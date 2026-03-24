Getac anuncia CommandCore: solução de controle remoto de drones para profissionais que operam em ambientes desafiadores

O CommandCore oferece amplas opções de personalização para eficiência operacional ideal, apoiando diretamente as Operações Multidomínio (MDO) em uma ampla variedade de casos de uso que abrangem terra, mar e ar.

Notícias em resumo:

CommandCore é uma nova estação de controle remoto de drones voltada para profissionais dos setores de defesa, segurança pública e serviços essenciais

Os clientes podem escolher entre uma ampla gama de dispositivos, acessórios e cargas úteis da Getac para atender às suas necessidades e casos de uso específicos.

O CommandCore foi projetado para se integrar de forma fluida a diversos ecossistemas de drones e oferecer suporte à interoperabilidade com tecnologias de terceiros.

TAIPEI, 24 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Getac Technology Corporation (Getac), um dos principais fornecedores de soluções robustas de computação e vídeo móvel e fabricante com recursos avançados internos, anunciou hoje o lançamento de sua nova solução robusta de controle de drones CommandCore.

A Getac anuncia o CommandCore, solução de controle remoto de drones para profissionais que atuam em ambientes desafiadores

O CommandCore permite que os clientes combinem o hardware robusto e comprovado da Getac com acessórios, cargas úteis e softwares específicos do setor, de acordo com suas necessidades individuais e casos de uso. O resultado é uma solução completa de controle de UAV/USV/UGV totalmente adaptável, que pode ser personalizada para atender a uma ampla gama de ambientes desafiadores e cenários operacionais, como os encontrados nos setores de defesa, segurança pública e serviços essenciais.

No centro do CommandCore está a Estação de Controle Terrestre (GCS) da Getac, que funciona como um hub centralizado e pronto para missões, projetado para processamento de dados em tempo real, controle contínuo de drones em condições extremas e gerenciamento geral dos parâmetros operacionais. Os clientes podem escolher entre diversos dispositivos da Getac, dependendo das necessidades de sua GCS, incluindo o tablet Android totalmente robusto ZX80, o tablet Windows totalmente robusto UX10, o laptop Windows robusto S510, o laptop Windows totalmente robusto B360 e a estação de trabalho Windows totalmente robusta X600.

O formato da GCS também pode ser personalizado para oferecer máxima flexibilidade. As opções incluem um design totalmente integrado, com controles de drone embutidos, e um design do tipo acessório, que permite aos usuários separar o dispositivo Getac dos controles de drone alojados externamente, conforme necessário. Fatores adicionais de formato incluem um design de dock para escritório e um design abrangente em forma de mala, com tela dupla, para uso em atividades móveis de comando e controle.

Confiabilidade robusta encontra arquitetura modular

O CommandCore foi desenvolvido desde o início para suportar ambientes operacionais severos, imprevisíveis e críticos para missões, sem comprometer o desempenho. Seu design robusto e comprovado garante confiabilidade em campo, enquanto sua arquitetura de sistema escalável e configurável possibilita personalização, expansão e adaptação contínuas às exigências operacionais em evolução em diversos setores.

Para o setor de defesa, essa modularidade é sustentada pela profundidade da engenharia sofisticada da Getac e pelas suas habilidades de design em nível de sistema. Em vez de oferecer uma configuração fixa, a Getac reserva máxima flexibilidade dentro da arquitetura do CommandCore para personalizar a solução de acordo com requisitos específicos de missão e necessidades únicas dos usuários finais. Aproveitando os recursos avançados internos de fabricação da Getac, a empresa oferece configurações sob medida para atender às demandas complexas das operações multidomínio.

Ecossistema aberto com integração fluida

O CommandCore integra-se de maneira harmoniosa a diversos ecossistemas de drones, oferecendo suporte à interoperabilidade com tecnologias de terceiros e promovendo a evolução colaborativa de sistemas a longo prazo. A GCS da Getac está disponível tanto em versões Android quanto Windows, enquanto sua plataforma de computação estável e de alto desempenho oferece suporte a operações críticas em tempo real, mesmo em situações e ambientes exigentes.

Estabelecendo um novo padrão em soluções de controle remoto de drones

O CommandCore facilita operações de drones sem interrupções em terrenos extremos e/ou situações de alta pressão, como aquelas regularmente encontradas nos setores de defesa, segurança pública e serviços essenciais.

