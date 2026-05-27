Gartner prevê que gastos mundiais com Inteligência Artificial crescerão 47% em 2026

Gastos de US$ 2,59 trilhões em IA serão dominados por fornecedores e hyperscalers, enquanto as empresas ainda não demonstraram totalmente seu potencial de investimento

SÃO PAULO, 27 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Os gastos mundiais com Inteligência Artificial (IA) estão previstos para atingir um total de US$ 2,59 trilhões em 2026, um aumento de 47% ano a ano, de acordo com o Gartner, Inc., empresa de insights de negócios e tecnologia.

"Nos próximos anos, a necessidade de capacidade fará com que a infraestrutura de IA, incluindo IaaS otimizada para Inteligência Artificial, servidores otimizados para IA, malha de rede de Inteligência Artificial, semicondutores e dispositivos de processamento de IA, se torne o maior segmento do mercado, representando mais de 45% dos gastos, impulsionados pelos fornecedores", diz John-David Lovelock, Vice-Presidente Analista Emérito do Gartner. "Dentro desse segmento, os gastos com servidores otimizados para Inteligência Artificial triplicarão nos próximos cinco anos, tornando-se o maior subsegmento, à medida que os fornecedores de serviços em Nuvem expandirem a capacidade em antecipação às cargas de trabalho criadas por modelos Inteligência Artificial Generativa (GenAI) e fluxos de trabalho agênticos."

As empresas ampliarão o uso tanto dos modelos GenAI incorporados em aplicações de software existentes quanto dos novos agentes de IA em múltiplos fluxos de trabalho. O consumo de modelos aumentará por meio de processos em várias etapas e da integração em amplos conjuntos de ferramentas, conforme as empresas reconhecem o valor potencial da automação agêntica. Essa dinâmica significa que a perspectiva de curto prazo para modelos de IA foi aumentada para um crescimento de 110% em 2026, adicionando US$ 6 bilhões em gastos para este ano.

Temas como esse e outros relacionados a como investimentos em IA estão redefinindo o cenário de negócios e como é possível comprovar valor a partir deles, serão abordados durante a Conferência Gartner CIO & IT Executive, que será realizada nos dias 21 a 23 de setembro em São Paulo.

Gastos Mundiais com IA por Mercado, 2025-2027 (Milhões de Dólares Americanos)

Mercado 2025 2026 2027 Serviços de IA 436.351 585.527 759.418 Cibersegurança com e para IA 25.920 51.347 85.997 Software de IA 282.897 453.209 638.431 Modelos de IA 15.494 32.604 59.161 Plataformas de IA para Ciência de Dados e Machine Learning 21.292 29.928 42.639 Plataformas de Desenvolvimento de Aplicações de IA 6.587 8.416 10.922 Dados para IA 826 3.126 6.480 Infraestrutura de IA 975.581 1.431.509 1.890.310 Total de Gastos com IA 1.764.947 2.595.667 3.493.358

Fonte: Gartner (Maio 2026)

"Até agora, os gastos com IA têm sido impulsionados principalmente por empresas de tecnologia e hyperscalers", afirma Lovelock. "As organizações corporativas ainda não demonstraram de fato seu potencial de investimento. Isso está por vir, e 2026 será o ano inflexão. Atualmente, as organizações mostram um apetite limitado em usar a Inteligência Artificial para impulsionar mudanças disruptivas na companhia. Em vez disso, elas preferem iniciativas táticas de IA com melhorias incrementais em eficiência e produtividade".

"Por esse motivo, os Chief Information Officers (CIOs) enfrentam desafios para comprovar o valor dos investimentos em IA e demonstrar resultados de negócios tangíveis", diz Lovelock. "Alinhar as iniciativas de Inteligência Artificial com os objetivos estratégicos de negócios é o passo essencial para o sucesso. Essa abordagem incremental persiste apesar do hype em torno da IA e das valuations que refletem as aspirações de transformar a economia de forma mais ampla."

Os clientes do Gartner podem ler mais em "Forecast: AI Spending, Worldwide, 2025-2030, 1Q26".

Gartner é a autoridade mundial em IA

O Gartner é o parceiro indispensável para executivos C-Level e fornecedores de tecnologia à medida que implementam estratégias de IA para alcançar suas prioridades de missão crítica. A independência e a objetividade dos insights do Gartner proporcionam aos clientes a confiança necessária para tomar decisões bem fundamentadas e desbloquear todo o potencial da IA. Clientes C-Level estão usando a ferramenta de IA do Gartner AskGartner para definir como aproveitar a IA em seus negócios. Com mais de 2.500 especialistas em negócios e tecnologia, 6.000 insights escritos, além de mais de 1.000 casos de uso e estudos de caso de IA, o Gartner é a autoridade mundial em IA. Mais informações podem ser encontradas aqui.

Sobre a Conferência Gartner CIO & IT Executive

Os analistas do Gartner fornecerão insights adicionais sobre tendências que moldam o futuro da TI e dos negócios, incluindo a aceleração da transformação empresarial, modernização de aplicações, infraestrutura e operações, durante a Conferência Gartner CIO & IT Executive, que será realizada de 21 a 23 de setembro em São Paulo (Brasil) e de 5 a 7 de outubro em Dubai (Emirados Árabes). Acompanhe as notícias e atualizações da conferência no X e no LinkedIn usando #GartnerCIO.

Sobre o Gartner for High Tech Leaders & Providers

O Gartner for High Tech Leaders & Providers equipa líderes de tecnologia e suas equipes com melhores práticas baseadas em funções, insights da indústria e visões estratégicas sobre tendências emergentes e mudanças de mercado para que alcancem suas prioridades de missão crítica e construam as empresas de sucesso do amanhã. Para informações adicionais, acesse: www.gartner.com/en/industries/high-tech. Acompanhe as notícias e atualizações do Gartner for High Tech no X e no LinkedIn usando #GartnerHT. Visite a Sala de Imprensa do Gartner para mais informações e insights.

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FONTE Gartner