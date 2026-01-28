Hanmi firma un acuerdo de exportación con su socio mexicano Sanfer para el fármaco GLP-1 contra la obesidad, junto con otros productos

Hanmi firma una alianza exclusiva con Laboratorios Sanfer, su nuevo socio mexicano, que abarca efpeglenatide y los tratamientos para la diabetes

SEÚL, Corea del Sur, 28 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Hanmi acelera su entrada al mercado mundial con efpeglenatide, el primer tratamiento de clase GLP-1 contra la obesidad y las enfermedades metabólicas desarrollado de forma independiente en Corea.

Hanmi Pharmaceutical, la empresa operativa principal de Hanmi Science, anunció el 28 de enero que ha firmado un acuerdo exclusivo de distribución con la empresa farmacéutica mexicana Laboratorios Sanfer para efpeglenatide, su terapia GLP-1 para la obesidad, así como para su principal cartera de tratamientos para la diabetes, la Dapalon Family (Dapalon Tab. y Dapalon Duo SR Tab.)

En virtud del acuerdo, Hanmi proveerá efpeglenatide y Dapalon Family, mientras que Laboratorios Sanfer será responsable de la aprobación regulatoria, el marketing, la distribución y las ventas en México.

México es uno de los países con las tasas de obesidad más altas del mundo, con una prevalencia de obesidad que alcanza el 36,86 %, mientras que la prevalencia de diabetes se sitúa en el 16,4 %.[1] Como la demanda del mercado se extiende más allá de la pérdida de peso y la terapia de mantenimiento para incluir el control de la glucosa en sangre, el acuerdo refleja la confianza en la escalabilidad mundial y el valor estratégico de efpeglenatide.

Fundada en 1941, Sanfer es la empresa farmacéutica privada más grande de México. Gracias a su extensa red de ventas y distribución en toda Latinoamérica y sus capacidades internas de investigación y desarrollo, Sanfer se ha consolidado como una empresa farmacéutica líder en la región. La empresa opera en más de 20 países de Latinoamérica, así como en Estados Unidos, y recientemente fortaleció su posición como la empresa biofarmacéutica más grande de México mediante la adquisición de Probiomed.

Se espera que la asociación amplíe de manera gradual la colaboración en torno a efpeglenatide y otros tratamientos para enfermedades metabólicas, e incluya el lanzamiento de nuevos productos y estrategias de marketing conjuntas a mediano y largo plazo.

Ricardo Amtmann, director general de Sanfer, declaró: "Como empresa farmacéutica líder en México y Latinoamérica, nuestra visión es mejorar la vida de los pacientes con productos innovadores y de alta calidad. Dado que los costos de atención médica representan el 34,6 % del gasto de los hogares en México, es fundamental mejorar el acceso a tratamientos innovadores.[2] Efpeglenatide y la cartera de tratamientos contra la diabetes de Hanmi satisfacen estas necesidades". Luego añadió: "Por medio de esta alianza, nuestro objetivo es contribuir a abordar los desafíos cada vez más grandes que plantean la obesidad y la diabetes en México".

Jae-hyun Park, director ejecutivo de Hanmi Pharmaceutical, afirmó: "Este acuerdo marca un hito importante que demuestra las capacidades de formulación y la competitividad en investigación y desarrollo de Hanmi en el ámbito mundial. A medida que el gobierno mexicano pone mayor énfasis en la estandarización de los servicios de atención médica y el fortalecimiento del manejo de las enfermedades crónicas, nos parece especialmente importante que el tratamiento contra la obesidad y las enfermedades metabólicas basado en GLP-1, desarrollado de forma independiente por Hanmi, y el primero en Corea, junto con nuestra innovadora cartera de tratamientos contra la diabetes, puedan contribuir a mejorar la salud de la población mexicana".



Mientras tanto, Hanmi presentó al Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos de Corea (MFDS) la solicitud de aprobación regulatoria de efpeglenatide el 17 de diciembre de 2025. En septiembre de 2025, la compañía también presentó una solicitud de nuevo fármaco en investigación (IND) para ensayos clínicos de fase III que evalúa la terapia combinada con inhibidores de SGLT-2 y metformina, la cual fue aprobada el 21 de enero de 2026.

Hanmi está buscando ampliar el uso médico de efpeglenatide de la obesidad a la diabetes, y espera obtener la aprobación para la obesidad en la segunda mitad de 2026 y para la diabetes en 2028.

■ Información de contacto:

Sitios web oficiales: www.hanmipharm.com, www.linkedin.com/company/hanmipharm

[email protected], +82-02-410-0467

[1] World Obesity Federation(Global Obesity Observatory)

https://data.worldobesity.org/rankings/?age=a&sex=t

International Diabetes Federation

https://diabetesatlas.org/data-by-location/country/mexico/ [2] Mexico Business_Health Sector Represented 5.2% of Mexico's GDP in 2024

(El sector de Salud representó el 5,2 % del PIB de México en 2024)

https://mexicobusiness.news/health/news/health-sector-represented-52-mexicos-gdp-2024

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2034330/5695104/Hanmi_Pharmaceutical_Logo.jpg

FUENTE Hanmi Pharmaceutical