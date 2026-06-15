SÃO PAULO, 15 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- O parque eólico Chequenes, no Chile, um projeto conjunto entre a Goldwind e a ENGIE Chile, concluiu recentemente a instalação de sua 15ª turbina. Esse marco representa uma conquista ainda mais ampla: a capacidade instalada acumulada da Goldwind em toda a América do Sul ultrapassou agora 3 GW. 3 GW de capacidade instalada podem gerar aproximadamente 11,646 bilhões de quilowatt-hora por ano — energia suficiente para abastecer mais de 2,33 milhões de lares locais. Essas conquistas resultam da confiança dos clientes, da cooperação dos parceiros e dos sólidos recursos da Goldwind em entrega, operação e desenvolvimento de longo prazo.

Goldwind ultrapassa 3 GW de capacidade instalada na América do Sul

Entrega confiável: superando danos na ponte

No estado da Paraíba, no Brasil, uma região com uma das redes elétricas mais vulneráveis do país, a Goldwind e a CTG Brasil construíram o projeto eólico SDP de 648 MW, com 108 turbinas eólicas GWH171-6.0MW. Essas turbinas foram transportadas pelo Pacífico sem um único incidente de segurança. Quando uma ponte terrestre foi danificada durante o transporte, a Goldwind ativou um plano de contingência, obteve aprovação para o desvio em apenas duas semanas e, no fim, concluiu o transporte interno três meses antes do cronograma. Consequentemente, o local foi conectado à rede dois meses antes do previsto.

Desempenho confiável: aproveitando o vento no deserto mais seco do mundo

Localizado no altamente sísmico Deserto do Atacama, no Chile, o parque eólico Kallpa de 342 MW — composto por 57 turbinas GW165-6.0MW desenvolvidas em conjunto com a ENGIE Chile — mantém operações estáveis há mais de um ano. Ele alcançou uma impressionante disponibilidade de 98,53% e gera mais de 800 milhões de quilowatt-hora por ano. A Goldwind personalizou essas turbinas eólicas para resistir ao calor extremo, à areia soprada e à atividade sísmica. Essa resiliência é sustentada por um sistema local de operações de ciclo completo que garante uma produção de energia estável mesmo sob as condições mais adversas.

Desenvolvimento confiável a longo prazo: expandindo o manual "vento + petróleo & gás"

Na Isla Grande de Tierra del Fuego, na Argentina, a ilha mais ao sul do mundo fora da Antártida e lar de um ecossistema subantártico único, a TotalEnergies fez parceria com a Goldwind no projeto Río Cullen de vento mais armazenamento. Duas turbinas GW136-4.2MW trabalham em conjunto com um sistema de armazenamento em baterias para criar uma arquitetura de energia fora da rede. Essa configuração gera 50 GWh por ano, atendendo a aproximadamente metade das necessidades de eletricidade das instalações industriais próximas. O governador Gustavo Melella descreveu o projeto como "uma clara expressão da filosofia de desenvolvimento da Tierra del Fuego: manter o gás natural como núcleo, integrando novas tecnologias para tornar a energia mais eficiente e sustentável."

O marco de 3 GW reflete o compromisso de 15 anos da Goldwind com o mercado sul-americano. A Goldwind continua comprometida em apoiar a transição energética da região por meio de uma execução confiável.

FONTE Goldwind