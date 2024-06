Grupo Edson Queiroz abre inscrições para Summit 2024

Evento online e gratuito acontece entre os dias 24 e 27 de junho; palestras abordam temas de desenvolvimento profissional e pessoal com especialistas do mercado.

FORTALEZA, Brasil, 20 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- O Grupo Edson Queiroz (GEQ) está com inscrições abertas para o SUMMIT GEQ 2024, evento on-line, gratuito e aberto ao público. Com o tema "Conectando ideias, construindo o futuro", a 5ª edição do evento, será transmitida entre os dias 24 e 27 de junho e conta com palestras que abordarão temas voltados ao desenvolvimento pessoal e profissional, liderança, inovação, superação e alta performance.

Com palestras de Nina Silva, fundadora do Movimento Black Money e D'Black Bank; João Branco, profissional de Marketing, ex-VP do McDonald's; Daniel Spinelli, autor best-seller de 'A Potência da Liderança Consciente'; e Karina Oliani, médica, atleta, apresentadora de televisão brasileira e a mais jovem brasileira a escalar o Monte Everest, o SUMMIT GEQ 2024 promete provocar muitas reflexões nos telespectadores.

"O SUMMIT GEQ é um evento inspirador onde convidamos especialistas em diversas áreas de atuação para compartilhar histórias e conhecimentos, gerando insights aos participantes sobre como atuarem em sua melhor versão, num mercado em constante evolução", explica Otameiry Furtado, diretora de RH do GEQ.

As inscrições podem ser feitas pelo site https://www.summitgeq.com.br/summit. As vagas são limitadas

Sobre o Grupo Edson Queiroz – Desde 1951, o Grupo Edson Queiroz se faz presente nos mais diversos momentos da vida dos brasileiros por meio de um portfólio diversificado de marcas e produtos de segmentos variados. Ao longo da história, o Grupo consolidou uma cultura de pioneirismo e desenvolvimento de grandes negócios, empregando diretamente mais de 9 mil colaboradores e guiando sempre suas decisões nos princípios éticos que baseiam todas as suas relações. Entre as áreas de atuação e marcas, estão: Energia, com armazenamento, envase e distribuição de GLP com a Nacional Gás; Eletrodomésticos, com a Esmaltec; Alimentos e Bebidas, com a Minalba Brasil e Comunicação, com o Sistema Verdes Mares.

Serviço:

Summit GEQ 2024

Data: 24, 25, 26 e 27 de junho

Inscrições: https://www.summitgeq.com.br/summit

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2444203/Picture2.jpg

FONTE Grupo Edson Queiroz