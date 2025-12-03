Hankook pronta para a abertura de temporada em alta velocidade em São Paulo

A 12ª temporada começa no circuito Anhembi Sambadrome, um dos mais rápidos da Fórmula E

Layout exigente deve destacar a consistência de aderência e a estabilidade térmica do pneu iON Race

Hankook segue impulsionando inovação em tecnologia para pneus de veículos elétricos com conhecimentos obtidos na Fórmula E

SÃO PAULO, Brasil, 3 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- O Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E (Fórmula E) inicia sua 12ª temporada em São Paulo, retornando ao renomado Anhembi Sambadrome — um importante marco cultural transformado em um circuito urbano de alta velocidade. Como parceira exclusiva de pneus e colaboradora técnica do campeonato, a Hankook Tire & Technology (Hankook) inicia o novo ano esportivo pronta para demonstrar sua engenharia avançada em pneus para veículos elétricos com o comprovado iON Race.

Fórmula E – Temporada 11, Rodada 1: São Paulo e-Prix

O iON Race oferece às equipes uma plataforma estável e confiável enquanto finalizam os acertos para a abertura da temporada. Seu aquecimento previsível e o perfil equilibrado de aderência permanecem essenciais em um circuito onde mudanças de superfície e a típica variação de umidade de São Paulo podem influenciar o desempenho ao longo do dia.

O traçado apresenta uma combinação marcante de velocidade e precisão, com longas retas que fluem para chicanes, curvas rápidas e trechos mais estreitos que definem o ritmo da volta. No meio do percurso, um hairpin redireciona o pelotão de volta à reta principal, reforçando naturalmente a importância da tração e do controle de temperatura. Essas transições entre zonas de alta velocidade e curvas técnicas exigem aderência constante e comportamento térmico estável — áreas nas quais o iON Race continua oferecendo um desempenho altamente previsível.

"Nos últimos anos, o pneu se tornou cada vez mais o fator decisivo para performance e sucesso", afirmou Maximilian Günther, piloto da DS PENSKE. "Na classificação, é possível sentir claramente o pico de rendimento, enquanto na corrida há muito mais para gerenciar — e é aí que o piloto realmente faz diferença. O gerenciamento dos pneus sempre foi um elemento decisivo no automobilismo, e sua influência ficou ainda mais forte recentemente."

"Há sempre uma energia especial quando uma nova temporada começa, e São Paulo captura essa atmosfera de forma perfeita", disse Manfred Sandbichler, Diretor Sênior da Hankook Motorsport. "Temos enorme satisfação em apoiar o campeonato novamente e em fortalecer o impulso construído com nossos parceiros. Esta abertura marca um novo e importante capítulo na nossa trajetória no automobilismo, e estamos ansiosos pela competição que virá."

Os aprendizados adquiridos pela Hankook em seu programa na Fórmula E continuam contribuindo diretamente para o desenvolvimento global de pneus para veículos elétricos. Os avanços em controle de temperatura, resistência ao rolamento e estabilidade da área de contato seguem alimentando o portfólio de consumo iON.

Com o início da 12ª temporada, todas as atenções se voltam para São Paulo, onde uma corrida decisiva definirá o tom do ano e colocará o iON Race em sua primeira grande prova de alta velocidade da nova temporada.

