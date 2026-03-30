Mileto Tecnologia acelera o crescimento do streaming com o Synamedia Go

A operadora brasileira líder de TV por assinatura aposta no crescimento do streaming na região e segue investindo em seu plano de crescimento, agora baseada no portfólio de produtos e serviços da Synamedia

ATLANTA e LONDRES, 30 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Synamedia anunciou hoje que a Mileto Tecnologia, uma das maiores operadoras de TV por assinatura do Brasil, escolheu a plataforma Synamedia Go para apoiar sua rápida expansão em OTT. O Synamedia Go será a base da plataforma de streaming de próxima geração da Mileto, suportando seus ambiciosos planos de expansão em vídeo e mídia e oferecendo experiências personalizadas de descoberta e recomendações de conteúdo feitas por IA. Este é o mais recente de uma série de investimentos estratégicos da Mileto, incluindo sua aquisição da OiTV, um grande provedor de DTH no Brasil; um acordo de distribuição com a SES; e o lançamento de um novo portal de atendimento ao cliente.

O Synamedia Go é uma plataforma de vídeo aberta, oferecida em modelo SaaS, flexível e modular, baseada em uma arquitetura de micro-serviços multi-tenant e infraestrutura avançada nativa em nuvem. Módulos exclusivos de agregação de conteúdo oferecem suporte a experiências personalizadas com novos caminhos de monetização escaláveis, incluindo capacidades multimarcas para provedores de serviços de internet (ISPs), tudo em um ambiente de nuvem seguro. Essa capacidade foi de grande interesse para a Mileto – uma das poucas provedoras brasileiras com amplos direitos de conteúdo, o que lhes confere uma posição forte no mercado.

"Nossa estratégia na Mileto é construir o melhor serviço possível tanto para assinantes quanto para parceiros. Com o Synamedia Go como base, podemos aprimorar, diferenciar e monetizar dinamicamente nosso portfólio OTT, tornando-nos a principal referência para espectadores e empresas que buscam mais conteúdo e mais funcionalidades", disse Pedro Pedras, CEO da Mileto Tecnologia. "A Mileto foi fundada por empreendedores apaixonados com visão para antecipar o futuro. Estou entusiasmado em fazer parte dessa organização voltada para o futuro e em colaborar com uma empresa igualmente focada em inovação como a Synamedia."

"Criar experiências excepcionais para os clientes é um pilar do nosso plano de crescimento, e é esse compromisso que está impulsionando nosso rápido crescimento em todo o Brasil", disse Renato Svirsky, fundador e diretor da Mileto Tecnologia. "Com a Synamedia, encontramos nosso parceiro de OTT. Escolhemos a Synamedia por sua tecnologia de streaming de mídia segura e de classe mundial, que nos permite atender nossos assinantes hoje, e pelo design modular do Synamedia Go, que facilita a preparação para crescimento e inovação futuros. Os espectadores querem experiências de visualização envolventes e de alta qualidade – e nós estamos entregando isso."

Juntamente com o Synamedia Go, a Mileto está implementando o VideoGuard, sistema de acesso condicional da Synamedia, referência em segurança para TV por assinatura, para garantir que seu serviço DTH seja acessado apenas por usuários autorizados.

"Nossa parceria com a Mileto equilibra visão ousada com tecnologia confiável. O compromisso deles em oferecer serviços de vídeo seguros e de alta qualidade em toda a vasta geografia do Brasil, juntamente com seus empolgantes planos de crescimento, trará enormes benefícios com o Synamedia Go como base para sua plataforma de próxima geração", disse o Dr. Tzvi Gerstl, EVP de Tecnologia de Mídia da Synamedia. "Temos orgulho de ser parceiros deles e estamos entusiasmados em ajudar a impulsionar sua rápida inovação, que, sem dúvida, se destacará em um mercado competitivo."

No NAB Streaming Summit, representantes de ambas as empresas subirão ao palco para discutir os planos de crescimento da Mileto – com foco em streaming - e como essa parceria com a Synamedia apoia essa estratégia. Registre-se para este evento aqui.

Sobre a Synamedia

Contamos com a confiança de provedores de serviços e proprietários de conteúdo para entregar, aprimorar e proteger vídeos, além de gerenciar serviços de banda larga. A flexibilidade e agilidade de nossos produtos em nuvem e SaaS permitem que clientes de todos os tipos e tamanhos lancem, monetizem e ampliem serviços com rapidez. Nosso portfólio premiado inclui publicidade avançada, análise de negócios, plataformas de banda larga e vídeo em streaming, soluções antipirataria e soluções de rede de vídeo para processamento, distribuição e entrega. A Synamedia é apoiada pelos fundos Permira.

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FONTE Synamedia