Hantec Markets anuncia su centro de operaciones para Latinoamérica en México con una nueva oficina en Cancún

CANCÚN, México, 29 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El bróker internacional de trading Hantec Markets ha anunciado la apertura de su nueva oficina para Latinoamérica en Cancún. La oficina funcionará como el centro principal de operaciones de la compañía en América Latina y marcará un logro importante en la expansión mundial de Hantec y su compromiso con la región.

Hantec Markets es un proveedor internacional de trading con apalancamiento en divisas, metales, acciones y materias primas, que ofrece acceso al mercado rápido y confiable, además de liquidez de nivel institucional. Con una trayectoria de marca de más de 30 años, Hantec ha establecido relaciones duraderas en los mercados internacionales y ahora refuerza su presencia en América Latina.

Esta expansión también se alinea con las alianzas deportivas regionales de la empresa: Hantec Markets se enorgullece de ser el socio oficial de trading online de los clubs de fútbol Atlético de Madrid y Fortaleza EC.

La sede de Cancún representa otro paso adelante en la consolidación de sus operaciones en Latinoamérica, fortaleciendo el crecimiento regional iniciado con las contrataciones estratégicas de Allison Ubillus como Country Manager a comienzos de este año y de Raphael Marsura como Country Manager a finales de 2024, una de sus primeras contrataciones estratégicas destinadas a fortalecer su presencia en América Latina.

El centro de operaciones en Cancún acercará a los equipos de Hantec a sus clientes en toda la región, permitiendo ofrecer soporte local más ágil, una colaboración más estrecha con socios estratégicos y soluciones personalizadas que reflejen las necesidades del mercado y de los clientes en América Latina.

"Fomentar relaciones cercanas con nuestros clientes está en el corazón de nuestra estrategia", afirmó el director de Operaciones de Hantec Markets, Nader Nurmohamed.

"La apertura de nuestra oficina en Cancún representa una inversión estratégica en proximidad, servicio y conocimiento local. Acelerará nuestra capacidad para responder a las necesidades de los clientes y fortalecerá las alianzas en toda América Latina."

"Esta oficina representa un momento decisivo para nuestras operaciones", señaló Alberto Barba Arévalo, director regional de Hantec Markets en Latinoamérica.

"Contar con un centro de operaciones dedicado para la región significa ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes, una colaboración más sólida con los socios locales y una plataforma para el crecimiento."

Acerca de Hantec Markets

Hantec Markets permite operar de forma rápida e intuitiva con divisas, metales, acciones, materias primas y más. Su oferta incluye plataformas móviles y de escritorio para acceder directamente a los mercados, realizar copy trading y mucho más. Hantec Markets es una filial de Hantec Group. La marca está regulada a nivel mundial, incluyendo el Reino Unido, Australia, Hong Kong y Mauricio, además de contar con 30 años de experiencia como grupo.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2793198/Hantec_Markets_Atletico_Madrid.jpg

FUENTE Hantec Markets