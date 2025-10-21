Hantec Markets anuncia hub LATAM no México com novo escritório em Cancún

CANCÚN, México, 21 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A corretora global de trading Hantec Markets anunciou a abertura de seu novo escritório na América Latina em Cancún. O escritório servirá como o centro principal para as operações da empresa na América Latina e representará um importante marco na expansão global e no compromisso da Hantec com a região.

Hantec Markets is the official trading partner of Atlético de Madrid in LatAm

A Hantec Markets é uma fornecedora global de negociação alavancada em moedas, metais preciosos, ações e commodities — oferecendo acesso rápido e confiável ao mercado e liquidez de nível institucional. Construída com base em 30 anos de herança de marca, a Hantec construiu relacionamentos de longa data em mercados internacionais - e agora está fortalecendo sua presença na América Latina.

Esta expansão também se alinha às parcerias esportivas regionais da empresa: a Hantec Markets se orgulha de ser a parceira de trade oficial dos clubes de futebol Atlético de Madrid e Fortaleza EC.

A sede de Cancún é outro passo progressivo em suas operações na América Latina, seguido pela contratação estratégica de Allison Ubillus como Country Manager Latam no início deste ano. A corretora também contratou Raphael Marsura como Country Manager Brasil no final de 2024, uma de suas primeiras contratações estratégicas com o objetivo de aumentar sua presença na América Latina.

O hub de Cancún aproximará as equipes da Hantec dos clientes em toda a América Latina, permitindo um suporte local mais rápido, uma colaboração mais profunda com os parceiros e soluções personalizadas que refletem as necessidades do mercado e dos clientes em toda a região.

"Cultivar relacionamentos estreitos com nossos clientes é o cerne da nossa estratégia", disse o diretor de operações da Hantec Markets, Nader Nurmohamed.

"Abrir nosso escritório em Cancún é um investimento estratégico em proximidade, serviço e experiência local. Isso acelerará nossa capacidade de responder às necessidades dos clientes e aprofundará as parcerias em toda a América Latina."

"Este escritório é um momento decisivo para nossas operações", disse Alberto Barba Arévalo, diretor regional da Hantec Markets na América Latina.

"Ter um hub dedicado na região significa um melhor serviço para os nossos clientes, uma colaboração mais forte com parceiros locais e uma plataforma de crescimento."

Sobre a Hantec Markets

A Hantec Markets oferece negociação fácil e integrada em moedas, metais preciosos, ações, commodities e muito mais. Seu produto inclui plataformas móveis e de desktop intuitivas para acesso direto a mercados, copy trading e muito mais. A Hantec Markets é uma subsidiária do Hantec Group. A marca é regulamentada em todo o mundo, incluindo Reino Unido, Austrália, Hong Kong e Ilhas Maurício, com 30 anos de experiência em grupo.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2793198/Hantec_Markets_Atletico_Madrid.jpg

