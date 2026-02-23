GERDAU S.A. - INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SÃO PAULO, 23 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Destaques do 4º trimestre de 2025

EBITDA Ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) de R$ 2,4 bilhões no 4T25, 13% inferior ao 3T25 e em linha com o 4T24. Destaque para o EBITDA da América do Norte, que representou 62% do EBITDA Consolidado da Companhia em 2025.

(lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) de R$ 2,4 bilhões no 4T25, 13% inferior ao 3T25 e em linha com o 4T24. Destaque para o EBITDA da América do Norte, que representou 62% do EBITDA Consolidado da Companhia em 2025. Investimentos (CAPEX) de R$ 1,5 bilhão no 4T25, totalizaram R$ 6,1 bilhões em 2025. Para 2026, o plano de investimento aprovado projeta R$ 4,7 bilhões em CAPEX.

de R$ 1,5 bilhão no 4T25, totalizaram R$ 6,1 bilhões em 2025. Para 2026, o plano de investimento aprovado projeta R$ 4,7 bilhões em CAPEX. Distribuição de dividendos no valor de R$ 0,10 por ação, equivalentes ao montante de R$ 197,5 milhões, a serem pagos em 18 de março de 2026. Em 2025, a Gerdau S.A. distribuiu R$ 2,4 bilhões aos acionistas através do pagamento de dividendos e da recompra de ações, alcançando 182,3% de retorno aos acionistas.

no valor de R$ 0,10 por ação, equivalentes ao montante de R$ 197,5 milhões, a serem pagos em 18 de março de 2026. Em 2025, a Gerdau S.A. distribuiu R$ 2,4 bilhões aos acionistas através do pagamento de dividendos e da recompra de ações, alcançando 182,3% de retorno aos acionistas. A Companhia concluiu o programa de recompra de ações de 2025, totalizando um investimento de aproximadamente R$ 1,0 bilhão. Adicionalmente, o Conselho de Administração da Companhia aprovou um novo programa de recompra de até 56,4 milhões de ações da Gerdau S.A., com prazo de até 18 meses.

Informações adicionais

A Gerdau S.A. (NYSE: GGB, BM&Fbovespa: GGBR3, GGBR4) comunica que está arquivando hoje o documento contendo os Resultados do 4T25 na Securities and Exchange Commission (SEC) e na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e se encontra disponível em nosso site. Para acessar o referido documento clique em: https://ri.gerdau.com/divulgacao-e-resultados/central-de-resultados/.

O Guia de Modelagem referente ao 4T25 também se encontra disponível no site da Gerdau. https://ri.gerdau.com/informacoes-financeiras/guia-de-modelagem/

FONTE Gerdau S.A.