Goldwind supera los 3 GW de capacidad instalada en Sudamérica

SÃO PAULO, 14 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El parque eólico Chequenes de Chile, un proyecto conjunto entre Goldwind y ENGIE Chile, completó recientemente la instalación de su turbina número 15. Este hito supone un logro aún mayor: la capacidad instalada acumulada de Goldwind en Sudamérica ha superado los 3 GW. Una capacidad instalada de 3 GW puede generar alrededor de 11.646 millones de kilovatios-hora al año, suficiente para abastecer de energía a más de 2,33 millones de hogares locales. Estos logros son fruto de la confianza de los clientes, la cooperación de los socios y las sólidas capacidades de Goldwind en materia de suministro, operación y desarrollo a largo plazo.

Goldwind superó los 3 GW de capacidad instalada en toda Sudamérica.

Suministro confiable: se superan daños en los puentes

En el estado brasileño de Paraíba, una región con una de las redes eléctricas más vulnerables del país, Goldwind y CTG Brasil construyeron el proyecto eólico SDP de 648 MW, que cuenta con 108 turbinas eólicas GWH171-6.0MW. Estas turbinas se transportaron por el Pacífico sin un solo incidente de seguridad. Cuando un puente terrestre estuvo dañado durante el tránsito, Goldwind activó un plan de contingencia, obtuvo la aprobación para el cambio de ruta en dos semanas y, finalmente, completó el transporte terrestre tres meses antes de lo previsto. En consecuencia, la planta se conectó a la red eléctrica dos meses antes de lo previsto.

Rendimiento confiable: aprovechamiento del viento en el desierto más seco del mundo

Ubicado en el desierto de Atacama de Chile, altamente sísmico, el parque eólico Kallpa de 342 MW, que comprende 57 turbinas GW165-6.0MW desarrolladas conjuntamente con ENGIE Chile, ha mantenido operaciones estables durante más de un año. Este parque ha logrado una impresionante disponibilidad del 98,53 % y genera más de 800 millones de kilovatios-hora al año. Goldwind personalizó estas turbinas eólicas para que resistieran el calor extremo, la arena arrastrada por el viento y la actividad sísmica. Esta capacidad de resistencia está respaldada por un sistema de operaciones locales de ciclo de vida completo que garantiza un suministro de energía constante incluso en condiciones adversas extremas.

Desarrollo confiable a largo plazo: ampliando el modelo de "energía eólica + petróleo y gas"

En Isla Grande de Tierra del Fuego de Argentina, la isla más austral del mundo fuera de la Antártida y hogar de un ecosistema subantártico único, TotalEnergies formó alianza con Goldwind para el proyecto de energía eólica y almacenamiento Río Cullen. En este proyecto, dos turbinas GW136-4.2MW funcionan junto con un sistema de almacenamiento de baterías para crear una arquitectura de energía autónoma. Esta instalación genera 50 GWh al año y cubre cerca de la mitad de las necesidades de electricidad de los complejos industriales cercanos. El gobernador Gustavo Melella describió el proyecto como "una clara materialización de la filosofía de desarrollo de Tierra del Fuego, que es mantener el gas natural como eje central, pero integrar al mismo tiempo nuevas tecnologías para lograr una energía más eficiente y sostenible".

El hito de los 3 GW refleja el compromiso de Goldwind durante los últimos 15 años con el mercado sudamericano. Goldwind mantiene su compromiso de apoyar la transición energética de la región mediante una ejecución confiable.

FUENTE Goldwind