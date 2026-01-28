Hanmi assina acordo de exportação com a parceira mexicana Sanfer para o medicamento GLP-1 para obesidade, junto com outros produtos

Hanmi assina parceria exclusiva com a nova parceira mexicana, Laboratorios Sanfer, que inclui tratamentos para diabetes e efpeglenatide

SEUL, Coreia do Sul, 28 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Hanmi está acelerando sua entrada no mercado global com a efpeglenatide, o primeiro tratamento da classe GLP-1 desenvolvido internamente na Coreia para obesidade e doenças metabólicas.

A Hanmi Pharmaceutical, a principal empresa operacional da Hanmi Science, anunciou em 28 de janeiro que assinou um acordo exclusivo de distribuição com a empresa farmacêutica mexicana Laboratorios Sanfer para o efpeglenatide, sua terapia GLP-1 para obesidade, bem como para a Dapalon Family, a linha de tratamento de diabetes carro-chefe da Hanmi (Dapalon Tab. e Dapalon Duo SR Tab.).

De acordo com o acordo, a Hanmi fornecerá o efpeglenatide e a Dapalon Family, enquanto a Laboratorios Sanfer será responsável pela aprovação regulatória, marketing, distribuição e vendas no México.

O México é um dos países com as maiores taxas de obesidade do mundo, onde há uma prevalência de obesidade que atinge 36,86%, enquanto a prevalência de diabetes é de 16,4%.[1] Como a demanda do mercado vai além da perda de peso e da terapia de manutenção para incluir o controle da glicemia, o acordo reflete a confiança na escalabilidade global e no valor estratégico da efpeglenatide.

Fundada em 1941, a Sanfer é a maior empresa farmacêutica privada do México. Aproveitando sua extensa rede de vendas e distribuição em toda a América Latina e seus recursos internos de pesquisa e desenvolvimento, a Sanfer se estabeleceu como uma empresa farmacêutica líder na região. A empresa opera em mais de 20 países da América Latina, bem como nos Estados Unidos, e recentemente fortaleceu sua posição como a maior empresa biofarmacêutica do México por meio da aquisição da Probiomed.

Espera-se que a parceria amplie gradualmente a colaboração entre a efpeglenatide e outros tratamentos para doenças metabólicas, incluindo lançamentos adicionais de produtos e estratégias conjuntas de marketing a médio e longo prazo.

Ricardo Amtmann, CEO da Sanfer, afirmou: "Como empresa farmacêutica líder no México e na América Latina, nossa visão é melhorar a vida dos pacientes por meio de produtos inovadores e de alta qualidade. Considerando que os custos com saúde representam 34,6% dos gastos domésticos no México, melhorar o acesso a tratamentos inovadores é fundamental.[2] O portfólio de tratamentos para diabetes e a efpeglenatide da Hanmi atendem a essas necessidades." Ele acrescentou: "Com essa parceria, pretendemos contribuir para enfrentar os desafios cada vez maiores da obesidade e do diabetes no México."

Jae-hyun Park, CEO da Hanmi Pharmaceutical, afirmou: "Este acordo representa um marco importante que evidencia os recursos de formulação e a concorrência em pesquisa e desenvolvimento da Hanmi no cenário global. À medida que o governo mexicano dá maior ênfase à padronização dos serviços de saúde e ao fortalecimento do tratamento de doenças crônicas, consideramos especialmente significativo que o tratamento para obesidade e doenças metabólicas baseado em GLP-1, desenvolvido de modo independente pela Hanmi, pioneiro na Coreia, juntamente com nosso portfólio inovador de tratamentos para diabetes, possa ajudar a melhorar a saúde da população mexicana."



Enquanto isso, a Hanmi apresentou ao Ministério da Segurança Alimentar e Medicamentos da Coreia (MFDS) o pedido de aprovação regulatória para efpeglenatide em 17 de dezembro de 2025. Em setembro de 2025, a empresa também apresentou um pedido de novo fármaco em investigação (IND) para ensaios clínicos de fase III que avaliam a terapia combinada com inibidores de SGLT-2 e metformina, o qual foi aprovado em 21 de janeiro de 2026.

A Hanmi busca ampliar o uso médico da efpeglenatide da obesidade para o diabetes e espera obter a aprovação para obesidade no segundo semestre de 2026 e para diabetes em 2028.

