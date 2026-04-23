O novo tablet G140 combina desempenho assistido por IA com proteção totalmente reforçada de acordo com a certificação MIL-STD, em um design leve e adequado para uso em campo.

Notícias em resumo:

A Getac lançou o novo tablet G140 – seu primeiro tablet totalmente robusto equipado com processador AMD na linha de PCs Copilot+.

O G140 foi desenvolvido para profissionais das áreas de segurança pública, automotiva e industrial que precisam de dispositivos robustos e versáteis, capazes de executar aplicações pesadas de IA avançada em campo.

O G140 amplia ainda mais o portfólio líder do setor da Getac de PCs Copilot+ robustos, que também inclui a próxima geração dos modelos UX10, F120, B360 Plus e S510AD.

TAIPEI, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Getac Technology Corporation (Getac), fornecedora líder de soluções robustas de computação e vídeo móvel e fabricante com recursos internos avançados, anunciou hoje o lançamento do novo tablet G140, um PC Copilot+ extremamente resistente[1].

A Getac redefine a mobilidade robusta com o lançamento do PC Copilot+ G140, equipado com tecnologia AMD

Equipado com a tecnologia AMD RyzenTM, o G140 foi projetado para profissionais que atuam em setores como segurança pública, automotivo e industrial, que necessitam de dispositivos versáteis e prontos para uso em campo, capazes de executar aplicações pesadas de IA avançada em uma ampla variedade de ambientes operacionais.

Atendendo à crescente demanda por continuidade arquitetônica

À medida que as empresas aceleram suas estratégias de transformação digital, os tomadores de decisão de TI estão priorizando cada vez mais a compatibilidade perfeita e a consistência da plataforma com sua infraestrutura existente. Em resposta a essa demanda cada vez maior por continuidade arquitetônica, a Getac ampliou seu portfólio para incluir soluções robustas equipadas com processadores AMD, começando com o recém-lançado PC Copilot+ S510AD e agora com o PC Copilot+ G140. Essas novidades oferecem maior flexibilidade de implantação para clientes com requisitos específicos de integração, garantindo ao mesmo tempo que seus ambientes de TI permaneçam unificados e eficientes.

Desempenho em tempo real com tecnologia de IA

O G140 foi projetado para oferecer o máximo de produtividade em campo. Equipado com uma CPU AMD RyzenTM AI 5 340 / 7 350, uma GPU AMD RadeonTM 840M / 860M e uma NPU AMD XDNATM 2 (até 50 TOPS), ele oferece um desempenho de processamento aprimorado por IA e imagens de alta qualidade diretamente no local de trabalho. Esta arquitetura AMD avançada foi otimizada especificamente para oferecer eficiência, proporcionando uma duração excepcional da bateria capaz de suportar longos turnos entre recargas sem comprometer o desempenho.

O G140 também tem um excelente desempenho em multitarefas, lidando com aplicações de campo exigentes com alta capacidade de resposta. Além disso, seus recursos gráficos integrados permitem que os profissionais visualizem mapas e esquemas complexos em alta resolução e com excelente nitidez, eliminando a necessidade de uma GPU separada. As diversas opções de comunicação, incluindo Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 4G LTE (opcional), 5G Sub-6 (opcional) e dual-SIM (opcional), mantêm os usuários conectados mesmo em locais remotos, enquanto duas portas USB 4, equipadas de série, oferecem suporte à transferência de dados em alta velocidade, saída de vídeo em alta resolução e suprimento de energia.

Design adequado para uso em campo

No centro do G140 está uma tela LumiBond de 14 polegadas com 1.000 nits de brilho e visibilidade sob luz solar, oferecendo uma usabilidade excepcional durante o trabalho ao ar livre em condições climáticas variáveis. A usabilidade é ainda maior graças à tecnologia de detecção automática Smart Touch da Getac, que se adapta automaticamente às entradas feitas com o dedo, caneta ou luva, sem a necessidade de alternar manualmente entre os modos, enquanto um novo design com alto-falantes duplos torna o dispositivo ideal para ambientes ruidosos, tanto internos quanto externos.

O G140 também conta com a tecnologia de bateria substituível em funcionamento da Getac e pode acomodar baterias de alta capacidade (opcionais) para longos períodos de uso ininterrupto. Um conjunto robusto de recursos de segurança, que inclui TPM 2.0, câmera de autenticação facial do Windows Hello, AMD PRO (opcional), leitor RFID de alta frequência (opcional), leitor de impressão digital (opcional) e leitor de cartão inteligente (opcional), mantém os dados confidenciais protegidos a todo momento.

Uma ampla variedade de opções de transporte e montagem proporciona maior mobilidade em campo. Entre essas opções estão uma alça rígida, uma alça de mão giratória, um suporte magnético e um suporte de apoio – sendo que os três últimos são viabilizados por meio de um suporte VESA integrado, que faz parte do chassi do G140. Essas opções permitem que o G140 seja facilmente transportado e/ou fixado em superfícies próximas, facilitando a operação sem o uso das mãos. As bases veiculares da Havis e da Gamber-Johnson também oferecem suporte para carregamento e operação seguros dentro do veículo.

