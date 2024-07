Growatt revela soluções abrangentes de energia solar e de armazenamento de energia para diversas aplicações na Intersolar Europe 2024

BERLIM, 4 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Growatt, líder global em soluções de energia distribuída, apresentou suas mais recentes e variadas ofertas na Intersolar Europe 2024, realizada de 19 a 21 de junho em Munique. A exposição da empresa contou com produtos inovadores projetados para atender à crescente demanda global por armazenamento de energia, juntamente com soluções de ponta para sistemas solares fotovoltaicos, carregamento de veículos elétricos, estações de energia portáteis e gerenciamento inteligente de energia.

A Growatt, líder global em soluções de energia distribuída, apresentou suas mais recentes e variadas ofertas na Intersolar Europe 2024, realizada de 19 a 21 de junho em Munique. A exposição da empresa contou com produtos inovadores projetados para atender à crescente demanda global por armazenamento de energia, juntamente com soluções de ponta para sistemas solares fotovoltaicos, carregamento de veículos elétricos, estações de energia portáteis e gerenciamento inteligente de energia. (PRNewsfoto/Growatt)

"Com o foco global mudando de soluções exclusivamente solares para soluções integradas de armazenamento de energia, a Growatt está liderando o caminho ao fornecer uma gama diversificada de produtos que tornam a integração de energia solar e armazenamento perfeita e eficiente para aplicações residenciais e comerciais", comentou Lisa Zhang, vice-presidente da Growatt. "Aproveitando nossa ampla experiência tecnológica, não apenas aprimoramos nossas linhas de produtos existentes, mas também introduzimos novas soluções para atender a essa tendência emergente."

Amplamente adotados por lares europeus, os inversores da série Battery-Ready (MIN 2500-6000TL-XH, MOD 3-10KTL3-XH, e MID 11-30KTL3-XH) continuam sendo os principais produtos da empresa. Esses inversores permitem que os proprietários invistam inicialmente em um sistema puramente fotovoltaico e depois façam a transição para o armazenamento de energia conforme necessário, aumentando a flexibilidade e reduzindo os custos iniciais. A bateria APX HV compatível fornece armazenamento de energia altamente eficiente, utilizando tecnologia de conexão de comutação de software para garantir que cada bateria seja totalmente carregada e descarregada sem diferença de energia.

Apresentando sua mais recente solução com o microinversor NEO 600-1000M-X e a bateria NOAH 2000 para sistemas solares de varanda, a Growatt oferece integração solar e de armazenamento flexível e fácil para moradores em ambientes de vida modernos. Enfatizando a fácil instalação sem a necessidade de instaladores profissionais ou aprovação da rede, os usuários podem configurar o sistema com uma função plug-and-play em apenas cinco minutos. Além disso, incorporando células de bateria LiFePO4 com mais de 6.000 ciclos, a bateria NOAH 2000 maximiza o autoconsumo e atinge um gerenciamento de energia mais inteligente por meio de vários modos operacionais.

Recognizando a crescente importância do armazenamento de energia para os setores comercial e industrial no mercado global, Growatt introduziu soluções personalizadas para eles. O inversor WIT 50-100K-HU e o sistema de bateria comercial APX oferecem classificações nominais de potência de 28 kW a 100 kW e capacidades de bateria variando de 71 kWh a 200 kWh em um único sistema, extensível para 300 kWh/600 kWh em operação paralela fora da rede. O inversor apresenta até 10 MPPTs com uma relação CC/CA de até 2,0 e recursos de comutação grid-tied/off-grid no nível UPS. A bateria comercial APX, escalável com módulos de bateria de 14 kWh, maximiza a utilização de energia por meio de seu otimizador de energia modular.

Além disso, a solução com a bateria comercial WIT 29.9-50K-XHU e AXE representa os últimos avanços no portfólio de armazenamento de energia da Growatt para os setores comercial e industrial. O inversor híbrido WIT 29.9-50K-XHU serve como um hub de energia abrangente, equipado com três portas de bateria e uma porta de gerador, suportando múltiplas aplicações. A bateria comercial AXE, com uma classificação máxima de carga e descarga de 1 C e um design de gabinete padrão de 19 polegadas de largura, oferece flexibilidade para integração modular.

À medida que a Growatt continua a capacitar lares, empresas e comunidades em todo o mundo com energia solar eficiente e confiável, ela está intensificando seu foco em soluções de armazenamento de energia. Essa mudança estratégica inclui o desenvolvimento e a implementação de inversores de armazenamento e produtos de bateria, alavancando seus extensos recursos de P&D e experiência no setor. Ao integrar tecnologia de ponta e design inovador, a Growatt visa fornecer sistemas de armazenamento de energia robustos e versáteis que atendam a uma ampla gama de aplicações. O compromisso da empresa com a inovação e a sustentabilidade garante que suas soluções não apenas melhorem a eficiência energética, mas também contribuam para uma infraestrutura de energia global mais resiliente e sustentável.

