas aqui.
Sobre a Conferência Gartner CIO & IT Executive
Os analistas do Gartner fornecerão insights adicionais sobre tendências que moldam o futuro da TI e dos negócios, incluindo a aceleração da transformação empresarial, modernização de aplicações, infraestrutura e operações, durante a Conferência Gartner CIO & IT Executive, que será realizada de 21 a 23 de setembro em São Paulo (Brasil) e de 5 a 7 de outubro em Dubai (Emirados Árabes). Acompanhe as notícias e atualizações da conferência no X e no LinkedIn usando #GartnerCIO.
Sobre o Gartner for High Tech Leaders & Providers
O Gartner for High Tech Leaders & Providers equipa líderes de tecnologia e suas equipes com melhores práticas baseadas em funções, insights da indústria e visões estratégicas sobre tendências emergentes e mudanças de mercado para que alcancem suas prioridades de missão crítica e construam as empresas de sucesso do amanhã. Para informações adicionais, acesse: www.gartner.com/en/industries/high-tech. Acompanhe as notícias e atualizações do Gartner for High Tech no X e no LinkedIn usando #GartnerHT. Visite a Sala de Imprensa do Gartner para mais informações e insights.
Sobre o Gartner
O Gartner, Inc. fornece insights objetivos e acionáveis que impulsionam decisões mais inteligentes e um melhor desempenho para as prioridades de missão crítica das empresas. Para saber mais, visite www.gartner.com.
FONTE Gartner
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