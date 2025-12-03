Hankook lista para el inicio de temporada de alta velocidad en São Paulo

La Temporada 12 arranca en el circuito Anhembi Sambadrome de São Paulo, uno de los trazados más rápidos de la Fórmula E

Su diseño exigente pondrá a prueba la consistencia de agarre y la estabilidad térmica del iON Race

Hankook impulsa la innovación en llantas de vehículos eléctricos a partir del conocimiento adquirido en la Fórmula E

SÃO PAULO, Brasil, 3 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E (Fórmula E) inaugura su temporada número 12 en São Paulo, regresando al Anhembi Sambadrome, un ícono cultural transformado en un circuito urbano de alta velocidad. Como socio exclusivo de neumáticos y colaborador técnico, Hankook Tire & Technology (Hankook) inicia la nueva temporada lista para demostrar su ingeniería avanzada en llantas para vehículos eléctricos a través del iON Race ya probado.

Fórmula E – Temporada 11, Ronda 1: São Paulo e-Prix

El iON Race ofrece a los equipos una plataforma estable y confiable mientras afinan sus configuraciones. Su comportamiento predecible durante la fase de calentamiento y su perfil equilibrado de agarre siguen siendo esenciales en un circuito donde los cambios de superficie y las variaciones de humedad pueden afectar el rendimiento a lo largo del día.

El trazado combina velocidad y precisión, con rectas que desembocan en chicanas, curvas rápidas y secciones estrechas que marcan el ritmo de la vuelta. Una horquilla a mitad del recorrido redirige al pelotón hacia la recta principal, destacando la importancia de la tracción y el control térmico. Estas transiciones entre zonas de alta velocidad y curvas técnicas requieren un agarre constante y un comportamiento térmico estable, áreas en las que el iON Race continúa ofreciendo un rendimiento predecible.

"En los últimos años, el neumático se ha convertido en un factor determinante para el rendimiento y el éxito," comentó Maximilian Günther, piloto de DS PENSKE. "En la clasificación puedes sentir el máximo desempeño, mientras que en la carrera hay más elementos que gestionar; ahí es donde el piloto realmente marca la diferencia. La gestión de neumáticos siempre ha sido decisiva en el automovilismo, y su influencia se ha fortalecido recientemente."

"Siempre hay una energía especial cuando inicia una nueva temporada, y São Paulo captura esa atmósfera perfectamente," señaló Manfred Sandbichler, Director Senior de Hankook Motorsport. "Nos complace apoyar nuevamente al campeonato y continuar construyendo sobre el impulso logrado con nuestros socios. Esta apertura de temporada marca un nuevo capítulo en nuestro camino y esperamos con entusiasmo la competencia que viene."

El conocimiento obtenido por Hankook a través del programa en la Fórmula E sigue alimentando el desarrollo global de llantas para vehículos eléctricos, incorporando aprendizajes en control de temperatura, resistencia a la rodadura y estabilidad del área de contacto del portafolio de consumo iON.

Con el telón levantándose para la Temporada 12, todas las miradas se dirigen a São Paulo para una carrera que definirá el tono del año y pondrá al iON Race frente a su primera prueba de alta velocidad de la nueva temporada.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2837344/Photo_1__Formula_E_S11_Round1___S_o_Paulo_e_Prix.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2600733/Hankook_Tire_Technology_Logo.jpg

FUENTE Hankook Tire & Technology