Globant y Adyen anuncian una alianza global para acelerar integraciones de pago para comercios y reducir el tiempo para generar ingresos

Globant y Adyen han formado una alianza estratégica global, formalizando el papel de Globant como socio principal de integración para la plataforma de pagos de Adyen

La colaboración acelerará el onboarding de comercios, simplificará las integraciones y promoverá la innovación continua.

NUEVA YORK, 18 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Globant (NYSE: GLOB), una empresa nativa digital que ayuda a las organizaciones a prosperar en un futuro impulsado por la IA y lo digital, anunció hoy una nueva alianza con Adyen , la plataforma de tecnología financiera global preferida por las empresas líderes. A través de esta asociación, Globant actuará como socio estratégico de integración para Adyen, ayudando a los clientes a acelerar el onboarding de comercios, optimizar las integraciones de sistemas de pago y expandir sus capacidades de pago en los mercados globales.

Globant Adyen payment partnership

Hasta el momento, Globant trabajaba en integraciones de Adyen bajo un esquema proyecto por proyecto. Esta alianza formaliza esa colaboración y la amplía hacia actualizaciones de producto, nuevas implementaciones de pago y expansiones a nuevos mercados.

Beneficios para el comercio

A través de esta alianza, los comercios pueden esperar:

Integraciones de sistemas de pago más rápidas.

Menor tiempo para la generación de ingresos.

Expansión simplificada de pagos globales.

Acceso continuo a actualizaciones de productos.

Un modelo de servicios compartidos diseñado para apoyar la innovación continua.

La asociación es particularmente relevante para organizaciones de retail, servicios financieros, medios y entretenimiento, deportes y hotelería, donde la infraestructura de pagos escalable y fluida, así como los servicios financieros integrados, son críticos para el crecimiento.

"Muchos comercios enfrentan desafíos en cuanto a la velocidad de entrega, la modernización de sistemas y el escalamiento de su infraestructura de pagos", afirmó Nicolás Kaplun, CEO del Financial Services AI Studio en Globant. "Al combinar la robusta plataforma de pagos globales de Adyen con la profunda experiencia de Globant en transformación digital e integración de sistemas, estamos ayudando a nuestros clientes a moverse más rápido, desde la implementación hasta la generación de ingresos".

"La alianza con Globant permite a los comercios apoyarse en un socio de integración confiable para aprovechar al máximo las capacidades de la plataforma de Adyen", señaló Nadia Qureshi, VP y Global Head of Commercial Partnerships de Adyen. "En conjunto, podemos ayudar a las empresas a modernizar su infraestructura de pagos con mayor eficiencia y crecer con confianza".

Esta colaboración nace del posicionamiento estratégico compartido por Globant y Adyen como compañías enfocadas en el segmento enterprise y con una fuerte presencia global, ambas comprometidas con impulsar el comercio transfronterizo mediante integraciones avanzadas y soluciones tecnológicas escalables de extremo a extremo. La experiencia previa de Globant apoyando implementaciones de Adyen para clientes empresariales sentó una base sólida para esta alianza.

La asociación de Globant con Adyen se anclará principalmente dentro de su Financial Services AI Studio, que reúne una profunda experiencia en pagos, plataformas impulsadas por IA y aceleradores específicos de la industria para ayudar a las instituciones financieras a modernizar y escalar sus capacidades digitales. A través de este Studio, Globant permite a los clientes optimizar los ecosistemas de pago, mejorar la inteligencia de las transacciones y ofrecer experiencias de comercio seguras y fluidas en los mercados globales. Para más información, visite https://www.globant.com/studio/financial-services .

Acerca de Globant

En Globant, ayudamos a las organizaciones a prosperar en un futuro digital e impulsado por la IA. Nuestras soluciones enfocadas en la industria combinan tecnología y creatividad para acelerar la transformación empresarial y diseñar experiencias que los clientes amen. A través de la reinvención digital, nuestros AI Pods basados en suscripción y la plataforma Globant Enterprise AI, convertimos los desafíos en resultados comerciales medibles y los ahorros prometidos en un impacto real.

Contamos con más de 28,700 empleados y estamos presentes en más de 35 países en 5 continentes, trabajando para empresas como FIFA, Google, Riot Games y Santander, entre otras.

Fuimos nombrados Líder Mundial en Servicios de Diseño de Experiencia (2025) y reconocidos previamente como Líder Mundial en Servicios de IA (2023) por IDC MarketScape.

Fuimos destacados como caso de estudio empresarial en Harvard, MIT y Stanford.

Somos miembros activos de The Green Software Foundation (GSF) y del Cybersecurity Tech Accord.

Somos socios globales de OpenAI, NVIDIA, AWS y Unity, uniendo tecnología de clase mundial para acelerar la innovación en todas las industrias.

Contacto: [email protected]

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Para más información, visite www.globant.com .

Acerca de Adyen

Adyen (ADYEN:AMS) es la plataforma de tecnología financiera elegida por las empresas líderes. Al proporcionar capacidades de pago de extremo a extremo, conocimientos basados en datos y productos financieros en una única solución global, Adyen ayuda a las empresas a alcanzar sus ambiciones más rápido. Con oficinas en todo el mundo, Adyen trabaja con empresas como Meta, Uber, H&M, eBay y Microsoft.

La cooperación con Globant descrita en esta actualización de socios subraya el crecimiento continuo de Adyen con socios actuales y nuevos a lo largo de los años.

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FUENTE Globant