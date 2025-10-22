Guia prático dos séruns: para que servem e como incluí-los na sua rotina de skincare

Passo a passo de uma dermatologista para escolher os séruns certos e potencializar os cuidados diários com a pele

SÃO PAULO, 22 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- Cada vez mais presentes nas prateleiras e nas rotinas de cuidados com a pele, os séruns ganharam fama por oferecer fórmulas concentradas, com uma textura mais fluída e que prometem resultados visíveis em pouco tempo. Mas, afinal, para que servem esses produtos e como escolher a melhor forma de incluí-los no skincare diário?

Para entender melhor, conversamos com a médica dermatologista Aline Vieira (CRM-RJ 0739545 / RQE 34965), que destaca: "Os séruns são aliados valiosos na rotina de cuidados, pois suas fórmulas concentradas permitem que os ativos atuem mais profundamente, potencializando os efeitos de outros produtos e tratamentos".

O que são séruns e como funcionam?

Os séruns são produtos com alta concentração de ativos, formulados para melhorar necessidades específicas da pele, como envelhecimento, manchas ou desidratação. Sua textura leve permite uma absorção rápida, entregando ativos diretamente na pele.

"Com a escolha certa, é possível garantir uma rotina que prepara a pele para receber os demais produtos de skincare, potencializando os resultados e contribuindo para uma pele saudável, equilibrada e protegida ao longo do tempo", completa Dra. Aline.

Benefícios e tipos de séruns

Os séruns oferecem soluções específicas para diferentes necessidades da pele, combinando alta concentração de ativos e rápida absorção. Entre os benefícios mais destacados, estão:

Antioxidantes (vitamina C e lírio do mar): combatem os radicais livres gerados por poluição, sol e estresse, protegendo a pele contra danos celulares, promovendo luminosidade, uniformizando o tom.



combatem os radicais livres gerados por poluição, sol e estresse, protegendo a pele contra danos celulares, promovendo luminosidade, uniformizando o tom. Clareadores (niacinamida): ajudam a uniformizar o tom da pele, reduzindo manchas, sinais de pigmentação e marcas de acne, além de fortalecer a barreira cutânea e diminuir vermelhidão.



ajudam a uniformizar o tom da pele, reduzindo manchas, sinais de pigmentação e marcas de acne, além de fortalecer a barreira cutânea e diminuir vermelhidão. Hidratantes (ácido hialurônico e pantenol): garantem hidratação profunda e prolongada, melhorando a textura da pele, suavizando linhas finas e aumentando a elasticidade e o viço natural.



garantem hidratação profunda e prolongada, melhorando a textura da pele, suavizando linhas finas e aumentando a elasticidade e o viço natural. Anti-idade (peptídeos): estimulam a produção de colágeno e elastina, prevenindo e reduzindo linhas finas e rugas, promovendo uma aparência mais firme e rejuvenescida.



estimulam a produção de colágeno e elastina, prevenindo e reduzindo linhas finas e rugas, promovendo uma aparência mais firme e rejuvenescida. Controle de oleosidade e acne (ácido salicílico): promove esfoliação suave, desobstruindo poros, prevenindo cravos e espinhas e ajudando a equilibrar a produção de sebo, ideal para peles oleosas ou com tendência acneica.

"Além disso, muitos séruns combinam diferentes ativos, permitindo tratar mais de uma necessidade ao mesmo tempo, como hidratação, proteção antioxidante e prevenção de sinais de envelhecimento. Essa versatilidade faz deles aliados poderosos na rotina diária de cuidados com a pele", explica a médica.

Como incluir os séruns na rotina?

A dermatologista orienta que o sérum deve ser aplicado após a limpeza e antes do hidratante. Dependendo do ativo, pode ser usado pela manhã, para proteção antioxidante, ou à noite, para regeneração e tratamento profundo.

A influenciadora de skincare e beleza Mirella Qualha (@iamirella) também comenta sua rotina com o sérum: "Pela manhã, aplico sempre o Perfecting Sérum Antimanchas da linha Cetaphil Healthy Radiance antes do hidratante e do protetor solar. Sinto que ele deixa o meu rosto mais uniforme e luminoso, com aquele efeito de glass skin, além de preparar a pele para potencializar os demais produtos. Percebi que, seguindo essa ordem, a absorção é melhor, a pele se mantém hidratada por mais tempo e os resultados aparecem de forma mais rápida e visível".

Sendo assim, seguem opções que combinam altas concentrações de ativos, eficácia comprovada e cuidados para diferentes necessidades da pele, ideais para incluir na sua rotina de skincare. Confira:

Cetaphil® Healthy Radiance Perfecting Sérum Antimanchas 30g oferece 7 benefícios em um único produtoA: reduz manchas escuras causadas pelo sol e envelhecimento, uniformiza o tom da pele, melhora linhas finas, aumenta a luminosidade, deixa a pele fresca e descansadaA, melhora a hidratação e ilumina a pele1A. Estudos mostram que 91% dos usuários perceberam que o produto pode renovar a pele cansada, revelando seu brilho saudável2B. Com a exclusiva Tecnologia Gentlebright™, que combina niacinamida e lírio do mar, assim como vitamina C, o produto ajuda a combater manchas causadas pelo sol e envelhecimento, além de proteger contra o estresse oxidativo da luz azul3A.

Cetaphil® Optimal Hydration Sérum Hidratante Facial 48h 30 ml oferece hidratação intensa e prolongada, aumenta a concentração de água na pele em 50%, proporcionando maior retenção e hidratação4. Sua fórmula, com ácido hialurônico, de rápida absorção nutre instantaneamente5C e ajuda a revitalizar até as peles mais sensíveis, promovendo melhora significativa da textura da pele já após o primeiro mês de uso5D.

Cetaphil® Healthy Renew Sérum Facial 30g , com peptídeos purificados em sua composição6, 93% dos usuários sentiram melhora da elasticidade da pele após 56 dias de uso continuo7E. Além disso, ajuda na redução de 23% das rugas após 4 semanas8F.

Cetaphil® Oil Control Sérum Tripla Ação para Controle de Oleosidade 30ml combina ingredientes, como ácido salicílico, que ajudam no clareamento de manchas de acne, após 42 dias de uso9G, e acalmam a pele10. A partir do 7° dia11, o sérum demonstra resultados notáveis, melhorando significativamente a textura da pele, reduzindo a vermelhidão e a aparência dos poros12.

Vale ressaltar que, antes de iniciar os cuidados com qualquer ativo, é essencial seguir as orientações de um médico dermatologista.

Sobre a Galderma

A Galderma é uma das empresas líderes em dermatologia, presente em aproximadamente 90 países. Oferecemos um portfólio inovador, embasado em ciência, com marcas e serviços premium que abrangem todo o universo do mercado dermatológico em rápido crescimento, por meio dos negócios de Estética Injetável e Skincare Dermatológico & Dermatologia Terapêutica. Desde a nossa fundação, em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano - a pele - atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores, em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, por entender que a pele em que estamos molda nossas vidas. Para mais informações, acesse: www.galderma.com/br-pt/brasil

