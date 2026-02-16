Glitter, maquiagem e calor: como evitar acne e irritações na pele durante o Carnaval

Dermatologista revela cuidados essenciais para proteger e cuidar da pele nos dias de folia

SÃO PAULO, 16 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- O Carnaval é sinônimo de cores vibrantes, brilho e muita maquiagem. No entanto, a combinação de glitter, produtos cosméticos, suor excessivo e altas temperaturas pode se tornar um desafio para a saúde da pele, favorecendo o surgimento de acne, alergias e irritações cutâneas. Por isso, para curtir a folia sem prejuízos, alguns cuidados simples fazem toda a diferença.

Segundo a dermatologista Marina Horne (CRM-BA 20.573/RQE 11208), um dos principais problemas durante o período carnavalesco é a obstrução dos poros causada pelo excesso de maquiagem associado ao suor e à oleosidade natural da pele. "O glitter e as maquiagens mais pesadas podem bloquear os poros, facilitando inflamações, cravos e espinhas, principalmente em peles acneicas ou sensíveis", explica a especialista.

Passo a passo indicado pela dermatologista para cuidar da pele

"O ideal é apostar em uma rotina simples, com limpeza adequada, hidratação leve e proteção solar. Esses cuidados ajudam a manter a pele equilibrada, mesmo após horas de exposição ao sol, suor e maquiagem", orienta Dra. Marina.

1. Limpeza adequada antes e depois da folia

A limpeza é o passo mais importante para quem tem pele acneica. Utilize um sabonete facial específico, com ativos que ajudem a controlar a oleosidade sem ressecar, como, por exemplo, o ácido salicílico. A higienização deve ser feita pela manhã, antes de sair para os blocos, e à noite, ao chegar em casa, para remover suor, poluição, maquiagem e resíduos de glitter. Evite lavar o rosto muitas vezes ao dia, pois isso pode sensibilizar a pele e provocar o efeito rebote de oleosidade.

2. Hidratante leve é indispensável, mesmo no calor

Com as altas temperaturas, a hidratação não deve ser esquecida. O ideal é optar por hidratantes de textura leve, como gel, loção ou sérum, oil free e não comedogênicos. Fórmulas com ativos como aloe vera e pantenol ajudam a manter a hidratação, fortalecer a barreira cutânea e acalmar a pele. Esse cuidado contribui para o equilíbrio da produção de sebo e reduz o risco de irritações durante os dias intensos de Carnaval.

3. Protetor solar todos os dias — a reaplicação é fundamental

O uso do protetor solar é indispensável, especialmente para quem passa horas ao ar livre. Prefira fórmulas com toque seco, efeito mate ou controle de oleosidade. Reaplique a cada duas horas ou após suor excessivo. Além de proteger contra os danos solares, o protetor ajuda a prevenir manchas e o escurecimento das marcas de acne.

4. Maquiagem e glitter com cuidado redobrado

Se for usar maquiagem, dê preferência a produtos dermatologicamente testados. O glitter deve ser próprio para uso cosmético. Evite bases muito pesadas e, ao final do dia, retire toda a maquiagem corretamente com um demaquilante. Dormir com resíduos de maquiagem e glitter é um dos principais fatores para o surgimento de acne e irritações após o Carnaval.

Com atenção aos produtos utilizados e uma rotina simples de cuidados, é possível aproveitar o Carnaval com muito brilho, alegria e uma pele saudável do começo ao fim da festa. Confira produtos que podem ajudar nesse desafio:

Cetaphil® Oil Control Balm de Limpeza Profunda 250ml apresenta uma fórmula avançada com ácido salicílico, que oferece 81% de redução da oleosidade da pele imediatamente após o uso1A, controlando-a por 14 horas2. Além do ativo, a fórmula apresenta ingredientes como extrato de chá branco e aloe vera.

Cetaphil® Oil Control Gel de Limpeza Facial 250ml possui fórmula inovadora, com uma combinação de niacinamida (vitamina B3) e pantenol (pró-vitamina B5), que reduz a aparência dos poros e o brilho da pele imediatamente após o uso3. Clinicamente testado, traz uma redução na aparência dos poros após 28 dias de uso4.

Cetaphil® Oil Control Hidratante Matificante Antimanchas 100ml conta com uma fórmula avançada que contribui para o controle da oleosidade. Além de 98% dos usuários sentirem alívio no ressecamento imediatamente após o uso5B, oferece 48 horas6 de hidratação e 95% dos usuários perceberam o tom da pele mais uniforme e menos vermelho após 7 dias de uso7B.

Dermotivin® Benzac Oil Control Hidratante Matificante 50ml promove hidratação por 24 horas8, enquanto reduz a oleosidade por 12 horas9C. Além disso, 89,7% dos usuários concordaram que o produto ajudou a reduzir o tamanho dos poros, tornando-os menos visíveis10D, sendo ótimo para quem gosta de manter a pele mais sequinha.

Dermotivin® Demaquilante Bifásico 177ml conta com estudos comprovados que mostram que 90,5% dos usuários perceberam que o produto remove 100% da maquiagem11E. Com aloe vera, ginseng e extratos botânicos de chá verde12, o demaquilante possui uma fórmula bifásica e sem oléo13 que remove produtos resistentes deixando uma sensação de pele hidratada14E. Além disso, não obstrui os poros15 e remove eficazmente todos os tipos de maquiagem, até mesmo rímel à prova d'água16.

Vale ressaltar que, antes de iniciar os cuidados com qualquer ativo, é essencial seguir as orientações de um médico dermatologista.

Referências:

A. Estudo clínico de sebumetria feito com 40 pessoas

B. Estudo de autopercepção feito com 40 pessoas

C. Avaliação feita imediatamente (30 minutos), 2, 4, 6, 8, 10 e 12 horas após a aplicação do produto, N=29

D. Avaliação feita 5 e 28 ± 2 dias após uso do produto, N=29

E. Estudo de autopercepção (n=45)

1/3. RD.53.SPR.205696 (1773)

2. RE-GAL019-23-A-1-R2 (FIL 1773) 4-5. RD.27.SPR.203742 (FIL 1744)

4. RD.27.SPR.203742 (FIL 1744)

5. RD.53.SPR.205957 (1753)

6. RD.53.SPR.204539 (1753)

7. RD.53.SPR.205957 (1753)

8. ESTUDO CLÍNICO, ABERTO, ALEATORIZADO, CONTROLADO DO EFEITO HIDRATANTE (CORNEOMETRIA) DO PRODUTO DE U; N= 27

9-10. ESTUDO CLÍNICO DO POTENCIAL ACNEGÊNICO E COMEDOGÊNICO E DA; 7.17706174 Knackstedt R et al. Exp Dermatol. 2020 Jan;29(1):15-21

11. GLI.04.SPR.US10378_FIL 1409

12-13. Data on File: Fórmula FIL 1409

14-16. GLI.04.SPR.US10377_FIL 1409.

Sobre a Galderma

A Galderma é uma das empresas líderes em dermatologia, presente em aproximadamente 90 países. Oferecemos um portfólio inovador, embasado em ciência, com marcas e serviços premium que abrangem todo o universo do mercado dermatológico em rápido crescimento, por meio dos negócios de Estética Injetável e Skincare Dermatológico & Dermatologia Terapêutica. Desde a nossa fundação, em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano - a pele - atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores, em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, por entender que a pele em que estamos molda nossas vidas. Para mais informações: www.galderma.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2903878/modelos_com_acne__94.jpg

FONTE Galderma