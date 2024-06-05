Gravity在全球發佈全新3D平台遊戲《ALTF42》

在正式發佈的《ALTF42》版本中，新增了最長的叢林主題關卡。玩家可以體驗在各種陷阱和動物中穿梭的樂趣，這與叢林的概念不謀而合。在整個關卡中會隨機出現飛來的物體，為玩家提供了額外獲取道具和金幣的機會。《ALTF42》提供15種語言版本，包括韓語、英語、日語、法語和德語。

6月5日零點至6月12日，Gravity將在全球範圍內舉行總獎金為5,000美元的競速挑戰賽。要參與此活動，玩家必須在活動期間錄製一段自己從第一關闖到最後一關的通關視頻，並將視頻上傳到活動頁面。通關時間最短的前10名參與者將根據排名獲得獎金。

Gravity遊戲業務團隊負責人Yoo Joon表示：「繼在Stove商店發佈《ALTF42》之後，我們在Steam上正式面向全球推出這款遊戲。我們預計，隨著遊戲性能的提升，再加上Gravity在全球發行方面的專長，這款續作有望和前作一樣大獲成功。我們邀請大家探索正式發佈的版本，其中包含新的關卡和內容，可為玩家帶來更愉悅的體驗，也歡迎大家參加我們的全球挑戰賽。」

有關《ALTF42》在Steam上正式發佈的詳情，請訪問Steam上的遊戲網頁。

（https://store.steampowered.com/app/2187230/ALTF42/）

訪問下方單獨的活動頁面，參與競速挑戰賽。

（https://www.speedrun.com/challenges/jm3qmpnq-altf42-altf42-speedrun-challenge）

[Gravity官方網站]

http://www.gravity.co.kr

[Gravity在Steam上的發行商網頁〕

https://store.steampowered.com/publisher/gravity

[Steam上的《ALTF42》遊戲網頁〕

https://store.steampowered.com/app/2187230/ALTF42/

關於Gravity

Gravity Co., Ltd是一家韓國遊戲公司，成立於2000年4月，也是一家在納斯達克上市（代碼：GRVY）的國際遊戲公司。截至2021年6月30日，Gravity 的代表性遊戲《仙境傳說》在全球的累計賬戶數量已超過1.2億。Gravity以總部、子公司和海外分公司之間的合作為基礎，通過從事全球發行業務，發掘和發行包括《仙境傳說》遊戲在內的各種平台和類型的遊戲，正在全球建立知名度和影響力。

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