Defesa: Oferece suporte a atividades de inteligência, vigilância e reconhecimento (ISR) a partir de postos de comando móveis e semifixos, fornecendo informações em tempo real para o planejamento e estratégias de execução de missões em terra, mar e ar. Dados os seus recursos robustos, o CommandCore está exclusivamente posicionado para atender aos requisitos complexos da aviação do Exército e dos sistemas integrados de defesa aérea, fornecendo aos operadores o controle confiável e a visualização de dados necessários para operações táticas críticas.

Oferece suporte a atividades de inteligência, vigilância e reconhecimento (ISR) a partir de postos de comando móveis e semifixos, fornecendo informações em tempo real para o planejamento e estratégias de execução de missões em terra, mar e ar. Dados os seus recursos robustos, o CommandCore está exclusivamente posicionado para atender aos requisitos complexos da aviação do Exército e dos sistemas integrados de defesa aérea, fornecendo aos operadores o controle confiável e a visualização de dados necessários para operações táticas críticas. Segurança pública: O reconhecimento por drones agora desempenha um papel essencial em operações de resposta a desastres, abrangendo desde incêndios e enchentes até missões de busca e resgate em situações de emergência. O CommandCore permite que os socorristas coletem informações críticas de forma rápida e eficiente, seja a partir de um veículo de comando móvel próximo ou diretamente do local utilizando uma GCS portátil.

O reconhecimento por drones agora desempenha um papel essencial em operações de resposta a desastres, abrangendo desde incêndios e enchentes até missões de busca e resgate em situações de emergência. O CommandCore permite que os socorristas coletem informações críticas de forma rápida e eficiente, seja a partir de um veículo de comando móvel próximo ou diretamente do local utilizando uma GCS portátil. Serviços essenciais: Permite que profissionais de utilidades inspecionem remotamente grandes infraestruturas e ativos, como linhas de transmissão, subestações, oleodutos e ferrovias, utilizando orientação por pontos de passagem a partir de um centro de operações centralizado. Além do monitoramento em larga escala, o CommandCore oferece o controle remoto confiável necessário para avaliar rapidamente áreas rurais de difícil acesso, reduzindo a necessidade de equipes navegarem fisicamente por terrenos de alta tensão ou perigosos.

"À medida que o uso de drones se torna cada vez mais difundido em diversos setores ao redor do mundo, a demanda por soluções completas de controle remoto também cresce expressivamente", afirma James Hwang, presidente da Getac Technology Corporation. "O CommandCore responde a essa demanda, oferecendo aos profissionais que trabalham diariamente em ambientes desafiadores uma solução de controle robusta e altamente personalizável, na qual podem confiar para realizar o trabalho quando mais importa."

Para saber mais sobre o CommandCore ou enviar uma solicitação, acesse www.getac.com

Sobre a Getac

A Getac Technology Corporation é líder global em tecnologia móvel robusta com IA e soluções inteligentes de vídeo, incluindo laptops, tablets, software, câmeras corporais, sistemas de vídeo embarcados, gerenciamento de evidências digitais e soluções de análise de vídeo corporativo. As soluções e os serviços da Getac são desenvolvidos para proporcionar experiências extraordinárias aos trabalhadores da linha de frente em ambientes desafiadores. Atualmente, a Getac conta com clientes em mais de 100 países, englobando os setores de defesa, segurança pública, ambulâncias, bombeiros e resgate, serviços públicos, automotivo, recursos naturais, indústria, transporte e logística. A Getac foi recentemente reconhecida como uma das "Empresas Mais Confiáveis do Mundo" da Newsweek para 2024. Para mais informações, acesse: https://www.getac.com. Participe do blog Getac Industry ou siga a empresa no LinkedIn e YouTube.

Getac e o logotipo da Getac são marcas registradas da Getac Holdings Corporation ou de suas afiliadas. Outras marcas ou marcas registradas são exclusivas de seus respectivos proprietários. ©2026 Getac Technology Corporation.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2938573/Getac_UX10_GCS_Scenario_Military_251211.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2378441/Getac_Logo.jpg

FONTE Getac Technology Corporation