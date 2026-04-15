Gupshup lanza Superagent: el Agente de IA Autónomo para Conversaciones con Clientes a Escala

También lanza Superclaw — autoalojado para PYMEs y organizaciones con privacidad prioritaria

SAN FRANCISCO y MUMBAI, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Gupshup, la plataforma líder mundial de IA conversacional, anunció hoy el lanzamiento de Gupshup Superagent, un agente de IA autónomo que impulsa conversaciones con clientes a escala en todos los principales canales de mensajería y voz.

Introducing Gupshup Superagent: the Autonomous AI Agent for Customer Conversations at Scale. Speed Speed

Superagent va más allá de los asistentes de IA tradicionales al actuar como un orquestador integral de experiencias del cliente. Desde una única interfaz conversacional, puede diseñar y lanzar campañas, orquestar recorridos del cliente, aprovisionar infraestructura de mensajería y voz, procesar transacciones, monitorear el rendimiento y optimizar continuamente los resultados, permitiendo a las empresas pasar sin fricción de la intención a los ingresos. Funciona en los canales de mensajería más populares, incluidos WhatsApp, RCS, SMS, Truecaller, Telegram, Instagram, voz PSTN y voz de WhatsApp, en la mayoría de los idiomas del mundo. Usted le dice lo que necesita; él se encarga de todos los detalles: lo lleva del prompt a las ganancias.

Lo que diferencia a Superagent es su profunda experiencia de dominio arraigada en el liderazgo de cPaaS y CX de Gupshup. Superagent hereda la sólida infraestructura de mensajería y voz de Gupshup, construida durante 15 años, procesando 10 mil millones de mensajes mensuales para 50 000 empresas en más de 100 países, con matices regionales y regulatorios de cada país. También aprovecha palancas de participación comprobadas en verticales de la industria y geografías, mejores prácticas específicas por canal y un amplio conjunto de métricas de optimización del rendimiento. Esta inteligencia incorporada permite a Superagent no solo automatizar flujos de trabajo, sino tomar decisiones autónomas y conscientes del contexto que mejoran directamente la experiencia del cliente y generan resultados empresariales, algo que las herramientas de IA genéricas no pueden replicar. Esto permite a las empresas pasar de conversaciones a conversiones.

Con unos pocos prompts simples, Superagent puede configurar la infraestructura, crear cuentas, construir recorridos, desarrollar agentes de IA, ejecutar campañas, revisar analíticas y auto-optimizarse de forma autónoma. También comprende el contexto y hace recomendaciones personalizadas, por ejemplo, para una empresa fintech en Brasil, una firma de comercio electrónico en EE. UU., un agente inmobiliario en Oriente Medio o un banco en India: personaliza las campañas y recorridos para cada uno. Los usuarios beta han visto hasta un 90 % de reducción en tiempo, esfuerzo y costo, y más de un 25 % de aumento en conversiones.

"Gestionar las conversaciones con los clientes ha sido demasiado difícil durante demasiado tiempo. Superagent no solo está tendiendo los rieles para la participación del cliente impulsada por IA; también puede hacer correr los trenes. Atrae, atiende y convierte clientes de forma autónoma, en todos los canales, en todos los idiomas, sin esperar instrucciones. Creemos que esto transformará la participación del cliente y estamos encantados de poner esto en manos de nuestros clientes." — Beerud Sheth, CEO de Gupshup.

Gupshup lanza simultáneamente Superclaw, una versión autoalojada y en dispositivo de Superagent, construida sobre la plataforma OpenClaw, con mayor seguridad, eficiencia de memoria y tokens. Superclaw se ejecuta en una computadora local, mantiene todos los datos de uso y del cliente privados y en el dispositivo, y se conecta a canales de mensajería personales o empresariales en las cuentas propias del usuario. Está diseñado para pequeñas y medianas empresas que desean ejecutar un poderoso agente de marketing de IA sin costos de infraestructura externa, y para grandes empresas en industrias reguladas donde la soberanía de datos es innegociable.

Además de usarlo en la web, los usuarios también pueden activar Superagent a través de WhatsApp, voz o RCS, o integrarlo en sus herramientas de IA existentes como Claude, ChatGPT, Gemini, etc. Superagent está disponible hoy en versión beta.

Acerca de Gupshup

Gupshup es la plataforma líder mundial de IA conversacional, que permite a las empresas construir e implementar interacciones con clientes impulsadas por IA en más de 30 canales de mensajería. Con la confianza de más de 50 000 empresas en más de 100 países y una red de socios de más de 3 000 a nivel mundial, Gupshup procesa decenas de miles de millones de mensajes al año. Más información en gupshup.ai.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=090_UhgUCsk

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2956192/Gupshup_ai_Logo.jpg

FUENTE Gupshup Technologies