GM Sectec selecionada para a Mesa Redonda de Conselheiros Executivos Globais do PCI Security Standards Council pelo terceiro mandato consecutivo

MIAMI e SAN JUAN, Puerto Rico, 5 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A GM Sectec, líder global em segurança cibernética e conformidade, foi selecionada para um terceiro mandato consecutivo na Global Executive Advisory Roundtable (GEAR) do PCI Security Standards Council para 2024-2026. A GEAR Roundtable é um conselho consultivo composto por executivos seniores das empresas de consultoria do PCI Security Standards Council.

A Mesa Redonda Consultiva Executiva Global do PCI SSC (GEAR) é um canal direto de comunicação entre os executivos seniores das empresas de avaliação de segurança de pagamentos e os executivos seniores do PCI SSC.

A participação ativa da GM Sectec mostra sua dedicação inabalável ao avanço da segurança de pagamentos e sua capacidade incomparável de fornecer experiência e suporte de segurança cibernética de primeira linha. Com mais de 50 anos de serviço contínuo, a GM Sectec assume um papel de liderança no desenvolvimento de estratégias de segurança abrangentes para combater ameaças emergentes e manter a integridade do ecossistema global de pagamentos.

"Estamos totalmente comprometidos em apoiar o Conselho em seus esforços para garantir a segurança dos dados de pagamento. Como membros importantes da Mesa Redonda de Avaliadores Executivos Globais do PCI SSC, aproveitamos nossa experiência como profissionais de segurança cibernética para oferecer consultoria e orientação ao PCI Council. Nosso objetivo é liderar o desenvolvimento e a adoção universal de padrões e recursos de segurança de dados de pagamento seguros em todo o mundo", disse Hector Guillermo Martinez, presidente da GM Sectec.

"Precisamos de vozes de toda a comunidade de avaliadores para ajudar a garantir que estamos fornecendo os melhores padrões e programas para apoiar o setor na proteção contra os criminosos cibernéticos modernos de hoje. Estamos muito satisfeitos por ter a GM Sectec na Mesa Redonda Executiva Global do PCI SSC para fornecer uma visão crítica e nos ajudar a desenvolver os grandes esforços já em andamento para aumentar a segurança dos pagamentos em todo o mundo", mencionou Gina Gobeyn, Diretora Executiva do PCI SSC.

O PCI SSC trabalha com organizações de todo o mundo para ajudar a garantir a segurança dos dados e formulários de pagamento e qualifica milhares de avaliadores todos os anos, que ajudam a garantir a adoção e a implementação adequadas dos padrões de segurança do PCI.

CONTATO: Contato com a mídia: [email protected]

FONTE GM Security Technologies