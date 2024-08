Governo Paulista e Dakila Pesquisas iniciam projeto para revitalizar os históricos Caminhos do Peabiru

Projeto inovador une tecnologia e sustentabilidade para revitalizar rota histórica que atravessa São Paulo, promovendo o turismo e resgatando a herança cultural indígena

SÃO PAULO, 19 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- O Governo de São Paulo, em colaboração com a Associação Dakila Pesquisas, acaba de anunciar um ambicioso projeto que visa remapear e revitalizar os lendários Caminhos do Peabiru. Este trajeto transcontinental, criado há milhares de anos, conecta o Oceano Atlântico ao Pacífico, passando por estados brasileiros como São Paulo e Paraná, e se estendendo até o Peru. Com raízes profundamente ligadas às culturas indígenas, o projeto não apenas resgata um importante patrimônio histórico, mas também pretende impulsionar o turismo e o desenvolvimento sustentável nas regiões por onde passa.

Da esquerda para a direita: Secretário Municipal de Juquitiba Marcelo Jacob Marchado, presidente da Dakila, Urandir F Oliveira, secretário Estadual de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena, prefeito de Juquitiba, Ayres Socrsatto e secretário Municipal de São Lourenço da Serra, Givani Cáceres.

Os Caminhos do Peabiru são trilhas que muito antes da chegada dos europeus já eram percorridas por diversas etnias indígenas, como os guaranis e kaingangs. Estas rotas carregam consigo histórias milenares e belezas naturais únicas, testemunhando a rica herança cultural dos povos originários do Brasil.

Para o secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena, o projeto é um marco no resgate da história dos povos indígenas e representa uma importante oportunidade para o turismo paulista. "Estamos resgatando a história dos povos originários do Brasil. O turismo paulista abraça e desenvolve, junto a Dakila e outros parceiros que virão a partir deste protocolo de intenções, um rico programa turístico. É uma importante parceria para o governo de São Paulo porque visa inúmeros benefícios para a região e fortalece o turismo em, pelo menos, três segmentos", destaca o secretário.

Iniciativas tecnológicas e sustentabilidade no Turismo

A parceria entre o Governo de São Paulo e a Associação Dakila Pesquisas não se limita ao resgate histórico e cultural. Um dos principais focos do projeto é a adoção de tecnologias inovadoras que possam apoiar a sustentabilidade do turismo na região. A iniciativa prevê o mapeamento de informações culturais e científicas que serão utilizadas para criar uma rota turística robusta, oferecendo desde atrações históricas até opções de turismo de aventura e contemplação. Além disso, serão promovidas ações de sensibilização e divulgação da Rota do Peabiru, destacando sua importância histórica e natural. "Estamos falando de uma rota que, além de histórica, é um patrimônio cultural de grande importância. Com a adoção de novas tecnologias, pretendemos garantir que o turismo na região seja sustentável e traga benefícios duradouros para as comunidades locais", afirma Urandir Fernandes de Oliveira, presidente de Dakila Pesquisas.

O fascínio dos Caminhos do Peabiru

Os Caminhos do Peabiru possuem uma extensão estimada de aproximadamente 5 mil quilômetros só no estado de São Paulo, atravessando cerca de 25 cidades. Estudos indicam que a rota começava em São Vicente, no litoral paulista, passando por regiões como Sorocaba, Botucatu e o Rio Paranapanema, antes de seguir rumo ao Paraná e, eventualmente, alcançar o Peru. A trilha, além de ser utilizada para fins religiosos, com o objetivo de seguir o trajeto do sol sob a orientação da via láctea, também foi adotada pelos europeus em suas expedições em busca de ouro e prata. "O Caminho do Peabiru se conecta com várias regiões importantes e é um testemunho vivo de como as civilizações antigas utilizavam o conhecimento geográfico e astronômico para construir suas rotas", explica Urandir.

Recentemente, pesquisas lideradas pela equipe de Dakila Pesquisas revelaram novos achados ao longo do Caminho do Peabiru, incluindo geoglifos e silos antigos que serviam como pontos de descanso e abastecimento para os viajantes. A localização exata de trechos da trilha em São Lourenço da Serra e Juquitiba, a apenas 60 km da capital paulista, mostra como o caminho ainda guarda mistérios a serem desvendados.

"Essas descobertas reforçam a importância de preservar e revitalizar o Caminho do Peabiru. Estamos empenhados em garantir que essa rota histórica seja não apenas protegida, mas também promovida como uma atração turística de valor inestimável, explica Urandir Fernandes, acrescentando que "estamos em um novo rumo institucional, respeitando as Leis vigentes e a comunidade acadêmica, trazendo novos conceitos e tecnologias com o intuito de contribuir para os trabalhos das equipes".

O projeto de revitalização dos Caminhos do Peabiru não é apenas uma iniciativa de preservação histórica, mas uma visão de futuro. Ao unir o legado cultural dos povos indígenas com a inovação tecnológica e o desenvolvimento sustentável, o Governo de São Paulo e a Associação Dakila Pesquisas estão abrindo novas trilhas para um turismo mais consciente e enriquecedor. Essa jornada promete não só reviver a história de uma das rotas mais antigas do continente, mas também fortalecer a economia local e preservar o meio ambiente para as futuras gerações. Com este projeto, o Caminho do Peabiru renasce como um símbolo de conexão entre o passado e o futuro, o local e o global, o natural e o cultural.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2484077/Caminho_de_Peabiru.jpg

FONTE Associação Dakila Pesquisas