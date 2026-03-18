Globant e Adyen estabelecem parceria global para acelerar integrações de pagamentos e tempo de geração de receita para lojistas

Globant e Adyen formaram uma parceria estratégica global, formalizando o papel da Globant como principal parceira de integração para a plataforma de pagamentos da Adyen

A colaboração acelerará a integração de novos lojistas, simplificará as implementações e apoiará a inovação contínua

NOVA YORK, 18 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Globant (NYSE: GLOB), uma empresa nativa digital que ajuda organizações a prosperar em um futuro digital e impulsionado por IA, anunciou hoje uma nova parceria com a Adyen , a plataforma de tecnologia financeira global preferida pelas empresas líderes. Por meio desta parceria, a Globant atuará como parceira estratégica de integração para a Adyen, ajudando os clientes a acelerar o onboarding, otimizar as integrações de sistemas de pagamento e expandir suas capacidades de pagamento em mercados globais.

Globant Adyen payment partnership

Anteriormente, a Globant apoiava as integrações da Adyen em projetos pontuais. Esta parceria formaliza esse papel e o expande para atualizações de produtos, novas implementações de pagamentos e expansões geográficas.

Benefícios para o Lojista

Por meio da parceria, os lojistas podem esperar:

Integrações de sistemas de pagamento mais rápidas.

Menor tempo para geração de receita.

Expansão simplificada de pagamentos globais.

Acesso contínuo a atualizações de produtos.

Um modelo de serviços compartilhados projetado para apoiar a inovação contínua.

A parceria é particularmente relevante para organizações de varejo, serviços financeiros, mídia e entretenimento, esportes e hospitalidade, onde a infraestrutura de pagamentos escalável e fluida e os serviços financeiros integrados são críticos para o crescimento.

"Muitos lojistas enfrentam desafios relacionados à velocidade de entrega, modernização de sistemas e escalonamento de sua infraestrutura de pagamentos", disse Nicolás Kaplun, CEO do Financial Services AI Studio da Globant. "Ao combinar a robusta plataforma de pagamentos globais da Adyen com a profunda expertise da Globant em transformação digital e integração de sistemas, estamos ajudando nossos clientes a avançar mais rápido, da implementação à geração de receita."

"Nossa parceria com a Globant permite que os lojistas contem com um parceiro de integração confiável para desbloquear totalmente o valor da plataforma da Adyen", afirmou Nadia Qureshi, VP e Head Global de Parcerias Comerciais da Adyen. "Juntos, podemos ajudar as empresas a modernizar sua infraestrutura de pagamentos de forma mais eficiente e a escalar com confiança."

A colaboração foi motivada pelo posicionamento estratégico compartilhado da Globant e da Adyen como organizações focadas em grandes empresas com forte presença global, ambas comprometidas em acelerar o comércio transfronteiriço por meio de integrações sofisticadas e soluções tecnológicas de ponta a ponta e escaláveis. A experiência anterior da Globant apoiando implementações relacionadas à Adyen para clientes corporativos estabeleceu uma base sólida para a parceria.

A parceria da Globant com a Adyen será ancorada principalmente em seu Financial Services AI Studio, que reúne profunda expertise em pagamentos, plataformas baseadas em IA e aceleradores específicos do setor para ajudar instituições financeiras a modernizar e escalar suas capacidades digitais. Por meio deste Studio, a Globant permite que os clientes otimizem ecossistemas de pagamento, aprimorem a inteligência de transações e ofereçam experiências de comércio seguras e fluidas em mercados globais. Para mais informações, visite https://www.globant.com/studio/financial-services .

Sobre a Globant

Na Globant, ajudamos as organizações a prosperar em um futuro digital e impulsionado por IA. Nossas soluções focadas na indústria combinam tecnologia e criatividade para acelerar a transformação empresarial e projetar experiências que os clientes amam. Por meio da reinvenção digital, nossos AI Pods por assinatura e a plataforma Globant Enterprise AI, transformamos desafios em resultados de negócios mensuráveis e economias prometidas em impacto real.

Temos mais de 28.700 funcionários e estamos presentes em mais de 35 países em 5 continentes, trabalhando para empresas como FIFA, Google, Riot Games e Santander, entre outras.

Fomos nomeados Líder Mundial em Serviços de Design de Experiência (2025) e reconhecidos anteriormente como Líder Mundial em Serviços de IA (2023) pela IDC MarketScape.

Fomos destaque como estudo de caso de negócios em Harvard, MIT e Stanford.

Somos membros ativos da The Green Software Foundation (GSF) e do Cybersecurity Tech Accord.

Somos parceiros globais da OpenAI, NVIDIA, AWS e Unity, unindo tecnologia de classe mundial para acelerar a inovação em diversos setores.

Contato: [email protected]

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Para mais informações, visite www.globant.com .

Sobre a Adyen

A Adyen (ADYEN:AMS) é a plataforma de tecnologia financeira escolhida pelas empresas líderes. Ao fornecer recursos de pagamentos de ponta a ponta, insights baseados em dados e produtos financeiros em uma única solução global, a Adyen ajuda as empresas a alcançarem suas ambições mais rápido. Com escritórios em todo o mundo, a Adyen trabalha com empresas como Meta, Uber, H&M, eBay e Microsoft.

A cooperação com a Globant, conforme descrita nesta atualização de parceiros, reforça o crescimento contínuo da Adyen com parceiros atuais e novos ao longo dos anos.

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FONTE Globant