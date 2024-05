GERDAU S.A. - INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SÃO PAULO, 2 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Destaques do 1º trimestre de 2024

Ebitda Ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) de R$ 2,8 bilhões no primeiro trimestre, aumento de 38,0% em comparação ao 4T23.

Lucro Líquido Ajustado de R$ 1,2 bilhão no 1T24, 70,1% superior ao 4T23.

Distribuição de dividendos no valor de R$ 0,28 por ação, equivalentes ao montante de R$ 589 milhões, a serem pagos com base nos resultados do primeiro trimestre de 2024.

Em 22 de abril de 2024, os acionistas da Gerdau receberam, a título de bonificação, 1 nova ação para cada 5 ações da mesma espécie.

Gerdau é a indústria líder em reputação no Brasil, segundo a 10ª edição do Ranking Merco, mantendo-se como a única produtora de aço presente no ranking e na liderança da categoria "Mineração, Siderurgia e Metalurgia".

Menor taxa de frequência de acidentes da história, de 0,47, reforçando o compromisso da Gerdau de tornar-se uma das empresas mais seguras do setor.

Informações adicionais

A Gerdau S.A. comunica que está arquivando hoje o documento contendo os Resultados do 1T24 na Securities and Exchange Commission (SEC) e na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e se encontra disponível em nosso site. Para acessar o referido documento clique em: https://ri.gerdau.com/divulgacao-e-resultados/central-de-resultados/.

O Guia de Modelagem referente ao 1T24 também se encontra disponível no site da Gerdau. https://ri.gerdau.com/informacoes-financeiras/guia-de-modelagem/

FONTE Gerdau S.A.