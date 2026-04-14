Globo migra sua distribuição primária para SRT sobre infraestrutura IP gerenciada com a Synamedia

LONDRES e ATLANTA, 14 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Synamedia, provedora líder de software de vídeo, anunciou hoje que a Globo, maior grupo de mídia comercial da América Latina, migrou sua distribuição primária de conteúdo para o Secure Reliable Transport (SRT) sobre uma infraestrutura gerenciada totalmente baseada em IP utilizando o Quortex PowerVu e Digital Content Manager virtualizado (vDCM) da Synamedia.

(Redundant with first paragraph).Em parceria com a Convergint, parceira da Synamedia e principal integradora de sistemas responsável pela entrega e suporte da solução, o serviço linear de TV por assinatura da Globo agora utiliza o Quortex PowerVu para gerenciamento centralizado, com monitoramento proativo de endpoints, alarmes automatizados, recursos de configuração remota e painéis operacionais em tempo real, de modo a garantir a mesma experiência de alta qualidade que os espectadores já recebiam anteriormente.

A nova arquitetura aproveita uma infraestrutura gerenciada IP e distribuída da Globo, com presença em diferentes regiões do Brasil, permitindo transporte seguro e confiável, com alta disponibilidade, controle de latência e resiliência de ponta a ponta. A adoção do SRT permite mecanismos avançados de recuperação de pacotes e retransmissão seletiva, além de otimização adaptativa às condições da rede, assegurando integridade do sinal, estabilidade e desempenho consistente mesmo em cenários adversos.

A Synamedia também implementou um novo software para ampliar a capacidade dos receptores PowerVu D9800 da Globo de suportar um número maior de feeds de vídeo, reforçando o desempenho operacional e a escalabilidade. A solução vDCM , baseada em software e de arquitetura flexível, opera como gateway IP com SRT, dando suporte a um ambiente de distribuição altamente resiliente. A Synamedia e a Globo garantiram uma transição sem interrupções, mantendo os rigorosos padrões de latência e qualidade da Globo.

Ao longo de muitos anos de trabalho conjunto, a Globo vivenciou de perto a expertise tecnológica da Synamedia. Essa confiança já estabelecida, aliada à experiência comprovadaem transições IP de grande escala e ao seu compromisso com a colaboração entre equipes, foi um dos fatores que contribuíram para a decisão da Globo.

"A escala deste projeto, com o Quortex PowerVu no centro da operação, comprova que a distribuição baseada em IP atingiu o nível de maturidade necessário para a distribuição primária, trazendo flexibilidade operacional sem abrir mão da confiabilidade e da qualidade de entrega"", afirmou Edward Allfrey, EVP de Video Network da Synamedia. "Há décadas, a TV Globo estabelece o padrão de inovação em radiodifusão na América Latina. Esta implementação demonstra seu compromisso contínuo com a superação de limites e com a entrega dos mais altos padrões de qualidade e confiabilidade. Foi um privilégio colaborar com a Globo e a Convergint nesta conquista histórica".

A Synamedia destacará suas soluções para distribuição primária durante a NAB Show 2026, de 19 a 22 de abril, em Las Vegas. Agende a sua demonstração aqui.

Sobre a Synamedia:

A Synamedia é a parceira de confiança de operadoras e provedores de conteúdo para entrega, enriquecimento e proteção de vídeo, além da gestão de serviços de banda larga. A flexibilidade e a agilidade dos produtos em nuvem e SaaS da empresa permitem que clientes de todos os perfis e portes lancem, monetizem e ampliem seus serviços com rapidez. O portfólio premiado inclui publicidade avançada, analytics de negócios, plataformas de banda larga e vídeo por streaming, soluções antipirataria e soluções de rede de vídeo para processamento, distribuição e entrega. A Synamedia conta com o apoio dos fundos da Permira.

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FONTE Synamedia