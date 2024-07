Growatt dévoile des solutions solaires et de stockage d'énergie complètes pour diverses applications à Intersolar Europe 2024

BERLIN, 1er juillet 2024 /PRNewswire/ -- Growatt, un leader mondial des solutions d'énergie distribuée, a présenté ses dernières offres étendues à Intersolar Europe 2024, qui s'est tenu du 19 au 21 juin à Munich. L'exposition de l'entreprise présentait des produits innovants conçus pour répondre à la demande mondiale croissante en matière de stockage d'énergie, ainsi que des solutions de pointe pour les systèmes photovoltaïques solaires, le chargement des véhicules électriques, les centrales électriques portables et la gestion intelligente de l'énergie.

"Avec la transition globale de l'énergie solaire vers des solutions intégrées de stockage d'énergie, Growatt ouvre la voie en fournissant une gamme variée de produits qui rendent l'intégration de l'énergie solaire et du stockage à la fois transparente et efficace pour les applications résidentielles et commerciales ", a commenté Lisa Zhang, vice-présidente de Growatt. "En nous appuyant sur notre vaste expertise technologique, nous avons non seulement amélioré nos gammes de produits existantes, mais aussi introduit de nouvelles solutions pour répondre à cette tendance émergente."

Largement adoptés par les ménages européens, les onduleurs de la série Battery-Ready (MIN 2500-6000TL-XH, MOD 3-10KTL3-XH et MID 11-30KTL3-XH) restent les produits phares de l'entreprise. Ces onduleurs permettent aux propriétaires d'investir initialement dans un système photovoltaïque uniquement et de passer ensuite au stockage de l'énergie en fonction des besoins, ce qui améliore la flexibilité et réduit les coûts initiaux. La batterie APX HV compatible offre un stockage d'énergie très efficace, en utilisant la technologie de connexion à commutation douce pour garantir que chaque batterie est entièrement chargée et déchargée sans décalage d'énergie.

En présentant son dernier micro-onduleur NEO 600-1000M-X et sa solution de batterie NOAH 2000 pour les systèmes solaires de balcon, Growatt offre une intégration flexible et facile de l'énergie solaire et du stockage pour les résidents des environnements de vie modernes. L'accent est mis sur la facilité d'installation, sans qu'il soit nécessaire de faire appel à des installateurs professionnels ou d'obtenir l'approbation du réseau. Les utilisateurs peuvent installer le système avec une fonction "plug-and-play" en seulement cinq minutes. En outre, grâce à ses cellules de batterie LiFePO4 ayant plus de 6 000 cycles, la batterie NOAH 2000 maximise l'autoconsommation et permet une gestion plus intelligente de l'énergie grâce à différents modes de fonctionnement.

Reconnaissant l'importance croissante du stockage d'énergie C&I sur le marché mondial, Growatt a présenté des solutions personnalisées pour ce secteur. L'onduleur WIT 50-100K-HU et le système de batteries commerciales APX offrent des puissances nominales de 28kW à 100kW et des capacités de batteries allant de 71kWh à 200kWh dans un seul système, extensibles à 300kWh/600kWh en fonctionnement parallèle hors réseau. L'onduleur comporte jusqu'à 10 MPPT avec un rapport DC/AC allant jusqu'à 2,0 et des capacités de commutation on/off réseau au niveau de l'onduleur. La batterie commerciale APX, modulable avec des modules de batterie de 14 kWh, maximise l'utilisation de l'énergie grâce à son optimiseur d'énergie modulaire.

De plus, la solution WIT 29.9-50K-XHU et la solution de batterie commerciale AXE représentent les dernières avancées dans le portefeuille de stockage d'énergie C&I de Growatt. L'onduleur hybride WIT 29.9-50K-XHU sert de centre énergétique complet, équipé de trois ports de batterie et d'un port de générateur, prenant en charge de multiples applications. La batterie AXE Commercial, avec une capacité de charge et de décharge maximale de 1C et une largeur standard d'armoire de 19 pouces, offre une grande flexibilité pour une intégration modulaire.

Alors que Growatt continue d'alimenter les foyers, les entreprises et les communautés du monde entier en énergie solaire efficace et fiable, le fabricant intensifie son intérêt pour les solutions de stockage de l'énergie. Cette réorientation stratégique comprend le développement et le déploiement d'onduleurs de stockage et de produits de batterie, en tirant parti de ses vastes capacités de R&D et de son expérience dans le secteur. En intégrant une technologie de pointe et une conception innovante, Growatt vise à fournir des systèmes de stockage d'énergie robustes et polyvalents qui répondent à une large gamme d'applications. L'engagement de l'entreprise en faveur de l'innovation et de la durabilité garantit que ses solutions ne se contentent pas d'améliorer l'efficacité énergétique, mais qu'elles contribuent également à la mise en place d'une infrastructure énergétique plus résiliente et durable à l'échelle mondiale.

