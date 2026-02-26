Nossa pele perde mais água no verão; você sabe o porquê?

Calor, sol e ar-condicionado favorecem a desidratação; dermatologista explica como evitar os danos à pele

São Paulo, 26 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- O verão é marcado por altas temperaturas, maior exposição ao sol e mudanças na rotina que impactam diretamente a saúde da pele. Apesar da sensação de oleosidade comum nessa época do ano, o calor favorece a perda de água, podendo deixar a pele desidratada e opaca.

Divulgação: Sculptra

Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD)1, uma boa hidratação auxilia na manutenção da barreira de proteção cutânea e ajuda a prevenir problemas como ressecamento, descamação, irritações e envelhecimento precoce. "O cuidado deve ser diário, com produtos adequados a cada tipo de pele, inclusive as oleosas, além da ingestão regular de água", orienta a instituição.

De acordo com a dermatologista Lays de Alcântara (CRM-SP 190340/ RQE 113412), fatores como o aumento da transpiração, a radiação solar e o uso frequente de ar-condicionado comprometem a barreira cutânea, responsável por manter a hidratação natural da pele. "Quando essa barreira está fragilizada, a pele perde água com mais facilidade, o que afeta sua aparência e função de proteção. Nessa época de calor intenso, o ideal é optar por hidratantes com textura em gel ou gel-creme, que são mais leves, têm rápida absorção e não deixam a pele oleosa", recomenda a especialista.

Além da textura, a escolha dos ativos presente na composição dos produtos faz toda a diferença. "Ingredientes como alantoína e aloe vera ajudam a acalmar e suavizar a pele, contribuindo para a recuperação da barreira cutânea. Fórmulas que combinam ativos hidratantes com ingredientes de origem natural, como a blue daisy, também auxiliam a reduzir o desconforto, especialmente após a exposição ao sol e calor. Para as peles oleosas, o ideal é optar por produtos específicos, com fórmulas leves que hidratam sem pesar e ajudam a controlar a oleosidade ao longo do dia", comenta a Dra. Lays.

A influenciadora de beleza Mirella Qualha (@iamirella) também comenta que, durante o verão, sua pele exige cuidados especiais. "Nessa época, minha prioridade é uma hidratação leve, mas super eficaz, que consiga combater esse ressecamento sem pesar. A linha de hidratantes corporais de Cetaphil é minha escolha ideal, porque além de hidratar profundamente e ajudar a repor a água que minha pele perde, ela tem uma textura que absorve rapidamente e me deixa com uma sensação de conforto e maciez o dia todo", explica.

Hidratação profunda com skinboosters

Além dos cuidados tópicos, existem procedimentos que atuam de forma ainda mais profunda na pele, como Restylane® Skinboosters™. Além de proporcionar melhora na hidratação2, o produto age melhorando outros seis aspectos da qualidade da pele: brilho, tom, textura, maciez, linhas finas e rugas, cicatrizes de acne e poros3-6.

"Os skinboosters atuam diretamente na derme, onde a perda de água é mais difícil de corrigir apenas com produtos tópicos. Eles aumentam a capacidade da pele de reter água por mais tempo, melhorando o nível de hidratação de forma consistente. O resultado é uma pele mais hidratada, luminosa e com aspecto saudável, especialmente em períodos de maior desidratação, como o verão", conclui a médica.

Com uma rotina simples, que inclui limpeza suave, hidratação e proteção solar, é possível manter a pele equilibrada mesmo nos dias mais quentes.

Confira alguns produtos que ajudam a manter a hidratação e o conforto da pele durante o verão:

Cetaphil® Gel Creme de Rápida Absorção 453g combina de maneira única a hidratação intensa de um creme, com a sensação leve e não pegajosa7 de um gel de rápida absorção para deixar a pele suave, macia e refrescante8A. Ajuda a acalmar, suavizar e a regenerar a pele por meio de ingredientes como Alantoína e Aloe Vera9, ambos de origem botânica10.

Cetaphil® Loção Hidratante 473ml, com uma textura leve11B, estimula as 15 ceramidas que a pele precisa12, recupera a barreira da pele13 e reduz imediatamente o ressecamento e a aspereza14.

Cetaphil® Optimal Hydration Water Gel Restaurador 48g proporciona sensação e aparência de pele suave imediatamente após o uso15, com uma hidratação imediata e prolongada por 72 horas após uma única aplicação16. Além disso, não deixa a sensação de pele pesada, oleosa e pegajosa, pois é absorvido instantaneamente17. Apresenta também exclusivo Complexo HydroSensitiv™ com blue daisy, um ingrediente natural calmante.

Cetaphil® Oil Control Hidratante Matificante Antimanchas 89ml possui uma fórmula avançada que contribui para o controle da oleosidade. Além de 98% dos usuários sentirem alívio no ressecamento imediatamente após o uso18C, oferece 48 horas19 de hidratação e 95% dos usuários perceberam o tom da pele mais uniforme e menos vermelho após 7 dias de uso20C.

Vale ressaltar que Restylane® deve ser aplicado por profissionais de saúde habilitados à prática de injetáveis. E, antes de usar qualquer produto, é indicado consultar um dermatologista para garantir a melhor escolha e segurança para a sua pele.

Referências

A. Estudo de percepção realizado com 43 participantes.

B. Estudo de percepção realizado com 36 participantes após 28 dias de aplicação

C. Estudo de autopercepção feito com 40 pessoas

