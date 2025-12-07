Hankook iON Race estabelece uma base sólida para a Temporada 12 em São Paulo

O iON Race, já comprovado nas pistas, entregou desempenho consistente no circuito técnico de São Paulo

Jake Dennis, da Andretti Formula E, inicia a Temporada 12 com uma vitória decisiva

Os aprendizados de São Paulo apoiarão o contínuo aprimoramento da linha Hankook iON para veículos elétricos

SÃO PAULO, 7 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A rodada de abertura da Temporada 12 do ABB FIA Formula E World Championship (Fórmula E) foi concluída em São Paulo, onde a Hankook Tire & Technology (Hankook) — parceira exclusiva de pneus do campeonato — acompanhou o retorno do grid ao veloz Sambódromo do Anhembi. O local icônico, tradicionalmente conhecido por suas festividades carnavalescas, voltou a se transformar em um circuito de rua rápido e técnico para a etapa inicial.

Pilotos em ação na abertura da Temporada 12 da ABB FIA Formula E, durante o São Paulo e-Prix

Jake Dennis abriu a Temporada 12 da Fórmula E com uma vitória dramática pela Andretti Formula E, conquistando o triunfo após uma bandeira vermelha no final e tornando-se o primeiro vencedor largando da primeira fila no circuito do Sambódromo do Anhembi.

O traçado de 2,933km e 11 curvas exigiu adaptação constante. Longas zonas de aceleração levavam a trocas rápidas de direção, com a decisiva curva de "hairpin(curva de gancho)" na metade da volta repetidamente redefinindo o ritmo da corrida. As temperaturas típicas do início do verão e a variação de umidade adicionaram complexidade, influenciando de forma contínua os níveis de aderência e o comportamento térmico ao longo da prova.

Durante toda a corrida, a Hankook forneceu às equipes o iON Race, seu pneu comprovado em competição, oferecendo aos pilotos uma base estável para equilibrar velocidade máxima, gestão de energia e controle térmico. O comportamento consistente de aquecimento e a aderência firme permitiram que os pilotos enfrentassem tanto as retas de alta velocidade como os trechos mais lentos e técnicos com confiança. Conforme os níveis de aderência evoluíam ao longo do evento, o iON Race continuou entregando uma pegada estável e controle térmico eficaz, permitindo que as equipes gerenciassem seus stints sem comprometer equilíbrio ou recuperação.

"A corrida de hoje em São Paulo nos deu uma boa noção do quão empolgante esta temporada será", disse Manfred Sandbichler, Diretor Sênior de Motorsport da Hankook. "Com as condições mudando ao longo do dia, o iON Race ofereceu a consistência necessária para que as equipes executassem suas estratégias com confiança. Com base no que vimos aqui, esperamos uma temporada forte — tanto em performance nas pistas quanto no desempenho dos nossos pneus."

Os aprendizados obtidos em São Paulo continuarão a influenciar o desenvolvimento mais amplo da linha de pneus elétricos Hankook iON, especialmente em áreas como estabilidade térmica, resistência ao rolamento e comportamento da pegada — características moldadas diretamente pelas exigências das corridas totalmente elétricas em circuitos de rua.

O campeonato segue agora para o Hankook Mexico City E-Prix 2026, em 10 de janeiro, onde a altitude e as características únicas do Autódromo Hermanos Rodríguez definirão o cenário para a 2ª rodada da temporada.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2840060/Photo_1__Formula_E_S12_Round1___S_o_Paulo_e_Prix.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2600733/5659482/Hankook_Tire_Technology_Logo.jpg

FONTE Hankook Tire & Technology