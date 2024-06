- Você pode curtir a versão completa de 'ALTF42' com a fase final e conteúdo novo e exclusivo diretamente na Steam

- Próximo evento de corrida de velocidade com um prêmio total de US$ 5.000 para o mundo todo

SEOUL, Coreia do Sul, 5 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Gravity, uma empresa internacional de jogos, anunciou o lançamento mundial do novo jogo de plataforma 3D 'ALTF42' na plataforma Steam às 12h (PDT) de 5 de junho.

Gravity promove o lançamento mundial do novo jogo de plataforma 3D 'ALTF42'

O 'ALTF42' é a sequência oficial do 'ALTF4', um jogo popular entre vários usuários ao redor do mundo. O novo título está preparado para alcançar o sucesso mundial, aproveitando a ampla experiência e o conhecimento especializado da Gravity na prestação de serviços em escala global. O jogo conta com gráficos aprimorados e posicionamentos de armadilhas mais desafiadores, o que aumenta sua dificuldade. Ele também apresenta conteúdo exclusivo, como um sistema de moedas, pistas de corrida de tartarugas, fantasias e batalhas contra chefes gigantes, oferecendo muitas experiências divertidas.

Na versão oficial de lançamento, foi incluída uma fase com tema de selva, a mais longa do 'ALTF42'. Os jogadores podem vivenciar a alegria de navegar por várias armadilhas e animais dentro do contexto da selva. Aparecem bumbuns que voam aleatoriamente pela fase, oferecendo oportunidades de adquirir itens e moedas adicionais. O 'ALTF42' está disponível em 15 idiomas, incluindo coreano, inglês, japonês, francês e alemão.

A Gravity realizará um evento de desafio de corrida rápida com um prêmio total de US$ 5.000 para o mundo todo, das 12:00 AM (PDT) de 5 a 12 de junho. Para participar, os jogadores devem gravar um vídeo de si mesmos concluindo o jogo desde a primeira fase até a fase final durante o período do evento e enviá-lo para a página do evento. Os 10 primeiros participantes com os tempos mais rápidos receberão prêmios em dinheiro, distribuídos conforme suas classificações.

Yoo Joon, Chefe da Equipe de Negócios de Consoles da Gravity, disse: "Após nosso lançamento na Stove Store, lançamos oficialmente o 'ALTF42' em todo o mundo na Steam. Prevemos que o maior desempenho do jogo, combinado com a experiência de publicação internacional da Gravity, alcançará um sucesso notável, comparável ao de seu antecessor. Todos estão convidados a explorar a versão oficial de lançamento, que traz novas fases e novo conteúdo para uma experiência ainda mais agradável, e também a participar do evento de desafio mundial."

Mais informações sobre o lançamento oficial do 'ALTF42' na Steam estão disponíveis na página do ALTF42 na Steam.

(https://store.steampowered.com/app/2187230/ALTF42/)

A participação no evento de desafio de corrida de velocidade é oferecida em uma página de evento distinta.

(https://www.speedrun.com/challenges/jm3qmpnq-altf42-altf42-speedrun-challenge)

[Site oficial da Gravity]

http://www.gravity.co.kr

[Página da editora Gravity na Steam]

https://store.steampowered.com/publisher/gravity

[Página do ALTF42 na Steam]

https://store.steampowered.com/app/2187230/ALTF42/

Sobre a Gravity

A Gravity Co., Ltd. é uma empresa coreana de jogos criada em abril de 2000 e uma empresa internacional de jogos listada na NASDAQ (GRVY). Em 30 de junho de 2021, o IP Ragnarok, o IP representativo da Gravity, ultrapassou a marca de 120 milhões de contas em todo o mundo. Com base na colaboração entre a matriz, as subsidiárias e as filiais no exterior, a Gravity está ampliando sua visibilidade e influência globais ao se envolver em um negócio de publicação global que descobre e distribui jogos de várias plataformas e gêneros, incluindo os jogos de IP do Ragnarok.

Contatos

Gravity Co., Ltd.

Sangmin Park, Gravity 2 Business Unit

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2427673/Gravity_PR_Unit_Gravity_Launches_New_3D_Platformer_Game__ALTF42__Worldwi.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2427674/Gravity_Logo.jpg

