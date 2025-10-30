GERDAU S.A. - INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SÃO PAULO, 30 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- Destaques do 3º trimestre de 2025

EBITDA Ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) de R$ 2,7 bilhões no 3T25, 7% superior ao 2T25, com destaque para o EBITDA da América do Norte, que representou 65% do EBITDA consolidado – novamente atingindo o maior patamar histórico.

(lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) de R$ 2,7 bilhões no 3T25, 7% superior ao 2T25, com destaque para o EBITDA da América do Norte, que representou 65% do EBITDA consolidado – novamente atingindo o maior patamar histórico. Investimentos (CAPEX) de R$ 1,7 bilhões no 3T25, sendo 60% destinado aos projetos de competitividade dos ativos. No dia 1º de outubro, a Companhia divulgou o guidance de CAPEX para 2026, de R$ 4,7 bilhões, 22% abaixo do previsto para 2025.

de R$ 1,7 bilhões no 3T25, sendo 60% destinado aos projetos de competitividade dos ativos. No dia 1º de outubro, a Companhia divulgou o de CAPEX para 2026, de R$ 4,7 bilhões, 22% abaixo do previsto para 2025. Distribuição de dividendos no valor de R$ 0,28 por ação, equivalentes ao montante de R$ 555,2 milhões, a serem pagos com base nos resultados do terceiro trimestre de 2025.

no valor de R$ 0,28 por ação, equivalentes ao montante de R$ 555,2 milhões, a serem pagos com base nos resultados do terceiro trimestre de 2025. A Companhia atingiu aproximadamente 88% do Programa de Recompra 2025 , recomprando cerca de 56,8 milhões de ações da Gerdau S.A., totalizando até aqui um investimento de R$ 902,0 milhões no referido programa. A Administração ressalta que o atual plano de recompra de ações continua vigente.

, recomprando cerca de 56,8 milhões de ações da Gerdau S.A., totalizando até aqui um investimento de R$ 902,0 milhões no referido programa. A Administração ressalta que o atual plano de recompra de ações continua vigente. A Companhia anunciou a operação de make-whole do Bond 2030 (resgate antecipado da totalidade dos Bonds) com saldo devedor de US$ 500 milhões, juros de 4,25% e vencimento em 2030. A liquidação da operação está prevista para o dia 02 de dezembro de 2025.

Informações adicionais

A Gerdau S.A. (NYSE: GGB, BM&Fbovespa: GGBR3, GGBR4) comunica que está arquivando hoje o documento contendo os Resultados do 3T25 na Securities and Exchange Commission (SEC) e na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e se encontra disponível em nosso site. Para acessar o referido documento clique em: https://ri.gerdau.com/divulgacao-e-resultados/central-de-resultados/.

O Guia de Modelagem referente ao 3T25 também se encontra disponível no site da Gerdau.

https://ri.gerdau.com/informacoes-financeiras/guia-de-modelagem/

FONTE Gerdau S.A.