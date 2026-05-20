Globant impulsiona nova experiência conectada para fãs da Fórmula 1®

O novo recurso "Race Experience" dentro do aplicativo oficial da F1® centraliza tecnologias essenciais para oferecer uma experiência de corrida elevada com orientação personalizada, dados ao vivo e programação em tempo real em cada circuito.

MIAMI, 20 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Globant (NYSE: GLOB), uma empresa nativa digital que ajuda organizações a prosperarem em um futuro impulsionado pelo digital e pela inteligência artificial, está ampliando o espetáculo da Formula 1 ® ao construir uma nova jornada conectada para os fãs dentro do aplicativo oficial da F1®, ajudando cada espectador a desfrutar de uma experiência mais personalizada e informada enquanto visita circuitos ao redor do mundo.

A iniciativa foi projetada para aumentar o engajamento durante os finais de semana de corrida por meio de uma abordagem centrada no fã e focada em melhorar sua experiência individual. Ela permite que a F1® consolide os dados dos fãs para criar uma visão unificada de comportamento, além de desbloquear dados anteriormente inexplorados, permitindo que a F1® e os promotores das corridas gerem insights operacionais mais ricos, entreguem comunicações mais personalizadas e criem novas oportunidades sustentáveis de monetização.

Desde o início da temporada de 2026, o aplicativo está acessível a mais de 1,2 milhão de fãs presentes em eventos de Grand Prix no mundo todo, oferecendo um acompanhante digital fluido da experiência física das corridas.

O novo módulo "Race Experience" aborda a jornada historicamente fragmentada dos fãs ao consolidar serviços essenciais em um único ecossistema digital. Entre os principais recursos disponíveis para os fãs estão:

Cronogramas e programação personalizados : ajudam os fãs a organizar seu fim de semana com atualizações em tempo real e criação de agendas personalizadas.

: ajudam os fãs a organizar seu fim de semana com atualizações em tempo real e criação de agendas personalizadas. Mapas avançados e orientação: facilitam a navegação em circuitos icônicos para gerenciar multidões e reduzir filas longas.

Esse marco de 2026 dá sequência a uma bem-sucedida temporada de 2025, na qual a Globant impulsionou novas eficiências para as equipes por meio do Team Content Delivery System (TCDS). O TCDS forneceu às dez equipes da F1® uma plataforma sincronizada de vídeo e dados, alcançando resultados como:

Redução de latência: diminuição drástica da latência de vídeo e dados de 12 segundos para menos de 5 segundos.

diminuição drástica da latência de vídeo e dados de 12 segundos para menos de 5 segundos. Escalabilidade global : suporte a 24 eventos ao redor do mundo com mais de 7.500 horas de vídeo catalogado.

: suporte a 24 eventos ao redor do mundo com mais de 7.500 horas de vídeo catalogado. Excelência operacional: permitiu que engenheiros e estrategistas tomassem decisões em frações de segundo com maior confiança ao avaliar incidentes e o comportamento dos pneus em tempo real.

"Um fim de semana de corrida da F1® é vibrante de atividades, e este programa ajuda a manter os fãs no centro de tudo", afirmou Carolina Dolan Chandler, CTO do AI Studio de Mídia, Entretenimento, Esportes e Hospitalidade da Globant. "Ao centralizar os dados dos fãs em seu aplicativo oficial, a F1® pode criar conexões mais autênticas com os espectadores e ajudá-los a moldar sua experiência de acordo com seus interesses específicos. Isso, por sua vez, gera novas inteligências sobre como os fãs interagem em todos os eventos da F1®, criando um ciclo virtuoso de melhoria que impulsionará experiências ainda mais ricas nos próximos anos."

Sobre a Globant

Na Globant, ajudamos as organizações a prosperarem em um futuro digital impulsionado pela IA. Nossas soluções focadas em indústrias combinam tecnologia e criatividade para acelerar a transformação empresarial e desenhar experiências que os clientes amam. Por meio da reinvenção digital, de nossos AI Pods baseados em um modelo de assinatura e da plataforma Globant Enterprise AI, transformamos desafios em resultados de negócios mensuráveis e as economias prometidas em impacto real.

Contamos com mais de 28 mil funcionários e estamos presentes em 35 países, abrangendo 5 continentes, trabalhando para empresas como FIFA, Google, Riot Games, Santander, entre outras.

Fomos reconhecidos como Líderes Mundiais em Experience Design Services (2025) e anteriormente reconhecidos como Líderes Mundiais em AI Services (2023) pelo IDC MarketScape.

Também fomos destaque em estudos de caso de negócios em Harvard, MIT e Stanford.

Somos membros ativos da Green Software Foundation (GSF) e do Cybersecurity Tech Accord.

Somos parceiros globais da OpenAI, NVIDIA, AWS e Unity, integrando tecnologia de classe mundial para acelerar a inovação em todas as indústrias.

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FONTE GLOBANT