Proteção extremamente robusta em um formato portátil e leve

Tal como todos os dispositivos Getac, o G140 foi concebido para funcionar em condições em que outros dispositivos ou equipamentos podem falhar. Certificações MIL-STD-810H e IP66, a resistência a quedas de 1,2 m e uma faixa de temperatura de operação de -29°C a 63°C/-20°F a 145°F garantem altos níveis de confiabilidade em ambientes de trabalho adversos, contribuindo para minimizar o tempo de inatividade não planejado e reduzir os custos de capital e operacionais.

Apesar de ser extremamente resistente, o G140 também é incrivelmente leve. Com apenas 1,79 kg, é fácil de transportar e utilizar por longos períodos.

Uma solução digital versátil para profissionais de campo

As especificações robustas e o design leve do G140 fazem com que ele seja ideal para diversas aplicações críticas nos setores de segurança pública, automotivo e industrial:

Segurança pública: Policiais e bombeiros podem retirar facilmente o G140 de seus veículos de serviço ao chegarem ao local de um incidente e utilizá-lo para coletar provas, avaliar a situação e compartilhar informações essenciais com outras equipes de resposta diretamente do local.

Policiais e bombeiros podem retirar facilmente o G140 de seus veículos de serviço ao chegarem ao local de um incidente e utilizá-lo para coletar provas, avaliar a situação e compartilhar informações essenciais com outras equipes de resposta diretamente do local. Automotivo: Mecânicos e técnicos podem aproveitar os poderosos recursos de processamento do G140 para realizar diagnósticos, gerenciar tarefas, verificar os níveis de estoque e resolver problemas de emergência na estrada ou em uma oficina.

Mecânicos e técnicos podem aproveitar os poderosos recursos de processamento do G140 para realizar diagnósticos, gerenciar tarefas, verificar os níveis de estoque e resolver problemas de emergência na estrada ou em uma oficina. Fabricação: Os operadores de fábrica podem utilizar o G140 para coletar e facilitar o compartilhamento oportuno de dados relacionados aos ativos em toda a instalação, possibilitando iniciativas de planejamento e manutenção preditivas que reduzem o tempo de inatividade não planejado e aumentam a eficiência operacional.

Parte do extenso portfólio multiplataforma da Getac

O G140 é o mais recente lançamento da Getac no seu portfólio líder do setor de PCs Copilot+ robustos, oferecendo aos clientes desempenho assistido por IA na plataforma de sua escolha. A linha completa agora inclui:

O tablet altamente resistente UX10 (Intel)

(Intel) O tablet altamente resistente F120 (Intel)

(Intel) O notebook altamente resistente B360 Plus (Intel)

(Intel) O notebook resistente S510AD (AMD)

(AMD) O tablet altamente resistente G140 (AMD)

"À medida que organizações em todo o mundo aproveitam cada vez mais o poder da IA em suas operações, a demanda por dispositivos digitais robustos, capazes de executar poderosas aplicações de IA avançada, cresce exponencialmente", afirma James Hwang, presidente da Getac Technology Corporation. "Com o lançamento do G140, estamos redefinindo o que é possível fazer na linha de frente, colocando o poder de análise em tempo real diretamente nas mãos dos profissionais de campo e capacitando-os a realizar atividades essenciais sem comprometer a qualidade, independentemente da adversidade das condições."

O G140 chegará ao mercado em junho de 2026.

Para obter mais informações, acesse www.getac.com

[1] Para se qualificar como um PC Copilot+, um dispositivo deve incluir uma NPU (Unidade de Processamento Neural) capaz de 40+ TOPS (Trilhões de Operações por Segundo), ter no mínimo 16 GB de RAM e 256 GB de armazenamento SSD e suportar pelo menos uma forma de autenticação de segurança biométrica.

Sobre a Getac

A Getac Technology Corporation é líder global em tecnologia móvel robusta com capacidade de IA e soluções de vídeo inteligente, incluindo notebooks, tablets, software, câmeras corporais, sistemas de vídeo para carros, gestão de evidências e soluções de análise de vídeo empresarial. As soluções e os serviços da Getac são desenvolvidos para proporcionar experiências extraordinárias aos trabalhadores da linha de frente em ambientes desafiadores. Atualmente, a Getac conta com clientes em mais de 100 países, englobando os setores de defesa, segurança pública, ambulâncias, bombeiros e resgate, serviços públicos, automotivo, recursos naturais, indústria, transporte e logística. A Getac foi recentemente reconhecida como uma das "Empresas Mais Confiáveis do Mundo" da Newsweek para 2024. Para mais informações, acesse:https://www.getac.com. Participe do blog Getac Industry ou siga a empresa no LinkedIn e YouTube.

Getac e o logotipo da Getac são marcas registradas da Getac Holdings Corporation ou de suas afiliadas. Outras marcas ou marcas registradas são exclusivas de seus respectivos proprietários. ©2025 Getac Technology Corporation.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2961347/Getac_G140_Scenario_Public_Safety_260406.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2378441/5927628/Getac_Logo.jpg

FONTE Getac Technology Corporation