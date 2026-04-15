Gupshup lança Superagent: o Agente de IA Autônomo para conversas com clientes em grande escala.

Também lança o Superclaw — auto-hospedado para PMEs e organizações que priorizam a privacidade.

SAN FRANCISCO e MUMBAI, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Gupshup, plataforma líder mundial em IA conversacional, anunciou hoje o lançamento do Gupshup Superagent, um agente de IA autônomo que conduz conversas entre empresas e clientes em grande escala em todos os principais canais de mensagens e voz.

Introducing Gupshup Superagent: the Autonomous AI Agent for Customer Conversations at Scale. Speed Speed

O Superagent vai além dos assistentes de IA tradicionais, atuando como um orquestrador completo para experiências conversacionais. A partir de uma única interface conversacional, é possível criar e lançar campanhas, orquestrar jornadas do cliente, provisionar infraestrutura de mensagens e voz, processar transações, monitorar o desempenho e otimizar continuamente os resultados — permitindo que as empresas migrem rapidamente de intenção a receita. Funciona em canais de mensagens populares, incluindo WhatsApp, RCS, SMS, Truecaller, Telegram, Instagram, PSTN Voice e WhatsApp Voice — na maioria dos idiomas do mundo. Você informa o que precisa; ele cuida de todos os detalhes — levando você do início ao fim do processo.

O que diferencia o Superagent é o seu profundo conhecimento do setor, enraizado na liderança da Gupshup em cPaaS e CX.O Superagent herda a robusta infraestrutura de mensagens e voz da Gupshup, construída ao longo de 15 anos, que processa 10 bilhões de mensagens por mês para 50.000 empresas em mais de 100 países, considerando as nuances regionais e regulatórias de cada um. Ele também aproveita estratégias comprovadas de engajamento em diversos setores e regiões geográficas, as melhores práticas específicas de cada canal e um amplo conjunto de métricas de otimização de desempenho. Essa inteligência integrada permite que o Superagent não apenas automatize fluxos de trabalho, mas também tome decisões autônomas e contextualizadas que melhoram diretamente a experiência do cliente e geram resultados para o negócio — algo que as ferramentas genéricas de IA não conseguem replicar. Isso permite que as empresas passem de conversas a conversões.

Com alguns comandos simples, o Superagent consegue configurar a infraestrutura, criar contas, construir jornadas, desenvolver agentes de IA, executar campanhas, analisar dados e se auto-otimizar de forma autônoma. Ele também entende o contexto e faz recomendações personalizadas para, por exemplo, uma fintech no Brasil, uma empresa de e-commerce nos EUA, uma imobiliária no Oriente Médio ou um banco na Índia — customizando as campanhas e as jornadas para cada uma delas. Usuários beta observaram uma redução de até 90% no tempo, esforço e custo para criar experiências conversacionais, e um aumento de mais de 25% nas conversões.

"Gerenciar conversas com clientes tem sido muito difícil por muito tempo. O Superagent não está apenas construindo os trilhos para o engajamento do cliente com inteligência artificial; ele também pode operar a locomotiva. Ele atrai, atende e converte clientes de forma autônoma — em todos os canais, em todos os idiomas — sem precisar esperar que lhe digam o que fazer. Acreditamos que isso transformará o engajamento do cliente e estamos entusiasmados em colocar essa tecnologia nas mãos de nossos clientes", disse Beerud Sheth, CEO da Gupshup.

A Gupshup está lançando simultaneamente o Superclaw — uma versão auto-hospedada e instalada no dispositivo do Superagent, construída sobre a plataforma OpenClaw, com segurança reforçada e maior eficiência no uso de memória e tokens. O Superclaw roda em um computador local, mantém todos os dados de uso e do cliente privados e no próprio dispositivo, e se conecta a canais de mensagens pessoais ou comerciais nas contas do usuário. Ele foi projetado para pequenas e médias empresas que desejam executar um poderoso agente de marketing com IA sem custos de infraestrutura externa — e para grandes empresas em setores regulamentados onde a soberania dos dados é imprescindível.

Além de utilizá-lo na web, os usuários também podem ativar o Superagent via WhatsApp, voz ou RCS, ou integrá-lo às suas ferramentas de IA existentes, como Claude, ChatGPT, Gemini, etc. O Superagent já está disponível em versão beta.

Sobre Gupshup

A Gupshup é a plataforma líder mundial em IA conversacional, permitindo que empresas criem e implementem interações com clientes baseadas em IA em mais de 30 canais de mensagens. Com a confiança de mais de 50.000 empresas em mais de 100 países e uma rede global de mais de 3.000 parceiros, a Gupshup processa dezenas de bilhões de mensagens anualmente. Saiba mais em gupshup.ai.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=090_UhgUCsk

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2956192/Gupshup_ai_Logo.jpg

FONTE Gupshup Technologies