Hidratação no verão: cuidados especiais para evitar a descamação e irritação da pele

SÃO PAULO, 9 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- No Brasil, o verão é uma das estações mais esperadas do ano, marcada por sol, praias e viagens. No entanto, durante esse período de clima quente, é preciso tomar cuidado com algo muito importante: a hidratação corporal.

Manter a pele hidratada é essencial para garantir sua saúde, especialmente no verão, quando o aumento do suor – um mecanismo natural do corpo para regular a temperatura – pode levar à maior perda de água. Nesse período, a pele também fica mais vulnerável à desidratação, descamação e irritação, devido à exposição ao sol, ao suor excessivo e ao contato com substâncias irritantes, como o cloro das piscinas e sal do mar.

Por isso, a Sociedade Brasileira de Dermatologia - Secção RS (SBD-RS)1 reforça a importância de combinar a proteção solar com o uso de hidratantes e a ingestão adequada de água para manter a pele saudável e protegida. E, para saber mais sobre o assunto, consultamos a Dra. Ana Macedo (CRM- AL0005267), médica dermatologista e membro da SBD, para compartilhar orientações valiosas sobre como cuidar da pele durante os dias quentes.

1 - Evite banhos quentes e demorados

"A água quente pode ressecar a pele e remover sua barreira protetora natural. O ideal é optar por banhos rápidos, com água morna ou fria, para preservar a hidratação da pele", orienta a Dra. Ana Macedo.

2 - Hidrate a pele logo após o banho

"Após o banho, a pele do corpo ainda está um pouco úmida, o que facilita a absorção do hidratante. Aplicar o produto nesse momento ajuda a prevenir a descamação e mantém ela mais macia e hidratada por mais tempo", explica a dermatologista.

3 - Evite exposição solar excessiva

"A exposição prolongada ao sol não só provoca queimaduras, mas também pode causar descamação e inflamações. Use um protetor solar com FPS adequado ao seu tipo de pele e reaplique-o regularmente, especialmente após nadar", alerta Dra. Macedo.

4 - Cuide da pele após a exposição ao sol

"Após um dia de exposição ao sol, utilize loções calmantes à base de vitamina B3 e pró-vitamina B5, ou outros ingredientes que ajudem a aliviar as irritações e prevenir a descamação. Evite produtos com álcool, pois eles podem intensificar o ressecamento da pele", recomenda a médica.

5 - Hidrate-se com água ao longo do dia

"Manter-se hidratado é essencial para prevenir o ressecamento e a descamação da pele. Não espere sentir sede para beber água e, sempre que possível, inclua chás gelados e alimentos com alto teor de água, como melancia e pepino, na sua dieta", sugere Dra. Ana.

6 - Não puxe as casquinhas

"Quando a pele começar a descascar, evite puxar as casquinhas, pois isso pode agravar a irritação e causar cicatrizes. Se houver queimaduras mais graves, com bolhas, dor ou inchaço, busque atendimento médico imediatamente", finaliza.

Com essas dicas, é possível manter a pele saudável, hidratada e protegida para curtir o verão sem medo, evitando problemas como ressecamento, irritações e envelhecimento precoce.

Agora, confira alguns hidratantes corporais que ajudam ainda mais nesse desafio:

Cetaphil® Gel Creme de Rápida Absorção 453g combina de maneira única a hidratação intensa de um creme, com a sensação leve e não pegajosa2 de um gel de rápida absorção para deixar a pele suave, macia e refrescante3*. Ajuda a acalmar, suavizar e a regenerar a pele através de ingredientes como Alantoína e Aloe Vera4, ambos de origem botânica5.

Cetaphil® Loção Hidratante 473g, com uma textura leve6**, estimula as 15 ceramidas que a pele precisa7, recupera a barreira da pele8

e reduz imediatamente o ressecamento e a aspereza9.

Cetaphil® Loção Advanced 473g, enriquecida com 9 hidratantes, incluindo manteiga de karité, é uma loção de uso diário e clinicamente comprovada para proporcionar hidratação intensa e contínua por 48 horas10.

Cetaphil® Creme Hidratante 453g é clinicamente testado para acelerar o reparo da barreira cutânea danificada em 7 dias11, reduzindo imediatamente o ressecamento da pele** e promovendo hidratação profunda e prolongada por 48h12 - 96,8% dos usuários relataram sensação de hidratação instantânea da pele de forma profunda e prolongada***.

É importante destacar que, antes de iniciar qualquer tratamento, é fundamental seguir as recomendações de um médico dermatologista.

