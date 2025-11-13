Hexagon apresenta tecnologias que impulsionam o futuro da autonomia agrícola na Agritechnica 2025

Empresa levará à feira inovações em posicionamento, controle e percepção que aceleram o avanço da automação no campo

SÃO PAULO, 13 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Hexagon, líder global em tecnologias de medição, apresentará na Agritechnica 2025, que acontece de 9 a 15 de novembro, em Hanôver, na Alemanha, as inovações que definirão o futuro da autonomia agrícola. Durante o evento, a companhia fará uma prévia pela primeira vez na Europa de sua tecnologia de percepção de última geração, além de expor novas soluções de posicionamento, controle de máquinas e autonomia, sob o tema "Empowering an autonomous Future", no pavilhão 21 | J03.

A tecnologia de percepção representa um novo patamar no desenvolvimento da autonomia no campo. Baseada em sistemas de câmeras com inteligência artificial, ela fornece visão, precisão e confiabilidade para operações seguras e eficientes, permitindo que fabricantes de equipamentos, empresas de robótica e startups acelerem o avanço de máquinas autônomas e semiautônomas.

"A Agritechnica é um dos maiores e mais influentes eventos do mundo voltados à agricultura, reunindo fabricantes e startups que estão definindo o futuro do setor", afirma Bernardo de Castro, vice-presidente de Estratégia Agrícola da divisão de Autonomy & Positioning da Hexagon. "Nosso objetivo é fornecer aos desenvolvedores de tecnologia ferramentas que permitam acelerar a automação das operações, combinando sistemas de posicionamento de alta precisão e recursos avançados de percepção", afirma.

Além da nova plataforma de percepção, a Hexagon demonstrará seu portfólio de soluções de posicionamento e controle de máquinas, que ajudam fabricantes e produtores a levarem ao mercado máquinas agrícolas mais inteligentes, produtivas e sustentáveis. O estande da companhia foi concebido para traduzir de forma interativa os três pilares fundamentais da autonomia: "Onde estou?", representando o posicionamento preciso; "O que há ao meu redor?", simbolizando os sistemas de percepção que compreendem o ambiente; e "Como chego lá e opero com segurança?", destacando as tecnologias de controle que garantem operações eficientes e confiáveis no campo.

Essas soluções permitem que fabricantes de máquinas, empresas de robótica e drones avancem na jornada rumo à autonomia, superando desafios da agricultura moderna, entre eles a escassez de mão de obra e a busca por operações mais sustentáveis e eficientes.

Entre as tecnologias que exemplificam esse avanço está o módulo GNSS mosaic-G5, da Septentrio (parte da Hexagon). Compacto e de baixo consumo de energia, ele garante posicionamento de alta precisão sem comprometer o desempenho de UAVs comerciais, pequenos robôs e equipamentos industriais que operam sob restrições de tamanho e potência. Sua tecnologia GNSS de alto desempenho mantém a disponibilidade de sinal mesmo em ambientes desafiadores, em que a recepção tradicional seria degradada ou obstruída.

A Hexagon também apresentará a SMART antena GNSS NovAtel SMART2, de dupla frequência, desenvolvida para oferecer posicionamento flexível e escalável, compatível com correções PPP e RTK. Criada para garantir desempenho e adaptabilidade, a SMART2 reflete o compromisso da empresa com confiabilidade em campo e parceria contínua com fabricantes de equipamentos originais.

"Nossas tecnologias formam a base sobre a qual muitas das inovações agrícolas mais promissoras estão sendo construídas", complementa Bernardo. "Com a nova geração de sistemas de percepção, ajudaremos o setor a dar o próximo passo na direção de operações cada vez mais inteligentes, conectadas e sustentáveis", conclui.

